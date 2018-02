Top 7 prešutnih pravila za sve vlasnike pasa i njihove šetnje

#tb na onaj put kad sam zavezala Manga za klupu da bi mazila Corgija. #itstoolatetoapologize #moglobibit #dajelakseumrit #negopasimarec #oprosti #dogs #corgi #puppy #corgipuppy #boxerdog #walkies #dogwalker #dogpark #cute #aww #cuteanimals #puppies #corgipuppies #cuddles

A post shared by Mirna Savic (@savicmirna) on Oct 25, 2017 at 3:16am PDT