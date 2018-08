Top 8 znakova po kojima ćeš prepoznati da si na lošem dejtu Bez obzira koliko cool misliš da jesi, prvi dejt s nekime je uvijek stresan. Ne znaš gotovo ništa o osobi koja će sjediti preko puta tebe, ne znaš koje teme su okej, a koje nisu.

Dugo sam razmišljao koju riječ da iskoristim. “Spoj” mi je bezveze, “čvenk” i “sudar” su mi previše retro, pa sam se odlučio za “dejt”. Razmišljao sam i da upotrijebim “dejtač”, ali to zvuči neozbiljno. A ovo je izuzetno ozbiljan članak.

Možda čak ni ne znaš kako ta cura izgleda jer si je upoznao u 4 ujutro, taman između osme pive i devete rakije. Zapravo, nisi siguran ni da je žensko.

Ipak, riskirao si i nazvao je. Na tvoju sreću, preko telefona je zvučala kao dražesno žensko biće i pristala je da se nađete na kavi.

Ali, prije nego što bukiraš svadbenu salu i promijeniš svoj status na Fejsu u “zauzet”, trebaš još puno toga odraditi. Za početak, treba preživjeti prvi dejt.

Što si stariji, dejtanje postaje sve teže i teže. Jer smo i mi sve teži i teži. I to ne samo fizički, nego i karakterno. Puni smo ljubavnih rana, razočaranja, s niskim samopouzdanjem, tvrdoglavi, cinični, depresivni. Kad kažem “mi”, mislim na “ti”. Ja sam sretno oženjen.

Na spoju je najbitnije procijeniti ima li smisla truditi se oko osobe s kojom si na dejtu. Također, u svakom trenutku moraš biti svjestan ide li tvoj dejt u dobrom smjeru ili ne. Ako primijetiš da ne ide, a djevojka ti se sviđa, moraš poduzeti nešto u vezi toga.

Zato ću ti sada opisati neke sigurne znakove da tvoj spoj ide u krivom smjeru, ali i neka rješenja kako to ispraviti.

1. Uopće se ne pojavi

Već si na 11. kavi, pogledao si na sat 9 tisuća puta, konobari ti se cere, sve dok se ne sažale i počnu te častiti žesticama. Tri sata je prošlo, djevojke nema. Zoveš, šalješ poruke. Nakon tri sata ti pošalje “sori”. To je dosta jak znak da si na lošem spoju. Otkaži svadbenu salu i zapij se s konobarima. Zatim joj pošalji 14 poruka sa stihovima iz “Butterfly” od Crazy Towna. Ako ti se nakon toga ne javi, onda je od kamena i nije vrijedna tvoje pažnje.

2. Pojavi se, ali s dečkom.

To može značiti da ovo njoj nije spoj nego kava s prijateljem. To je dosta jasan znak da te ne gleda kao potencijalnog ljubavnika, ali ne brini, rješenja ima. Predloži vezu u troje ili ljubazno zamoli njenog dečka da se udalji i da ti šansu da zavedeš svoju simpatiju. Za svaki slučaj, stavi štitnik za zube prije nego ga to zatražiš.

3. Pojavi se s fasciklom i obraća ti se s vi.

Pojavila se, i to bez dečka, ali, jebiga, ovo njoj nije spoj nego poslovni sastanak. Našla se s tobom isključivo zato da ti proda životno osiguranje. Tu nemaš puno manevarskog prostora i zato trebaš ići na sve ili ništa. Uzmi najskuplju moguću policu osiguranja i stavi nju kao nasljednika. Ako je to šarmira, znači da te voli.

4. Ostavi svoj broj konobaru.

Sjednete za stol, i čim vam konobar priđe, ona ga pogleda kao komad mesa i ostavi mu svoj broj. To bi moglo značiti da nema ozbiljne namjere s tobom. I da je sociopat koji će te ponižavati dokle god si s njom. Ali ako je stvarno zgodna, probaj nekako prijeći preko toga.

5. Kaže ti da joj je ovo najgori spoj ikada.

Naravno, moguće je da je to rekla u šali, s preslatkim osmijehom, i odmah nakon toga te zažvalila. Ne? Rekla ti je do dok je gledala u tebe očima mrtve ribe? Onda postoji mogućnost da je to stvarno i mislila. Uvijek se možeš praviti da je nisi čuo i nastaviti sa spojem kao da se ništa nije dogodilo. Možda s predomisli do kraja večeri.

6. Tijekom cijelog spoja ti priča o svojoj sekti.

Pokušavaš promijeniti temu, ali jednostavno ne ide. Cura te cijelo vrijeme želi učlaniti u svoju sektu koja ista kao i scijentologija, samo radikalnija. Uvjerava te da je članstvo u njenoj sekti jedini put do Raja. A i do njenog srca. Ako ti je stalo do nje, napravit ćeš si lobotomiju i pridružiti se njenoj sekti.

7. Tvrdi da je ljudi žele ubiti.

Čim se našla s tobom na prvom dejtu, odmah ti je povjerila da je ljudi žele ubiti. Pitaš je tko točno, a ona ti pokaže doslovno sve ljude oko vas. Goste na terasi kafića, konobare, prolaznike, sve. Ako ti se stvarno sviđa, daj sve od sebe da je obraniš od tih zlikovaca.

8. Okruže vas specijalci.

Sve ide super, dobro se zabavljate, sve radiš kako treba. Taman kad se trebate poljubiti, okruži vas tim specijalaca. Tvoja nesuđena djevojka je serijski ubojica. Planirala te je ubiti večeras. Nema veze, nitko nije savršen. Pitaj kad je možeš posjetiti i kakve su mogućnosti seksa u zatvoru.

Moje ime je Leon Zrile. U slobodno vrijeme bicikliram, gledam filmove, i čitam knjige. O svojim pogledima na život pišem na svom blogu Profane misli dok na svojoj Facebook stranici Pseudohumor objavljujem kratke fore, anegdote, i raznorazne bedastoće iz svog života.