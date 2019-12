'Uspon Skywalkera' je 'drž me, ne daj' jurilica od 2 i kusur sati Ne treba čuditi da su reakcije na nove Star Wars filmove podijeljene. Otkad je Disney otkupio prava, istovremeno su se miješali radost, ali i brojni strahovi...

Star Wars serijal oduvijek zauzima posebno mjesto u srcima, i kritike i publike. S jedne strane, secira se svaka njihova sekunda kako bi se utvrdilo da je ta sekunda zaista u “Star Wars duhu”, što god to bilo. S druge strane, ta ista vojska fanboya (i fangerla) je sposobna oprostiti fantastične mane, a sve radi očuvanja uspomene na nevino i lijepo djetinjstvo. Kao da će uviđanjem mana u tim filmovima i njihova mladost na neki način odjednom postati okaljana.

Stoga ne treba čuditi da su reakcije na nove Star Wars filmove podijeljene. Otkad je Disney otkupio prava, istovremeno su se miješali radost što će ta megafranšiza doživjeti nove ekranizacija i strah da će filmovi postati samo platforma za nove linije igračaka, video-igara i vožnji u Disneylandu. Nije da originalni filmovi već to nisu bili.

Većina je bila zadovoljna prvim filmom pod Mišem. Force Awakens je služio kao dokaz da Disney može napraviti Star Wars film, makar oponašajući predložak Novu nadu. Nastavak The Last Jedi je donio puno više galame. Film Riana Johnsona su fanovi uzeli na nož, proglašavali ga najgorim filmom ikada, prijetili mu… Dakle standardne stvari koje možete očekivati od fanova kada se pokuša napraviti nešto novo i ići neutabanim putem.

I dvije godine kasnije, eto nas na trećem. The Rise of Skywalker je opet uzeo režirati J.J. Abrams i pokušao vratiti na tračnice ono što je Johnson preusmjerio. Po meni, to mu je uspjelo. Ali se ipak jasno vidi da se upravo to i htjelo napraviti i zato je teško promatrati ovaj film kao individualnu jedinku. J.J. je ovdje ponovio formulu koju je koristio u Epizodi 7, ne možete ne osjetiti to “rimovanje” s originalnom trilogijom.

Problem je što smo to već vidjeli, prepoznajemo što se tu htjelo napraviti i osim toga, imam dojam da ovime onaj prethodni film ima puno manje smisla. I zato što se ne nastavlja u tolikoj mjeri na svog prethodnika, bilo je potrebno ubaciti nove elemente koji su mogli/trebali biti u prethodnome i zato će se The Rise of Skywalker nekome činiti prenakrcan. I stvarno, u startu nas se bombardira s hrpom novih informacija i jurimo s jedne lokacije na drugu, uz neprekinutu akciju. Kao da ste u nekom ultra lunaparku, ali ne čekate u redovima.

Ovaj film bi trebao zaključiti ovu famoznu Skywalker sagu, Disney je obećao da će se nakon ovoga okrenuti prema novim pričama iz Star Wars svijeta. To je nešto što osobno čekam još otkad su dobili prava. Nadam se da ću to zaista i dočekati.