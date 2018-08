Velika enciklopedija najvećih hrvatskih idiota u prometu

Vadite majonezu, ljeto je gotovo!

“Nije gotovo, jesen kalendarski počinje 23.9.” - hvala vam gospođo Vlasta što ste došlA napravit reda.

Mislim na onaj dio ljeta u kojem su kolone na Lučkom i bitno ti je kak izgledaš u badiću.

To je gotovo, po zarama se prodaju kaputi i puloveri, vadite majonezu.

Ove godine je prošlo brže od Tome Horvatinčića kroz raskrižje, barem mi se tako čini.

Kao da je prekjučer zvonilo zadnje zvono u školama, a već od ponedjeljka sve kreće ispočetka.

U škole nam se upisalo manje djece nego ikad, što je dobra vijest jer to znači manje prvašića u prometu.

S obzirom na količinu idiota koje imamo u prometu, manje klinaca na cesti možemo smatrat blagoslovom.

U nogometu smo na svijetu drugi, a mislim da smo po broju (nekažnjenih) idiota u prometu prvi.

Uz dužno poštovanje Indiji i ostalim zemljama u kojima se semafori poštuju jednako kao burek od sira u Bosni, količina idiota u prometu je kod nas na jednoj vrlo zavidnoj razini.

Ne govorim o onom 20-godišnjem savjetniku uprave koji vozi 150 tamo gdje se ide 60, to se SVIMA može dogodit.

Imajte razumijevanja, i vi ste s 20 sigurno napravili neke sitne greške, nemojte glumit da niste.

Na primjer, ja sam s 20 bila u Krim timu 2, eto još se reprizira.

Svi smo malo glupi kad imamo 20.

Veći problem su četrdesetogodišnjaci koji daju dvadesetogodišnjaku auto od 500 konja.

I pedesetogodišnjaci koji na sudu odluče da je smrt na cesti kažnjiva zatvorom OSIM AKO si iz dobre obitelji, u tom slučaju nije bed.

Kad voziš 150 tamo gdje se ide 60, ne voziš zato jer imaš brzi auto.

Voziš 150 jer znaš da smiješ.

To je početak i kraj svake ovakve priče.

Ili su te naučili da ne smiješ, ili su te naučili da smiješ.

A to je samo najpopularnija sorta idiota u prometu.

Bilo je nedavno govora o vraćanju vojnog roka, kažu ljudi da to donosi disciplinu, što je istina, ali mislim da je bolje da se umjesto vojnog, uvede vozni rok.

Počevši od srednje škole.

Sat ponašanja u prometu, jednom tjedno, umjesto vjeronauka ili informatike ili nekog drugog beskorisnog predmeta. (Sad će se naljutit vjernici i ljudi koji ne kuže sarkazam, a vjernici koji ne kuže sarkazam neće znat jel se trebaju ljutit ili ne).

Sat ponašanja u prometu, SPP, za vrijeme cijelog srednjoškolskog obrazovanja, taman u periodu kad si najgluplji, a misliš da si najpametniji.

Teorijski dio - znakovi, paljenje svjetla, ograničenje brzine, mrtvi kut, prva pomoć, ponašanje u kružnom toku s posebnim modulom NEMOJ ZAKOČIT kad uđeš u kružni tok, Belinda! Seminar iz pravila desne strane, uz objašnjenje da to ne znači da uvijek imaš prednost ako ti je tata u HDZ-u.

Terenska nastava - učenje prelaženja preko zebre i interpretacija boja na semaforu (ne znaju svi da se ide samo na zeleno), posjet mrtvačnicama i razgovor s obiteljima ljudi poginulih u prometu, posjet ljudima koji su ostali u kolicima i slično.

I onda nakon 4 godine SPP-a, praksa koja uključuje 6-mjesečnu obuku vožnje, praktični dio prve pomoći i ostale “pizdarije” koje svi samo letimično prođu u autoškoli jer “ma to ću sve kad krenem vozit.”

Bez zajebancije, to je nešto što se stvarno treba uvest u škole.

Znam da u Kanadi vozačku dobiješ tipa za 2 tjedna i ne moraš ništa previše polagat, ali Kanada ne odgaja idiote. I Kanada ima brutalne kazne.

Kod nas je previše je idiota u prometu, a kazne su jadne, što samo dodatno motivira idiote.

Ovi u brzim autima koji ubijaju po cesti su samo mali dio idiotskog mikrokozmosa - idioti u prometu dolaze u toliko veličina, oblika i sorta da bi bilo pametnije da se u školi uči o njima, a ne o raku samcu i crvenoj moruzgvi (isprike svima kojima je simbioza jako važna).

Po meni je važnije da objasniš klincu da on u simbiozi s papučicom gasa postaje smrtonoša.

I da drugom klincu objasniš da je on u simbiozi sa slušalicama i ne gledanjem lijevo i desno kad prelazi cestu hodajuća osmrtnica za samog sebe.

Puno je idiota u prometu, dovoljno za enciklopediju.

Teško ih je sve nabrojat, ali probat ću obuhvatit one najvažnije.

Sigurno ću izostavit neke, slobodno dopunite.

Od koga da krenem?

Teško je odabrat.

Možda od trenutno najaktualnije sorte.

Idiot u prometu #1: Tatin sin u brzom autu

Jan, 20, student.

Ima skupi auto koji nije zaslužio. Zaslužio na slovenskom znači zaradio, nije ni to. Možda nije zgodan, visok i crn, ali je nezgodan, visoko pozicioniran i u crnoj kronici. Žene ga obožavaju jer je “zapravo jako drag dečko”, a on obožava brzu vožnju jer need for speed nije samo šifra za subotnji izlazak. Misli da su ljudi koji mu govore da vozi prebrzo pičke koje se trebaju opustit. Ako se dogodi da tu i tamo nekoga pregazi, nije namjerno, “on je dobar dečko koji ne bi mrava zgazio”, rekla je uplakana sestra za 24sata.hr. Auto mu ima 500 konja, 501 ako računaš njega.

Omiljena prometna rečenica: “Jel znaš ti ko sam ja?” (Misleći pritom “jel znaš ti tko je moj tata?”)

Prometna budućnost : Školovanje u Švicarskoj, a jednog dana, ako preživi vlastitu vožnju, vjerojatno Ministar prometa.

Idiot u prometu #2: Pješak koji je u pravu

Krešimir, 35, student politologije (zamrznuo studij 2005., još se traži).

Ne voli kad ga se zove Krešo jer mu to zvuči neozbiljno, voli u razgovoru neobavezno reć: “Ja nisam pravnik, ali…” On nije pravnik, ali zna svoja prava, a jedno od njih je pravo da prijeđe preko zebre kad ON želi, neovisno o situaciji. Normalno da može NE iskočit na zebru kao žena na rasprodaju i praktički se bacit pod auto koji ga nije očekivao, ali iskočit će iz principa. Zna da ljudi neoprezno voze, zna i da auto ima duži zaustavni put od čovjeka i da se čovjeku lakše zaustavit kad želi nego autu (to zna i bolje od drugih jer je koketirao i sa studijem fizike), ali njegovo je PRAVO da prijeđe SAD i on će to pravo iskoristit, pa makar i umro u borbi za njega.

Omiljena prometna rečenica: “Ma neće mene nitko pokupit na zebri, ja nisam pravnik ali znam da se ljudi boje odšteta.”

Prometna budućnost : Natpis na nadgrobnom spomeniku: “Umro, ali bio je u pravu.”

Idiot u prometu #3: Vozačica koja tipka

Valnea, 21, studentica managementa i influencerica.

Voli se šminkat i gledat kaj ima na instagramu dok vozi, od glazbe najviše sluša strano, a cajke samo vikendom i na svadbama. Normalno da je čula urbanu legendu da je tipkanje tijekom vožnje opasno, čula je i da istraživanja pokazuju da samo 10 posto ljudi na svijetu ima sposobnost multitastkinga koji im omogućuje da kvalitetno voze dok tipkaju, ali to ju ne zabrinjava jer ona JE među tih 10 posto. Kak zna? Prva stvar, prošla je vozački isprve. Druga stvar, full se ispraksala, pogotovo otkad je prestala ić na nokte kod Ivana Geliranje Novi Profil Novi Zagreb i otišla kod Ivana Geliranje Novi Profil Dugave, stara Ivana joj je radila predebeli gel i bilo joj je teško tipkat. I najvažnije od svega, u pune 3 godine koliko vozi, nikad joj se niš nije dogodilo. E sad jel to slučajnost ili zato što ima istetovirana anđeoska krila na ramenu, ne zna ni ona, ali zna da full dobro tipka dok vozi. Vozi mamin SUV, jednom tjedno ogrebe nekog na parkingu. #hatersgonnahate

Omiljena prometna rečenica: “Samo da si provjerim lajkove” i “Stvorio se niotkud!”

Prometna budućnost : Zabit će se u nekog na semaforu i vozit se mjesec dana taksijem, dok se ne smiri. Mama će joj dat sliku Djevice Marije za stavit u auto, za svaki slučaj. Nastavit će tipkat dok vozi, a kad dobije kaznu, napisat će status o policiji koja ganja nju, a ne prave kriminalce.

Idiot u prometu #4: Lik koji ti se nabija na guzicu

Miljenko, za prijatelje Miki, 43, poduzetnik.

Krenuo na put kasnije nego što je trebao jer je “imao posla” (sjedio na ručku), pa sad juri prema Ljubljani jer tamo ima sastanak s klijentima, koje izgovara “kLJenti.” Prebacuje se iz trake u traku, nabija svima na guzicu i siluje blizinom. Do sad je zatvorio 3 firme, ne voli isplaćivat plaće, auto koji vozi je na leasing na ženinu firmu, ali “uzeSt” će on sad “novo auto” najesen, full oprema. Od modnih dodataka nosi bluetooth slušalicu u uhu, kad ide na kavu s kumom kaže da ide na “sastanak”, a najviše voli reć da mu do Ljubljane treba 40 minuta, jer mu to zvuči prestižno. Do Krka mu treba pola sata, do Karlovca 7 minuta, a do suza - kad ga zaustavi policija i piše kaznu od 500 kuna - 30 sekundi.

Omiljena prometna rečenica: “Ma ja ti znam prepoznat presretače, a policije se ne bojim.”

Prometna budućnost: Plakanje pred slovenskom policijom.

Idiot u prometu #5: Lik koji voli reć “ja sam ti super vozač”

Siniša, 33, jednostavno talentiran za vožnju.

Bilo da vozi po autoputu ili seoskom puteljku, nikad nije vezan jer ne možeš vezati vjetar. Možda vozi prebrzo po pravilima i standardima za “obične” vozače, ali on nije običan vozač. On je super vozač, što će ti spomenut prvom prilikom. “Bez brige, ja sam ti super vozač” - reći će osobi koja se znoji na suvozačkom mjestu dok juri gradom, i nastaviti: “Vozim VEĆ 15 godina i nikad mi ništa nije bilo.” Voli miris spaljenih guma i suvozačkog straha jer skreću pozornost s mirisa malog penisa po kojem mu auto zaudara. Od nula do 100 u tri sekunde, od nula do ejakulacije otprilike isto, što pokušava prikrit brzom vožnjom. Ne daje žmigavac, žmigavci su za debile i žene, a ne za super vozače - a on je, ako nije spomenuo, super vozač.

Omiljena prometna rečenica: “Neće grom u koprive.”

Prometna budućnost: Skrivit će nesreću, ali će i dalje tvrdit da je super vozač jer nije on kriv, “cesta je bila skliska a kreten ispred mene je naglo zakočio.” Zapravo je i super prošlo kako je moglo bit, tko zna kako bi prošlo da on nije super vozač. Ali je. Falabogu. Nakon nesreće će si tetovirat “Blessed” na podlakticu, s dva L i jednim S. BLLESED.

Idiot u prometu #6: Gospođa koja vozi 80 na autoputu

Vlasta, 43, putuje iz Zagreba u Ogulin.

Ne voli brzinu, ne vidi potrebu za njom, a i ne paše joj uz Gibonnijev CD koji sluša u autu. Ne može pčela u žlici čaja hvatat dah ako ona ide iznad 100, nije prirodno. Sebe smatra vrlo bezopasnom pojavom na cesti jer ide polako, što bi i bila istina da gospođa Vlasta ne vozi u LIJEVOJ traki. Traci. Tajči. Ne razumije zašto joj ljudi blendaju, nabijaju joj se na guzicu i prestižu ju, a kad joj u prolazu pokazuju srednji prst i rade ljutite grimase, misli da su ljudi živčani zbog južine i retrogradnog Merkura (čitala je jučer da ulazi u treću kuću lava podkuća sunce). Svako jutro popije čašu mlake vode s limunom, ne vjeruje u ibuprofen, na poslu najčešće gugla ljekovita svojstva kurkume i koloidnog srebra. Otišla bi ona u desnu traku, ali tamo su joj kamioni, od njih ne vidi prirodu a taman je hrast krenuo dobivat jesenske boje.

Omiljena prometna rečenica: “Nek me zaobiđu s desne strane.”

Prometna budućnost : Naguzit će ju Miljenko, za prijatelje Miki, poznat kao idiot u prometu #4.

Idiot u prometu #7: Pijana “ali ona je inače divna” osoba

Vesna, 35, pročelnica.

“Kad piješ, ne vozi” shvaća vrlo ozbiljno, zato za vrijeme vožnje nikad ne pije, čak ni vodu, jer zna koliko to može dekoncentrirati čovjeka. To što se netom prije vožnje voli nalit ko deva je drugo, ali i dalje nikakav razlog za zabrinjavanje. Zna da to možda zvuči čudno, ali ona je primijetila da ČAK vozi BOLJE kad popije jer je opreznija. Nekako je smirenija i lucidnija, što i nije toliko nezamislivo - na kraju krajeva, koliki su umjetnici pijani napisali najbolje pjesme svojih karijera. Vozi bolje kad je pijana, eto rekla je, neka pati koga smeta. Tu i tamo joj se na putu prepriječi ograda, drugi auto ili suprotan smjer, ali to nije zbog alkohola nego se pas posrao.

Omiljena prometna rečenica: “Daj još jednu putnu, ja ti bolje vozim kad sam pijana.”

Prometna budućnost: Nadamo se bez vozačke zauvijek, treća sreća.

Idiot u prometu #8: Bakica koja “pretrčava” cestu iako ne može hodat

Kornelija, 93, umirovljenica.

Semafor i zebra su 9 metara dalje, al njoj je zgodno preć baš ovdje, nasred ceste. Ona je tu prelazila još dok je Isus išao u vrtić i nije bilo ni asfalta, a kamo li semafora, mladi se moraju naučiti poštivati starije, nek joj staneju. U njeno vreme je sve bilo lepše i mirnije i rijetko tko je uopće imal auto. Unuci su joj rekli da mora pazit kad ide preko ceste jer je opasno, ali ona se ne boji ničega! (Osim propuha). (I možda “lezbaaača”, ako je taj tip). Što je starija i sporija, to je hrabrija i bira veće prometnice za “pretrčavanje.“

Omiljena prometna rečenica: “Ti današnji mladi furt nekam žure!”

Prometna budućnost: Nadživjet će nas sve.

Idiot u prometu #9: Biciklist koji tipka dok vozi

Vigo, 26, fotograf i somelijer.

Prva stvar, svi vi koji vozite aute ste građani drugog reda jer zagađujete prirodu. U Danskoj, gdje je bio na Erasmusu jedan semestar SVI voze bicikl. Prije nego što se krenete bunit zbog njegovog tipkanja dok vozi bicikl, pobunite se protiv samih sebe jer uništavate majku prirodu štetnim emisijama. I ne tjerajte ga da se uklopi u vaše kalupe, pustite ga da vozi izvan linija! Nije ON problem, VI ste problem! Kapitalizam je problem! Sent from my ajfon.

Omiljena prometna rečenica: “Ne moram JA pazit na aute, auti moraju pazit na MENE.”

Prometna budućnost: Podletit će pod auto čovjeku koji će doživotno zbog toga imat PTSP i strah od bicikala, pa napisat emotivan status o tome kako je bio žrtva nesmotrenog luđaka na cesti. Završit će sa: “Danas je moj novi rođendan”, nakon čega će popit čašu muškata koji će čuvao za posebne prigode. I očekivat će da mu odsad svi čestitate dva rođendana.

Idiot u prometu #10: Lik kojem ne smiješ potrubit ako je zaboravio krenut

Slaven, 37, legenda.

Zna on jako dobro da se treba krenut kad je zeleno, ali to ne znači da mu netko smije potrubit ako slučajno nije krenuo. Neće njemu nitko govorit kad će on krenut. On će krenut kad želi, a ne kad ga ti podsjetiš. Ako si muško, nakon trubljenja će namjerno počet jurit da ti pokaže da je brz i žestok, a ako si žensko, vjerojatno će te na sljedećem semaforu dočekat u susjednoj traki, traci, Tajči i bahato te gledat jer si se usudila požurit njegovo kopanje nosa, ili šta god je već radio dok nije gledao u semafor. Misli da svaku živčanoj ženu samo treba dobro izj** da se smiri. Voli stat na sva 4 i blokirat tramvajski promet, ne kuži koji kurac svi živčane i trube, samo je otišo po pljuge.

Omiljena prometna rečenica: “Neka si ti krenuo kad si htio, moj Roki.”

Prometna budućnost: Pokvarit će mu se Alfa.

Idiot u prometu #11: Lik kojem se žuri više nego tebi

Zdeslav, 40, vrijeme je novac a ti mu ga trošiš svojim postojanjem.

Možda se i tebi žuri, ali njemu se uvijek žuri više. Kad je na skretanju za lijevo gužva, ubacit će se iz trake za ravno, jer smo svi mi koji čekamo idioti. Kad se netko isparkirava, živčano će trubit jer nema 20 sekundi vremena za tvoje gluposti. Trubi na semaforu. Trubi na raskrižju. Trubi na

pješake, na pse, na bicikliste. Kad trubi ženi, viče da žene ne bi trebale bit za volanom. Kad trubi muškarcu, viče mu da vozi kao žena. Nije on INAČE agresivan lik i ne želi trubit, nego NITKO više ne zna vozit i onda mora sjest na trubu, da ih nauči. Voli ostavit dojam da mu se negdje jako žuri, ali zapravo mu se najčešće ne žuri nikamo. Često zaboravi krenut na semaforu jer gleda u mobitel, al nedo ti Bog da mu potrubiš. NJEMU se žuri, ne tebi. Voli parkirat preko dva mjesta, a na invalidsko samo kad mu se užasno žuri, što je uvijek.

Omiljena prometna rečenica: “Evo, ZNAO sam da je žena!”

Prometna budućnost: Jednom će mu netko izać iz auta kad potrubi i usrat će se u gaće. Doći će doma živčan i izderat se na ženu.

Idiot u prometu #12: Žena koja uđe u raskrižje iako ne bi trebala

Belinda, 36, ekonomistica.

Raskrižje je već puno i ne bi trebala uć u njega, ali bude ona ušla svejedno, nek se strpe ovi koji ne mogu proć zbog nje. Neka joj trube, trube joj zato što je žena, a ne zato što je glupa. Pojačat će si radio da ne čuje kak trube, taman joj je krenula Havana, to je njena pjesma. Skriveni talent - neočekivano kočenje u kružnom toku, i samu sebe iznenadi.

Omiljena prometna rečenica: “Ako u raskrižju ima mjesta za dva auta, a u njemu su već 3 auta, točan odgovor je c) ima još mjesta i za Belindu!” Zato si imala 2 iz matematike, a ne zato što te profa nije voljela.

Prometna budućnost: Zaljubit će se u lika kojem ne smiješ potrubit na semaforu kad će ju gledat iz susjedne trake, znaju se iz viđenja jer on ide u teretanu tamo gdje ona ide na zumbu.

Idiot u prometu #13: Profesionalni suvozač

Boris, 34, povjesničar umjetnosti i filantrop.

U tvom autu je najčešće zato što je objavio status “jel ide netko sutra možda ZG-VŽ u prijepodnevnim satima?”, a tebi je bilo zgodno da podijelite troškove i evo vas. Ima vozačku, ali ne vozi baš često jer na posao ide biciklom, pa je u zadnjih par godina odlučio postat stručni suvozač. Nema veze što si ti možda iz Varaždina i cestu do tamo poznaješ bolje nego neki očevi vlastitu djecu, on zna bolji put, kraći, s manje semafora, put kojim dođeš 5 minuta prije i na kojem nema gužve jer ne znaju svi za njega. Ne pokušava ti sugerirat kako da voziš, samo će te pasivno-agresivno pitat stvari tipa: “Nećeš još prebacit u petu?” i “Aha, ići ćeš OVIM putem?” Osim puno ideja o tvojoj vožnji, ima i puno ideja o benzinskim postajama na kojima bi bilo bolje stati jer on zna i gdje je benzin najčišći, a kava najbolji omjer dobrog okusa i dobre cijene. Mijenjat će radio stanice i nezadovoljno slegnut ramenima kad ne nađe ništa vrijedno svojeg finog uha, pa neobavezno napomenut da kad on inače vozi, uvijek na USB-u ponese neku audio knjigu, tako da nema prazan hod nego uči čak i u vožnji. Nedavno je tako postao i fluentan u portugalskom. Na primjer, obrigado znači hvala, a on očekuje da budeš zahvalan što ti je dao priliku da ga voziš jer imaš priliku iz auta izaći bolji čovjek. Bonus feature - kad je pješak, voli bit u pravu na zebri, iako nije pravnik (još, ali skinuo je audio knjigu o pravu pa će uskoro bit).

Omiljena prometna rečenica: “Oćeš da ti pokažem kraći put?” Neću Boris, obrigado.

Prometna budućnost: S vremenom će svi naučit da ga više ne pozivaju u auto, nakon čega će se prebacit na buseve. Bit će jedan od onih likova koji se u praznom busu sjednu kraj tebe i pitaju te di ćeš iako imaš slušalice na glavi.

Idiot u prometu #14: Lik koji ne zna koristit svjetla

Slobodan, 53, taksist

Ne pali ih po kiši jer on vidi di ide i to je jedino važno. Isti princip primjenjuje i kad po noći vozi s dugim svjetlima iako ima vozača s druge strane autoceste. On vidi, to je važno, ostali nek se snađu. On je jedan od razloga zašto gospođa Vlasta vozi 80, čula je za takve i bolje da je spora pa da stigne reagirat.

Omiljena prometna rečenica: “Ja sam majstor rasvjete, bit će kako ja kažem.”

Prometna budućnost: Ovrha zbog neplaćenih kazni za ugašena svjetla u tunelu.

Idiot u prometu #15: Pravosuđe

Mia, 50, sutkinja

Načelno je upoznata s riječima tipa “moral” i “zakon”, ali voli razmišljati izvan okvira. Topla osoba velikog srca, shvaća da je ljudski griješiti, posebno talentirana u području olakotnih okolnosti. Voli zdrave napitke od kelja i đumbira, mito i sinkopu, a kod teških prometnih prekršaja sa smrtnim posljedicama prvo pita je li ubojica iz dobre obitelji ili nije. Kao olakotnu okolnost kod obijesne vožnje uzima i činjenicu da je netko predsjednik udruge koja se bori protiv neoprezne vožnje.

Omiljena prometna rečenica: “Kolika je razina vaše nevinosti, preračunato u eure?”

Prometna budućnost: Na trajektu za Korčulu, gdje ima kuću koju je kupila od poštenog rada.

Wow, već smo na broju 15, dosta idiota za danas.

Slobodno nadopunite svojim idiotima iz prometa, sigurno sam izostavila neke važne.

I ono, počinje nova školska godina, pa ako vam se da, probajte ne bit idioti u prometu.

(Osim ako ste iz dobre obitelji, jasno).

Fotografija: Karmen Poznić