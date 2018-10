Venom je unakažen i jedno je od najvećih razočaranja godine Nepoznata, vanzemaljska crna masa preuzela je kontrolu nad Eddiejem Brockom (Topher Grace) 2007. godine u završnom činu Spider-Man trilogije Sama Raimija.

Iako je treći dio najslabiji u trilogiji od trenutka kada se Venom pojavio krenule su glasine i(li) navijanje obožavatelja za posebni Venom film. Raimi i Maguire su otišli, "Sony" je nastavio snimati filmove o Spider-Manu s novim glumcima, ali od Venoma ni traga ni glasa. Uvijek kada bi izašao novi Spider-Man film krenule su, netočne, glasine da će se negdje pojaviti Venom. Godinama se govorilo da će Venom dobiti i samostalan film, ponovo glasine, sve do trenutka kada nije objavljeno da Tom Hardy postaje Eddie Brock. Hardy je potpisao ugovor za tri filma, ulogu je prihvatio zato jer njegov sin obožava lik Venoma. Vjerojatno je, uz ispunjenje želje sinu, i visina honorara utjecala na glumčevu odluku. Dugoočekivana ekranizacija popularnog stripa u kojoj je glavnu ulogu preuzeo jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije. Izgleda kao sigurna oklada i, barem, pristojna stripovska ekranizacija. Ili ipak ne?

Loše vijesti za filmski "Venom" dogodile su se prije premijere filma - prva je bila objava kako je riječ o filmu s oznakom PG (pratnja za roditelje za djecu do 13 godina) umjesto, od obožavatelja stripa, priželjkivanog R predikata (zabranjen ulaz mlađima od 17 godina bez pratnje odraslih). Razlozi su jasni - filmski "Venom" želi što veću bazu gledatelja koji će bez problema platiti ulaznicu. No, s obzirom da je stripovski Venom mračan, nasilan i brutalan drastično su smanjena očekivanja prije premijere. Drugi problem je znatno ozbiljniji - isprva glasine postale su istina koje je potvrdio i glavni glumac; iz filma je izbačeno više od pola sata materijala. "Venom" je skraćen, izbačene su scene koje ćemo možda gledati u nekoj budućoj redateljskoj verziji. Oba navedena problema ostavila su trag na konačnom proizvodu.

Filmska priča o novinaru Brocku opsjednutim simbiotom, parazitom i vanzemaljcem koji Brocku daje superjunačke moći u rijetkim je trenucima mračna, ne istražuje tamnu stranu glavnog protagonista i vrlo tanko, neambiciozno pokazuje emociju i duševna stanje opsjednutog novinara (gnjev i strah spominju se tek u jednoj sceni filma). Umjesto mraka film je krenuo putem komedije i, do sada neviđene, superjunačke preobrazbe. Zašto neviđene? U drugom dijelu filma (koji vidljivo trpi zbog izbačenih scena - dijelovi su nerazumljivi i ubrzani), Venom se od negativca pretvara u antijunaka odnosno superjunaka. Čitava preobrazba traje desetak minuta filma na nevjerojatno banalan, neuvjerljiv i ubrzan način.

Venom je ispočetka prijetnja čitavom planetu, ubojica bez milosti. Nakon nekoliko trenutaka ipak odlučuje ostati na Zemlji. Razlog? On je gubitnik kao i njegov domaćin Brock (???). Samo nekoliko minuta kasnije Venom postaje superheroj zbog Brocka. Zašto i na koji način se događaju lomovi unutar simbiota potpuno je nejasno. Možda će redateljska verzija dati odgovore, možda redatelja i nije briga. Razvoj likova, njihova kompleksnost i nijansiranje Fleischera (ili šefove Sonya) ne zanima. Šteta, jer propuštena je velika prilika da zanimljiv i mračan lik poput Venoma odnosno Brocka dobije pravu, punokrvnu filmsku transformaciju.

Dinamika filma potpuno je neujednačena - ponekad je razbijena preskakanjem scena, ponekad humorom. Nisu svi duhoviti trenuci promašeni i postoji nekoliko razloga za smijeh no pretjerano naglašavanje "Venoma" kao komedije potpuno ubija napetost. Venom/Brock dekapitiraju protivnike i odmah za nekoliko sekundi slijedi rečenica koja bi trebala nasmijati gledatelje. Čak i ako fora uspije stvari ne funkcioniraju - Venom nije lik poput Deadpoola.

Prvi dio filma nudi nekoliko intrigantnih detalja. Brocku je uništen život zbog postavljanja krivih pitanja, milijarder koji spas za opstanak ljudske vrste traži u svemiru, istraživanja koja uključuju ljude kao pokusne kuniće - zanimljive su teme preko kojih je redatelj projurio bez pretjeranog interesa. No, to i nije toliko loša odluka s obzirom na redateljevu ambiciju "Venoma" kao filma koji želi prvenstveno nasmijati gledatelja.

Prva glumačka zvijezda filma trudi se održati lik Brocka zanimljivim. U tome Hardy nekada uspijeva, nekada i ne, ali on je najmanji problem filma - da su ostali segmenti na njegovoj razini "Venom" bi bio bitno zanimljiviji projekt. Znatno je teže gledati Michelle Williams u ulozi Anne Weying, Brockove ljubavi. Lik je skromno napisan i darovitoj glumici ne daje previše prostora. Šteta, s obzirom na njen više puta potvrđenu glumačku vrijednost ("Manchester by the Sea", "Shutter Island", "Sav novac svijeta").

Opterećen ambicijom da se mora svidjeti svima te unakažen skraćivanjem i izbacivanjem velikog broja scena dugoočekivani film o Venomu pretvorio se u jedno od najvećih kino razočaranja godine. Mjesta za popravni ima - "Venom" će, vrlo vjerojatno, postati trilogija i možda će nastavci popraviti, većinom, slab dojam nakon gledanja prvog filma.

OCJENA: 5

