Vijača i trčanje - mali čarobni rekvizit koji morate isprobati

No ona je za svakog: možete ju koristiti samostalno, ako se ne bavite nikakvim sportom, a možete ju koristiti i kao dodatnu vježbu uz trčanje ili bilo koji drugi sport.

Vijača je odličan rekvizit za brzo postizanje kondicije i za oblikovanje tijela. Radi se o jednom od najjeftinijih rekvizita s kojim možete postići zaista mnogo. Samo je potrebno malo vježbe. U pokretu je cijelo tijelo, vježbate koncentraciju i fokus, a vijačom možete brzo istopiti suvišne kilograme. Osim toga, lagana je, prenosiva, ne zauzima puno prostora, može svuda s vama pa ne morate preskakati treninge dok ste izvan doma i na putu.

Vijače se razlikuju dužinom kao i ljudi visinom pa trebate pronaći idealnu za sebe: stanite na sredinu vijače, a krajevi bi trebali biti maksimalno do visine pazuha. Ako je vijača duža od toga to znači da je predugačka. Ipak, ako već imate dugačku vijaču, probajte ju skratiti: ili vezanjem čvorova uz krajeve ili omatanjem viška oko šaka. Neke vijače imaju već ugrađene sisteme skraćivanja i produljivanja.

Dužina vijače do pazuha je najbolja za početnike, a dužinu možete skraćivati napretkom, od pazuha sve do struka; vijača do struka je za već iskusne jer što je kraća, brža je vrtnja i morate skakati brže.