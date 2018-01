Žene, vječno ste nesretne zbog onog ljigavog 'The Notebooka'! Žene sanjaju o glupostima, isključivo o glupostima! Zašto je to bitno za vas? Zašto su nečiji snovi bitni za vas - jer dobro je poznato da tuđe snove svi koristimo kao otirač za vlastite prljave tenisice?

Autor Nika Ostoić Utorak, 16.01.2018. u 16:25

Zato što ste vi, muškarci, nesretni zbog toga, a vaša nesreća je... Ne znam što, ali nešto jako gadno! Tuđa nesreća krijepi, ali vaša... Ne!

Kao žena ću rado potvrditi da je tih gluposti nebrojeno mnogo, otprilike onoliko koliko je i zvijezda na nebu, no nabrojat ću vam neke od njih:

Prava ljubav, Princ na bijelom konju (zajedno s konjem u obliku Ferrarija), Dijamantna kita + romantika (to dvoje je u njihovoj glavi povezano), Bogatstvo (materijalno i kvazi-duhovno, kvazi jer nitko zapravo ne zna što stvarno znači termin duhovno, a kad bi znali - nitko to više ne bi navodio kao nešto važno), Manekenska linija + lice s filmskog platna (također povezano u psihičkoj bolesti zvanoj female-phrenia). Tko je kriv za te glupe snove? Tko zaslužuje gorjeti u devetom krugu Danteova pakla? Cijela gomila ljudi: James Cameron, Leonardo Di Caprio, Heidi Klum, Naomi Campbell, Anna Wintour, Ryan Gosling, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Redford, Angelina Jolie, Brad Pitt, princ William, Kate Middleton... I mnogi, mnogi drugi...

Čak sam zaboravila spomenuti najbitnije koliko ih je! Glavne okrivljene i optužene su one četiri ženske iz nikad zaboravljenog Sex & The Cityja! Činjenica je da su, po ženskom čvrstom stavu, prve četiri točke uvjetovane petom, dakle izgledom: ako žena ne izgleda kao da je sišla s naslovnice najnovijeg francuskog (nikako ne njemačkog, za ime Krista!!!) Voguea, to znači da nema šanse da nađe pravu ljubav, odnosno čovjeka koji će joj paliti svijeće u kupaonici prije tuširanja, pardon, raditi romantične kupke u kadi. Točka. Da, točka, to je kraj ženskog razmišljanja, to je njena slika života i zamišljene prave ljubavi za koje misli da se uvijek događa nekoj drugoj. Zašto nekoj drugoj? Zato što dijamantna kita koja donosi pet orgazama u pet minuta ne postoji, a paljenje svijeća pored kade je totalno glupo i to ne radi nitko s malo zdrave pameti, no žene uporno misle da se to događa toj nekoj drugoj, onoj koju ne poznaju...

U iščekivanju Godota, pardon, Judea Lawa...

Očekivati dijamantnu kitu koja nosi pet orgazama je nerealno. Realno je očekivati zlatnu kitu koja nosi dva orgazma, ali ne... Ne, žene se s tim ne mire, one su vječno nesretne: 'Zašto sam noćas svršila samo dva puta, a Samantha u Sex & The City seriji je svršila pet puta? Moj život nije fer, ja nikad neću dobiti dijamantnu kitu! To je sigurno zato što sam ružna, nemam obrve kao Kate Winslet u Titanicu, nemam tijelo Heidi Klum i nemam usne Angeline Jolie! Jadna ja, mrzim svoj život!'

Draga ženo, Samantha je izmišljen lik iz serije koju je napisala i osmislila jedna prosječna sredovječna žena koja nikome ne bi trebala biti bog i batina, Heidi Klum je Seal ostavio radi dadilje koja izgleda otprilike 72 puta gore od nje, Brad Pitt je izjavio da je Angelina opasno naporna žena, a Kate Winslet... Ne znam ništa o njoj jer ona, bit ću realna, stvarno baš nikoga ne zanima, ma kakve obrve imala. I, na kraju. no ne najmanje važno, Titanic je potonuo, a s takvim stavovima žene na burzi vrijednosti tonu skoro još i brže jer su sve iritantnije, napornije i - muškarcima - gore. Iako sam žena, usudim se to reći - sve su gore muškarcima!

Da, upravo tako, žene su sve gore, jer su njihovi kriteriji sve veći i luđi, a njihove vrijednosti iskrivljene, očekivanja blago rečeno - nerealna...

Smiješni kriteriji ljepote koje su postavili modni časopisi, američki filmovi, glazbeni spotovi i ljigave serije, koji su automatski nametnuli i sumanuta očekivanja od života i muškaraca, natjerali su žene da zaborave koliko doista jesu lijepe. Lijepe onakve kakve jesu, s prirodnim licem, prirodnom kosom, prirodnim tijelom bez silikonskih umetaka i s kojom kilom viška koja, i bog i Brad Pitt znaju da je tako - obično i dobro dođe.

Televizija i nametnuti kriteriji ljepote od prekrasnih su žena napravili kompleksašice bez samopouzdanja, samo zato što ih, kako bi se reklo: 'nitko ne bi poželio slikati za naslovnicu' - pa što onda? Manekenke su za gledanje, a ne za diranje, no to ženama nikako ne ide u glavu, one su nesretne...

Istina je da su zbog takvih 'važnih' i 'velikih' problema (?) trebale prestati biti nesretne negdje sredinom prvog polugodišta srednje škole, ali dobro.. Učimo dok smo živi - na greškama, češće svojim nego tuđim. Na kraju, ne kaže se bez veze da je većina pametnih žena postala pametna težim načinom - iskustvom iz prve ruke.

Fenomen dijamantne kite i jezera s labudovima

Vratit ću se opet na već spomenuti fenomen umišljene i izmišljene dijamantne kite - zlotvori koji su u ženske mozgove utuvili sumanutu 'činjenicu' da neće naći pravu ljubav jer izgledaju na fotkama nešto lošije od Shakire na isfotošopiranoj naslovnici albuma, utuvili su im u te iste mozgove i sumanutu, potpuno iskrivljenu sliku o muško-ženskim odnosima.

Realno, znate li i jednu ženu koja ne spominje ljigavi smiješni film The Notebook kao ideal prave ljubavi?

Ako znate, dam vam po 500 kuna svakom. To ne mora nužno biti baš taj Notebook, ali svaka žena veliča neki ljigavi film s nekim ljigavim glumcem u glavnoj ulozi, bio to neki Jude Law, tip iz Notebooka ili Ashton Kutcher (koji je, vrijedi podsjetiti, pobjegao glavom bez obzira od Demi Moore baš zato što je pretjeranom ''brigom o sebi'' od sebe napravila zastrašujuću vješticu iz osrednjeg horror filma).

Evo, upravo je taj film vašu djevojku učinio nesretnijom s vama, a samim time nesretnijim i vas - znate one trenutke kad vas šutke sumnjičavo gleda dok pričate o nečem nebitnom?

U tim trenucima ne raspravlja sama sa sobom o tome je li Ashton katapultirao Demi jer pretjeruje s lošim plastičnim operacijama pa liči na osušeni bakalar ili samo zato što je glupa pa je vjerovala da će zauvijek živjeti sretno s frajerom 58 godina mlađim od nje. O ne, ona ne misli o tome. Tada ona zapravo misli: 'Kako sam završila s njim? On uopće ne izgleda kao Jude Law, nije bogat, nije uopće ni zgodan, nije frajer kao Bruce Willis, Lana Del Rey ga ne bi stavila u svoj spot, sigurno me nikad ne bi vodio na vožnju čamcem kroz jezero puno labudova i ne bi me zažvalio na kiši kao onaj zgodni tip iz Notebooka! To je zato jer imam pretanke usne i zato što nemam kosu do dupeta, 100% je zato! Oh, kako sam nesretna!' Da, nesretna je, ona doista jest nesretna i to samo zato što čeka Judea Lawa ne znajući da je i Jude Law samo obična osoba, možda doista fizički privlačnija od prosjeka, ali ipak samo osoba, a ono u što je ona zaljubljena je filmski lik, izmišljeni lik! Taj izmišljeni lik, kojeg igrom slučaja tumači sporni Jude Law, naravno, ima - pogađate već - dijamantnu kitu, i sve dok vaša odabranica ne zaboravi na scenarije takvih filmova vi ćete biti nesretni.

Inače, mrzim imati prijateljice jer sve previše pričaju o frizerima, mengi i dosadnim temama općenito, a jedna od tema su i ženski časopisi. U tim časopisima, dapače, piše da je od iznimne važnosti za zadovoljstvo muškarca i njegovu sreću u životu redovito ići frizeru te naravno nositi sexy bundu iako pada kiša. Tamo piše da su muškarci opterećeni ženskim izgledom i da je zato važno da uvijek, ali baš uvijek, čak i ako skaču padobranom, ili je 3. svjetski rat - budu sređene kao Angelina na dodjeli Oscara! Glupost!

Zanimljivo je što se u tim mudrim časopisima baš nikad i nigdje ne spominje stavka koja je zapravo stavka broj jedan: 'Ne maltretiraj ga bespotrebno!' - i zato žene to stalno rade, jer časopisi su njima Biblija, a jebiga to tamo ne piše, pa onda stalno gnjave s glupostima.

Budite iskreni i priznajte: Jeste li ikad vidjeli zadovoljnu ženu? Ja nisam možda čak nikad. Što god da joj frajer napravi, nikad nisu zadovoljne nego su uvijek duboko nesretne: 'Nije fer da toliko zarađuješ, radiš više od mene, želim i ja pridonositi u ovu kuću! Zašto si stalno s dečkima? Uopće nemaš vremena za mene, ti mene ne voliš! Zašto tako malo zarađuješ? Ne mogu sve ja sama financirati! Zašto si stalno sa mnom? Idi na biljar s dečkima, guši me ova veza! Zašto se ne trudiš više oko mene, seksualno sam nezadovoljena, seks nam traje samo 15 minuta, jadna ja!' I tako stalno.

Toliko toga imaju za prigovoriti da imam osnovane sumnje da neke od njih planiraju: 'Danas sam mu prigovarala što je popio četiri pive, sutra ću mu prigovarati jer previše radi, a prigovaranje u vezi njegove mame ću mu sačuvati za sljedeći tjedan! Super plan!'

Ne bih se začudila niti da pojedine imaju planer u koji zapisuju oko čega moraju prigovarati koji dan i u koliko sati.

Toliko su sve nesretne da je vrlo uobičajeno da neka počne vikati: 'Svršila sam osam puta! Zašto si me tako dobro poševio?! Jadna ja! Ti mene ne voliš!' Kužiš me? - Karikiram, ali shvatili ste poantu...

Znate li zašto ništa smisleno ne piše u tim njihovim svetim časopisima? Zato što su ih sve od reda napisale nezadovoljne žene!

Isto vrijedi za onu besmislenu slikovnicu, bestseller od prije nekoliko godina, Super Seks i Super Flert - tko je to napisao? Tracy Cox, slika i prilika nezadovoljne žene koja samo ide frizeru i prigovara muškarcima. Knjiga se sastoji od velikih fotografija i savjeta tipa 'napućite usne'... Baš mi je neki dan frend rekao: 'Odlučio sam odjebati smislene odnose sa ženama i radije plaćati za seks ili ga voditi sam sa sobom pošto imam novaca i nježne ruke! Bio sam nedavno na dejtu sa ženskom koja mi je 47 minuta pokazivala u mobitelu slike svog psa i outfite koje dotični nosi za Božić!

Da bi stvar bila totalno spontana, psa je obukla u patuljka! Nakon toga uslijedio je dejt na kojem mi je pričala o svojim štiklama! Tad sam zaključio da je bolje pokušati uvaliti 200 kuna djeveruši na gala svadbi za brzinski seks u zahodu, i riskirati da mi je neki daljnji rod, jer ovo stvarno nema smisla više!' Da, pametan čovjek.

Tužno je što tih problema više ne bi bilo kad bi te njihove časopise pisali - muškarci.. Ili barem rijetke zadovoljne žene... Zašto je to tužno? Jer to će se dogoditi kad na vrbi rodi ne samo grožđe nego i mandarine...

O autorici:

Nika Ostoić. Zagrezla u trideste, a misli da ima 17. Ljubiteljica pasa, zaljubljenica u mentol cigarete. Samoprozvani skriboman. Playboyeva kolumnistica. Ponekad model. Uzor onima koji traže pogrešne uzore. Trainspotting, ali bez droge.