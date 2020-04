Na svoju sliku stvori programer Andriju,

na sliku svoju on ga stvori,

muško i žensko stvori ih.

Od Andrijinog rebra oblikovao je Radojku...

I bi digitalna asistentica!

Nakon što je javnosti predstavljen Andrija, digitalni asistent Ministarstva zdravstva koji građanima pomaže u borbi protiv korona virusa, netko je imao viška vremena, pa je osmislio i Radojku, digitalnu tajnicu Vlade koja također pomaže u borbi protiv korone.

- Ja sam Radojka, digitalna tajnica Ministarstva za istraživanje ruda i gubljenje vremena - stoji u njenom opisu na stranici Radojka.online.

Za svog muškog kolegu, nema baš riječi hvale, barem se to da naslutiti u daljnjem opisu njenog posla.

- Mogu vam pomoći s informacijama koje vam zapravo služe u ovim vremenima, za razliku od ostalih sličnih asistenata - govori Radojka.

Foto: screenshot/ Njeno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, u terminu od 8 do 16 (pauza 11-13 sati), a kako bi radila, potrebno je upisati broj pitanja kako biste dobili informacije, na sličan princip kao što radi i Andrija.

Napravili smo kratki intervju s njom, odnosno pitali je svih osam ponuđenih pitanja, da vidimo kako je programirana da odgovori, a da ima smisao za humor, pokazala nam je na pitanju 'smijem li se seksati s neznancima?'.

1. Koji je danas dan? Svi dani su mi isti.

Danas je utorak, 21.4.2020., odnosno 31. dan karantene.

2. Koliko će ovo još trajati?

Sljedeća dva tjedna su kritična, nakon toga ćemo razmišljati o popuštanju mjera.

3. Kako rade dućani?

Većina dućana radi od 8 do 17.

4. Jel ima WC papira u dućanima?

Ima, i to ne znači da trebate kupiti 100 pakiranja.

5. Kad je najbolje vrijeme za otići u dućan ili u poštu?

Najbolje je otići oko 12. Naime, točno u to vrijeme većina penzionira mora ručati. Najgore je otići u 8 ili 9 sati.

6. Kad je najbolje vrijeme za otići u šetnju?

Po noći, tada ima najmanje ljudi!

7. Jesam li nešto zaboravio/la, Radojka?

Očitati struju?

Platiti račune?

Izvaditi meso za sutra?

8. Smijem li se seksati s neznancima?

Seks je dopušten uz obvezno pridržavanje relevantnih mjera:

Do neznanca dođite ili neka on dođe do vas taksijem, biciklom ili pješke

Tijekom seksa, ne skidajte maske i rukavice

Dozvoljene su sljedeće poze: