Prestravljena baka je na snimci uhvatila 'demona' kako stoji iznad kreveta njezina unuka - samo nekoliko dana nakon što su ukućani čuli kako djevojčica govori nevidljivom uljezu da ode.

Naime, baka po imenu Tory McKenzie (41) postavila je kameru koja se aktivira na pokret u kući svog sina nakon pritužbi da je njegova dvogodišnja kći Amber McKenzie usred noći razgovarala s nečim nevidljivim.

POGLEDAJTE VIDEO:

Baka je četiri dana kasnije provjerila aplikaciju kamere, da bi na kraju pronašla sliku lika koji stoji nekoliko centimetara od krevetića i sedmomjesečnog unuka Michaela McKenziea, s rogovima na glavi i dugim kandžama.

Stvorenje je snimljeno kako stoji i gleda prema gore oko tri sata ujutro - a Tory tvrdi da se zbog ovog otkrića boji za živote svoje unučadi. Kad je pokušala očistiti kuću od zlih sila spaljivanjem ulja, tvrdila je da su se ormari i zavjese otvarale i zatvarale, a glazba je počela svirati sama od sebe.

Majka ove djece je svoju priču podijelila putem paranormalne Facebook stranice tražeći savjet, a brojni ljudi su bili užasnuti pričom i rekli joj da proda kuću, dok se drugi složili da to biće zaista izgleda 'demonsko'.

Uplašena baka je pak onima koji su tvrdili da je slika lažna rekla da samo želi zaštititi svoju obitelj i da nema tehničkog znanja kako bi sliku uredila. Obitelj je također zabilježila kuglice kako lebde oko dječje spavaće sobe, ali nova slika, snimljena u siječnju, nagnala je oca Ryana da odvede Amber i Michaela iz njihove sobe u svoju.

- Bilo je tako šokantno kad sam to vidjela. Morao sam napraviti dvostruko snimanje. Prvo što sam vidio bili su rogovi na glavi pa odmah pomislite da je to vrag ili demon. Kad smo uhvatili video zapise o kuglama, mislili smo da se radi o članu obitelji koji čuva djecu, ali ta slika, nemam pojma. To je zastrašujuće - ispričala je Tory iz Las Vegasa.

'Pokazala sam snimku djeci, a mog 13-godišnjeg sina je to uplašilo. Otrčala sam do kuće i pokazala svom najstarijem sinu. Bili smo u šoku, ali ni on to nije mogao objasniti. Svi su spavali, pa to nije mogao biti moj sin niti njegova žena. Još uvijek imamo te snimke i nismo do sad vidjeli ništa slično. Jednostavno znam da je to nešto natprirodno - rekla je baka.

Obitelj uglavnom svi podržavaju i predlažu im što učiniti i s kim razgovarati. Također, Tory je napomenula da je ovaj dvosobni stan star samo oko 20 godina, pa je iznenađena što u njemu ima toliko mračne prisutnosti, piše Daily Mail.