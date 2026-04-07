Bizaran izazov brijanja brade na internetu eskalirao: Pet muškaraca završilo u bolnici

Prijatelji su se posvađali zbog trenda njege na društvenim mrežama, a situacija je eskalirala u nasilje jučer kada su četiri muškarca izvela zoru napad na prijatelja koji je odbio obrijati bradu. Policija je izvijestila da je u incidentu na Uskršnju subotu bilo uključeno pet muškaraca u dobi od 20 do 27 godina. Okidač je bio viralni izazov koji je zahtijevao od sudionika da obriju i glave i lice.

Jedan je muškarac otišao samo do pola – obrijao je glavu, ali zadržao bradu. Ta odluka izazvala je bijes, a u 6:30 sati, četvorica drugih došla su mu kući kako bi ga suočila zbog neobrijane brade. Bradatog muškarca probudio je zvuk razbijenog prozora.

Svađa je brzo prerasla u pravi fizički sukob. U kaosu, jedan od muškaraca otrgnuo je drvenu letvu s ograde i koristio je kao oružje, zamahujući njome tijekom sukoba.

Glasnogovornik njemačke policije rekao je da precizni detalji oko neobičnog izazova na društvenim mrežama još nisu jasni, ali je potvrdio da je nasilje povezano s online izazovom.

Rekao je: „Svi petorica uključeni zadobili su lakše ozljede.“ Policija u Nordlingenu u Bavarskoj pokrenula je istragu protiv četvorice osumnjičenih napadača zbog sumnje na opasnu tjelesnu ozljedu i kazneno oštećenje imovine.

Društvene mreže posljednjih godina zabilježile su razne bizarne i viralne izazove, od bezopasnih plesnih trendova do aktivnosti koje nose značajne rizike za sigurnost.

Dok su mnogi trendovi namijenjeni zabavi ili kreativnosti, nekoliko ih je upozoreno od strane stručnjaka za sigurnost i medicinskih profesionalaca zbog visokog rizika od tjelesnih ozljeda ili dugoročnih zdravstvenih posljedica. Na primjer, neki trendovi uključuju zlouporabu kućanskih proizvoda, izvođenje opasnih vratolomija ili sudjelovanje u aktivnostima koje mogu dovesti do padova i prijeloma.

U jednom od najstrašnijih slučajeva, dječak je preminuo nakon sudjelovanja u opasnom trendu na društvenim mrežama koji je bio široko dijeljen. Oliver Gorman pronađen je bez svijesti u svojoj sobi 5. svibnja 2025. u Hydu, Tameside. Dvanaestogodišnjak je hitno prebačen u bolnicu, ali nije ga se uspjelo spasiti.

U njegovoj sobi pronađeno je nekoliko praznih bočica dezodoransa, a obdukcija je utvrdila da je preminuo zbog udisanja butana – tvari koja se često nalazi u aerosolnim bocama. Na sudu za mrtve u Južnom Manchesteru čulo se kako je trend na TikToku poznat kao „Chroming“ postajao popularan na društvenoj mreži TikTok, u kojem se ljudi potiču da „postignu euforiju udišući sadržaj iz aerosola“.