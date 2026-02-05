'Chinamaxxing' je najnoviji besmisleni trend na TikToku: Mladi masovno 'postaju' Kinezi

Barem je tako na TikToku i Twitchu, gdje novi trend nazvan "Chinamaxxing" osvaja internet dok mladi Amerikanci objavljuju da "postaju Kinezi". Piju vruću vodu ujutro, vježbaju tai chi u svojim kuhinjama, usavršavaju vještinu korištenja štapića za jelo i nose Adidas trenirke kako bi postigli izgled starijeg gospodina iz Pekinga, prenosi NY Post.

No, Chinamaxxing nije samo životni trend. Mnogi influenceri koji hvale kinesku kulturu aktivno ocrnjuju Ameriku. Oni estetski, moralno i politički prelaze na stranu druge supersile. Mladi ljudi luduju na društvenim mrežama, izjavljujući fraze poput "sreli ste me u vrlo kineskom razdoblju mog života". Mnoge od njihovih novostečenih navika, poput izuvanja cipela prije ulaska u sobu ili korištenja biljnih lijekova, savršeno su bezazlene.

POGLEDAJTE VIDEO:

U svemu tome prisutna je i doza zagonetnog humora Generacije Z. Čudni memovi, poput proročice koja donosi presudu da ćeš se "sutra pretvoriti u Kineza" i mutnih fotografija mačaka sa stožastim slamnatim šeširima, savršeno se uklapaju u često neshvatljivu osjetljivost zumera. Ipak, ovdje se radi o novoj razini neselektivne kulturne fetišizacije.

Naravno, imali smo pomamu za K-popom, novo prihvaćanje latino popa djelomično zahvaljujući Bad Bunnyju, trendove skandinavskog uređenja, francusku visoku modu. Ali ova kratkovidna opsesija svime što je kinesko ne odnosi se na uvoz sjajnog proizvoda iz druge zemlje, već na očajničku potrebu Generacije Z da se odrekne svog američkog identiteta.

Trend Chinamaxxing uistinu je uhvatio zamah kada je Hasan Piker, popularni politički streamer među Generacijom Z, otputovao u Kinu i prenosio svoju turneju po Pekingu. Na Twitchu je snažno promovirao Kinu, izjavivši tijekom prijenosa uživo s Trga Tiananmen kako "u svom srcu nema nimalo patriotizma za Ameriku".

Iako ga je policija privela jer je u javnom prostoru prikazivao AI-generirani meme sebe kao Mao Zedonga, Piker je kasnije izjavio da je Kina, po njegovom mišljenju, danas najidealnija vlada. Piker, koji ima ogroman utjecaj na ljevičare iz Generacije Z, ne samo da ocrnjuje Ameriku, već aktivno promovira njenog najvećeg protivnika.

U nedavnoj epizodi podcasta o Chinamaxxingu, neovisna novinarka Taylor Lorenz, koja prati internetsku kulturu, rekla je kako joj je Piker kazao da je on "pravi Kinez".

Lorenz je također pokušala objasniti zašto Kina postaje toliko popularna među mladima.

​- Izgleda kao nekakav raj na koji Amerikanci mogu, kao, projicirati svoje nade jer se naša zemlja čini tako beznadnom - rekla je.

@spilnews ♬ origineel geluid - spilnews #chinamaxxing is de nieuwste trend in de VS. Maar waar wil iedereen ineens Chinees zijn? We duiken er ff in. Beeld: Getty, TikTok Al het beeld wordt rechtmatig gebruikt onder 'fair use'. De rechten van de beelden behoren tot de makers, die in de video credit krijgen. #nieuws

Proicirati svoje nade na Kinu zvuči apsurdno. Međutim, samo četrdeset i jedan posto pripadnika Generacije Z kaže da su ponosni što su Amerikanci. Tek dvadeset i šest posto smatra da su SAD najbolja nacija na planetu. Mnoštvo mladih ljudi koji su odrasli uz pametne telefone, neprestano bombardirani najgorim vijestima iz Amerike, vide crnu kutiju, što Kina jest, kao utočište. Za američku mladež koja se u vlastitoj zemlji osjeća kao potlačena žrtva, prihvaćanje "Chinamaxxinga" može biti transgresivan način da osjete isti osjećaj kulture i zajedništva koji donosi patriotizam, dok istovremeno aktivno preziru svoju domovinu.

Kina bez sumnje uživa u tome što se Amerikanci sami indoktriniraju. Ništa im ne bi bilo draže od generacije Amerikanaca koji mrze sami sebe i širom su otvoreni za njihov utjecaj, piše NY Post.