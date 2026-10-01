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Bračni par oglasom traži drugu ženu. Treba imati najmanje 16, biti djevica: 'Želim da mi rađa'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Bračni par oglasom traži drugu ženu. Treba imati najmanje 16, biti djevica: 'Želim da mi rađa'
Foto: Facebook
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Idealna kandidatkinja mora biti nepušačica, djevica, imati čvrste vjerske vrijednosti i poštovati činjenicu da je muškarac glava kućanstva, kažu

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Bračni par iz Južnoafričke Republike objavio je oglas kojim traže treću osobu koja bi se pridružila njihovom braku. Uz oglas su priložili dugačak popis kriterija koje potencijalna nova mladenka mora ispuniti. Gerrit Coetzee sretno živi u braku sa suprugom Andreom već dvadeset i pet godina, ali sada traži drugu ženu jer u dobi od pedeset i osam godina želi djecu, prenosi Mirror. 

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Ovaj odvjetnik i poduzetnik živi u regiji Free State sa četrdesettrogodišnjom Andreom. Riječ je o državi u kojoj je poligamija legalna pod određenim pravilima. Iako par dosad nije imao djece jer ih Gerrit prvotno nije želio, sada bi volio dobiti nasljednika koji će jednog dana preuzeti njegovo bogatstvo. Prema zakonu, ako osoba nema djece, njezina imovina prelazi u vlasništvo države.

Kako bi pronašao odgovarajuću osobu, postavio je oglas u lokalnim novinama koji navodi stroge kriterije. Idealna kandidatkinja mora biti nepušačica, djevica, imati čvrste vjerske vrijednosti i poštovati činjenicu da je muškarac glava kućanstva. On traži djevojku starosti između šesnaest i dvadeset i pet godina. Tu dob brani tvrdnjom da mu treba vremena kako bi upoznao drugu stranu prije nego što dobiju djecu.

Gerrit je medijima objasnio svoje razloge.

​- Ljudi ne čitaju s razumijevanjem i fiksiraju se na tu dob od šesnaest godina. To nije nešto što će se dogoditi preko noći. Morate upoznati osobu, a morate upoznati i njezinu obitelj. Mnogo vremena može proći prije nego što uopće uđemo u brak - kaže.

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Gerrit navodi kako se za svakih sedam godina bez djece gasi jedna generacija, što ga je potaknulo na razmišljanje o tome kome će ostaviti svoju imovinu. Od potencijalnih roditelja buduće mladenke traži dokaz da je njihova kći još uvijek djevica sa šesnaest godina. Poziva se na biblijske propise koji navodno zahtijevaju da žena u brak uđe kao djevica. U potpunosti isključuje medicinski potpomognutu oplodnju ili surogat majčinstvo.

Foto: Facebook

Oglas koji su postavili izričito navodi: "Farmer, poduzetnik i odvjetnik traži mladu bračnu partnericu prema biblijskim načelima. Osiguravamo znatan financijski paket za sigurnost, koji uključuje cijenu za mladenku od oko pet tisuća eura za roditelje te rezervaciju imovine u vrijednosti od preko dvjesto pedeset tisuća eura za mladenku. Formalni sastanak upoznavanja obitelji s glavnom suprugom u kući dio je procesa."

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Andrea navodi kako su reakcije okoline prilično burne, ali ih oni smatraju smiješnima. Ljudi na društvenim mrežama govore kako par planira vezati žene i držati ih u podrumu.

Gerrit dodaje kako ih mnogi oštro osuđuju i nazivaju opasnima.

​- Neki muškarci na društvenim mrežama govore roditeljima da nikada više neće vidjeti svoje kćeri te da sam ja serijski ubojica - kaže. Gerrit navodi da je morao odbiti sedamdesetčetverogodišnjakinju jer nije ispunjavala osnovne kriterije. Ideja o poligamiji rodila se prije dvije godine i on je snažno brani.

​- Svi naši preci su to prakticirali. Nisu svi ljudi plodni, a poligamija postoji upravo kako bi muškarcu pružila priliku da ostavi nasljeđe - kaže. 

Andrea tvrdi da nije doživjela šok kada je njezin suprug predložio poligamiju.

​- On zaista želi djecu i ja mu izlazim ususret. Gledam na ovo kao na putovanje. Ako to radim uz svog voljenog, onda neka tako i bude - rekla je. 

Također ističe kako na cijelu situaciju gleda kao na novu avanturu te planira tek kasnije odrediti što joj odgovara, a što ne.

Zajedno sa pravnim stručnjacima, liječnicima i svećenikom, Andrea planira sjediti u komisiji koja će pregledavati prijave i sastaviti uži izbor. Kada pronađu drugu suprugu, njihov će dom funkcionirati kao obično kućanstvo. Nadaju se barem jednom djetetu, a idealno bi željeli dobiti i sina i kćer. Dvije supruge moraju živjeti u jednoj kući. Svaka će imati svoju spavaću sobu, a raspored spavanja rotirat će se na ravnopravnoj bazi.

Ovakvi slučajevi često potiču snažnu javnu raspravu. Poligamija je legalna u pedesetak zemalja, prvenstveno u državama gdje prevladava muslimansko stanovništvo i u afričkim zemljama koje priznaju takve običajne brakove. U većini europskih država i u Americi ona strogo krši zakon. Južnoafrički zakon ju dopušta pod specifičnim društvenim i kulturnim uvjetima. Društvene mreže danas uvelike funkcioniraju kao platforma za promicanje takvog načina života, ali i za oštre kritike pojedinaca koji smatraju takve prakse potpuno neprihvatljivima.

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