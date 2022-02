Jadranska obala, sasvim smo realni kad to kažemo, jedna je od najljepših na cijelom svijetu. Godinama nas posjećuje sve više i više zaljubljenika u plovidbu koji uživaju u netaknutoj prirodi, suncu i moru...

Ali ima i onih kojima to nije dovoljno. Koji bi uz more, sunce, valove, maslinu, stine... Htjeli nešto više.

Zato postoje specijalizirane agencije koje se brinu o njihovim potrebama. Bilo da žele meditacijski program, party program ili pak swingerski paket... One su tu da ispune svaku njihovu želju. Za naknadu naravno.

Nedavno je Dubrovački dnevnik otkrio kako će 2023., ako korona to dozvoli, u Hrvatsku uploviti velika jahta puna swingera. Ali oni nestrpljiviji, kojima je dugo čekati gotovo dvije godine, ne moraju brinuti. Jer svoje swingersko putovanje iz snova mogu rezervirati već ovog ljeta.

Agencija "The Swinger cruise" za ljeto 2022. godine u svojoj ponudi ima program "Rockstar Croatia Cruise", namijenjen za 57 parova, koji će na Jadranu boraviti između 16. i 23. srpnja. Za vrijeme boravka posjetit će Split, Hvar, Korčulu, Lastovo, Šoltu i Dubrovnik, a cijene paketa variraju od 30.000 do čak 50.000 kuna. Organizatori navode kako je prosječna dob putnika na ovom brodu između 45 i 55 godina, ali i da ima onih u mlađim 30-ima, pa sve do onih u kasnim 70-ima.

- U ovom putovanju možete uživati u kupanju na najljepšim i najskrivenijim plažama Jadrana bez odjeće. Zamislite vas i vaše prijatelje kako se zabavljate na suncem obasjanoj plaži dok se lagani povjetarac spaja s valovima. Gosti na palubi broda ne moraju biti odjeveni, organizirano će biti i nekoliko tematskih večeri, a putnici će tijekom dana razgledavati gradove na obali, - stoji na stranici kompanije.