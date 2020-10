- To je nastalo gre\u0161kom. Imamo centar koji prati cijelu autocestu A3, 11 i obilaznicu. \u010covjek je u \u017eurbi i stresu pogre\u0161kom stavio 100 km/h. To smo promijenili - rekli su nam iz HAC-a.

<p>Prometni i ostali apsurdi su svuda oko nas, pogotovo u Hrvatskoj. Nakon što smo danas naletjeli na sliku s autoceste kraj Velike Gorice na kojoj je ograničenje 80 km/h, a samo koji metar dalje na digitalnoj tabli je stajalo: 'Magla!' i ograničenje od 100 km/h, shvatili smo da će nas zaustaviti prometni policajci, a da mi nećemo biti krivi ni dužni. Pa sad ti njima objasni da je znak u krivu.</p><h2>HAC: Čovjek je pogriješio, ispravili smo</h2><p>- To je nastalo greškom. Imamo centar koji prati cijelu autocestu A3, 11 i obilaznicu. Čovjek je u žurbi i stresu pogreškom stavio 100 km/h. To smo promijenili - rekli su nam iz HAC-a.</p><p>Nedavno smo tako naletjeli i na kružni tok koji ne vodi nikamo pa smo završili vozeći se u krug dok nam se u glavi nije zavrtjelo. Je li se i tu nekome žurilo?</p><p>E pa, zbog svih tih bisera, odlučili smo se istražiti gdje smo sve ovih godine bili svjedoci prometnih apsurda u Hrvatskoj... Besmisleni kružni tokovi i prometni znakovi koji uopće ne bi trebali biti tamo, skretanja koja ne vode nikamo, samo su neki od bisera na našim cestama.</p><h2>Netko se nije mogao odlučiti je li ovo sporedna ili glavna ulica...</h2><p>Na raskrižju cesta u Šibeniku, na semaforu postavljena su dva znaka, znak s prednošću prolaska i znak koji označava raskrižje s cestom koja ima prednost prolaza. Iako je ta cesta dijelom zatvorena djeluje potpuno zbunjujuće za vozače.</p><h2>Netko ne zna razliku između helikoptera i aviona...</h2><p>... a vrlo vjerojatno je da se samo štedjelo na prometnim znakovima. Tko bi crtao još helikopter?</p><h2>Pretjecati ili ne, pitanje je sad...</h2><p>Zbunjujuće oznake na cesti kod FER-a kasnije su prepravljene, no apsurd je da su uopće prvotno bile nacrtane.</p><h2>Prometni, ali i jezični apsurd...</h2><p>Cijela riječ vjerojatno nije stala na cestu, no što će im kada domaći 'čovik' tako i tako vjerojatno na ovaj način izgovara 'Šibenik'.</p><h2>U Rijeci postavili znak koji vodi u zabranjeni smjer</h2><p>Zbunjujući znakovi na cesti pred Tower centrom u Rijeci. Znak za obvezni pravac desno vodi u zabranjen smjer jednosmjerne ceste koja izlazi sa ceste d404 u Tower. </p><h2>'Pravi majstori' su sanirali ove ležeće policajce...</h2><p>Tko se dosjetio da umjesto novog uspornika u zagrebačkoj ulici Dragutina Golika stari 'pokrpa' asfaltom nije poznato. Očito netko tko se vodi kao stručnjak, iako je stručan kao npr. majstori iz poznatog čehoslovačkog crtanog filma 'A je to'.</p><h2>Leteći semafori u Splitu</h2><p>U Splitu je malo zapuhalo, a semafori već gledaju put neba, što je vrlo opasno.</p><h2>Zebra koja vodi ravno u grmlje</h2><p>Zebra koja vodi ravno u grmlje pravi je apsurd u jednom zagrebačkom naselju, točnije Savici.</p><h2>Semafor u Rijeci radi, ali za koga?</h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1960574" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-31/pxl-201117-18772243.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><p>Semafor postavljen na prostoru lučkog skladišta na Delti već godinama radi iako je cesta pregrađena betonskim zidom i žičanom ogradom.</p><h2>Zabrana ili prolaz?</h2><p>Zbog oznake na kolniku svaki dan netko skrene u jednosmjernu ulicu kojom voze auti iz suprotnog smjera, kaže čitatelj iz Dugog Rata. Tamo su na cestu ucrtali znak koji vozače usmjerava desno iako je gore znak koji to zabranjuje. U općini kažu da će tražiti očitovanje izvođača radova. </p><h2>Strelica koja ne vodi nigdje...</h2><p><strong> </strong></p><p><strong>*Ako ste slučajno bili svjedoci sličnih građevinskih remek-djela, svakako nam šaljite slike i opise istih na <a data-display="reporter@24sata.hr" data-sanitized="mailto:reporter@24sata.hr" dir="ltr" href="mailto:reporter@24sata.hr" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">reporter@24sata.hr</a>.</strong></p><h2> </h2>