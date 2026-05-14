Obavijesti

Viral

Komentari 0
PRILIKA ZA ISKUSNE

Devastirajuće vijesti za spajače i spajačice! Ova godina bila loša, iduća - užas. Evo kako spojiti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Devastirajuće vijesti za spajače i spajačice! Ova godina bila loša, iduća - užas. Evo kako spojiti...
Foto: canva, ilustracija

Iduća godina sa savršenim razredom praznične učinkovitosti je 2030. godina.

Admiral

Godina 2026. za sve 'umjetnike' spajanja neradnih dana u mini, ili ne tako mini, godišnje odmore i nije bila najpovoljnija. Na sad već kultnoj stranici Laknerad dobila je F razred praznične učinkovitosti. 

Od potencijalno neradnih 13 dana pravih neradnih je devet, a izgubljenih, tu mislimo na one koji padaju na dane vikenda, ne računajući Uskrs, je četiri. 

DESTINACIJE ZA 2026. Top lokacije za putovanje 2026.: Nude avanturu i sjajna iskustva
Top lokacije za putovanje 2026.: Nude avanturu i sjajna iskustva

A iduća godina još je gora. Dobila je najgori mogući razred praznične učinkovitosti! Od potencijalno 13 neradnih dana stvarnih je osam. Važno je ovo za sve roditelje, zimski praznici vraćaju se u dva dijela, neki vjerojatno već planiraju odmore...

Tu će biti i četiri prilike za spajanje s vikendom, što će majstorice i majstori spajanja, a takvih ima u svakoj firmi, sigurno iskoristiti.  Njih vjerojatno posebno boli što će nam iduće godine 'propasti' toliko blagdana i neradnih dana.. (Tijelovo, Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja i  Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje nude spajanje s vikendom u 2027.) 

'TURIZAM SPAVANJA' JE HIT FOTO Destinacije u Hrvatskoj gdje ćete se napokon odmoriti
FOTO Destinacije u Hrvatskoj gdje ćete se napokon odmoriti

Iduće godine Praznik rada 'pada' na subotu, dok Dan državnosti 'pada' na nedjelju. Velika Gospa također je za vikend iduće godine... I Božić i Sveti Stjepan 'upali' su na vikend... 

Da naše spajačice i spajači ne budu tužni, uskoro ih čeka prilika za produljeni vikend. Da malo dođu sebi nakon ovih loših vijesti. Stiže Tijelovo, a četvrtak se lako spoji s petkom, pa eto vikenda, još ako se ima nešto godišnjeg viška...

Iduća godina sa savršenim razredom praznične učinkovitosti je 2030. godina. 

AKO PLANIRATE NA PUT... FOTO Najboljih 10 europskih destinacija za odmor s djecom
FOTO Najboljih 10 europskih destinacija za odmor s djecom

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena s najvećim obrazima na svijetu objavila fotografiju iz mladosti: 'Šok! Šteta ljepote'
KAKVA TRANSFORMACIJA

Žena s najvećim obrazima na svijetu objavila fotografiju iz mladosti: 'Šok! Šteta ljepote'

Ukrajinska manekenka Anastazija Pokreščuk, koja je na misiji da ima 'najveće obraze na svijetu', podijelila je fotografiju sebe sa 16 godina, puno prije nego što je razvila, kako kaže, opsesiju filer
FOTO Ruska Kim Kardashian: 'Moja guza je šira od 1 metra!' Priložila je i fotke kao dokaz
JE LI U PRAVU?

FOTO Ruska Kim Kardashian: 'Moja guza je šira od 1 metra!' Priložila je i fotke kao dokaz

U svijetu u kojem je modna industrija desetljećima diktirala stroge, gotovo nemoguće standarde ljepote, ova Ruskinja odlučila je da neće pristati na uvjete...
FOTO Navijač ušetao na tekmu Dinama, a Hrvatice mu pišu: 'Dobar je k'o dobar dan!'
LAGANINI PO TRAVNJAKU

FOTO Navijač ušetao na tekmu Dinama, a Hrvatice mu pišu: 'Dobar je k'o dobar dan!'

Finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke u srijedu nakratko je prekinuto u 25. minuti nakon što je navijač Dinama utrčao na teren Opus Arene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026