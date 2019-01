Dječak nazvao 911: Pomagala mu je - riješiti domaću zadaću

Antoniju Bundy, dispečericu u 911 centru u Lafayetteu u Indiani, dopalo je rješavanje razlomaka s osnovnoškolcem koji ju je nazvao i požalio joj se da je "imao jaaaako loš dan u školi", pišu američki mediji.

Izjadao joj se i kazao da ima "gomilu domaće zadaće", a dispečerica je u daljnjem razgovoru doznala da ga muče razlomci.

U audio-snimci objavljenoj na Twitteru čuje se kako Antonia s dječakom rješava razlomak: "Tri četvrtine plus jedna četvrtina jednako je jedno cijelo". I zadaća je bila vrlo brzo dovršena.

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O