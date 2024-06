Do 30. godine posjetio je sve države na svijetu. Kaže da je ova najljepša: 'Tu je sve divno'

Ako volite putovanja, a niste milijunaš pa ne možete stalno biti na putu, možda ste na YouTubeu ili nekoj društvenoj mreži naišli na Drewa Binskyja... Ovaj Amerikanac je 2021. godine, u dobi od 30 godina, završio svoju misiju te je posjetio sve države svijeta. Ovo je još impresivnije kad doznate da se na prvu putovanje uputio 2009. godine...

S ekipom iz Unilada pričao je o svojim putovanjima i problemima na koje je naišao. Prva država koju je posjetio bio je Izrael, zadnju je s popisa 'prekrižio' Saudijsku Arabiju...

- Najteže mi je bilo ući u Venezuelu. Bilo je to u vrijeme visokih tenzija između SAD i Venezuele, krenule su sankcije, ali uspio sam nabaviti potrebnu vizu u zadnji trenutak - kaže Binsky, koji među negativnim iskustvima ističe ono iz Bugarske.

- Taksist me pokušao prevariti, htio mi je naplatiti deset puta veći iznos! - priča Binsky.

Otkrio je i u čemu posebno uživa.

- Stvarno volim posjećivati razna zabačena plemena. Tu vidim potpuno drugu stranu svijeta, tu tehnologija i elektronika nisu prioritet - priča Binsky i nastavlja:

- Nastavit ću s putovanjima, želim posjetiti plemena u Africi, ali i u Južnoj Americi i Indiji. Ta putovanja su za mene posebno iskustvo.- kaže ovaj Youtuber.

A pitali su ga iz Unilada koja je najbolja država koju je posjetio...

- Kazao bih da su to Filipini. Mislim da je to najljepša država na svijetu, jako je sigurna i ljudi su divni. To je sve što želite od jedne države - kaže Binsky.

Ali Filipini nisu država u kojoj namjerava živjeti. Lijepi su, ljudi su divni, kako je kazao, ali Drew uskoro planira selidbu i život u Dubaiju...