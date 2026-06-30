Fanovi keširaju lovu za grobna mjesta kraj idola: Svi se otimaju za Merlinku, cijena i 4 mil. eura!

Za većinu ljudi, opsesija slavnom osobom podrazumijeva ponovno gledanje njihovih filmova ili kupovinu skupih ulaznica za koncerte. Za Anthonyja Jabina (62), to znači provesti vječnost pokraj mjesta gdje su pokopani. Ovaj tehnološki investitor svoju je doživotnu fascinaciju s Marilyn Monroe 2024. godine odveo u krajnost, plativši 195.000 dolara za kriptu u mauzoleju blizu posljednjeg počivališta slavne glumice u Memorijalnom parku Pierce Brothers Westwood Village u Los Angelesu. Ne radi se o obiteljskoj grobnici, već o samo jednom mjestu za njega, kupljenom na aukciji, piše NY Post.

Jabinova ljubav prema slavnim pokojnicima nije toliko neobična koliko se čini. On je samo jedan od mnogih koji su spremni platiti šesteroznamenkaste iznose kako bi osigurali grobna mjesta u blizini omiljenih filmskih zvijezda, glazbenih legendi i kulturnih ikona, pretvarajući dijelove najpoznatijih američkih groblja u ultimativne zatvorene zajednice. Ovaj fenomen koji ne jenjava ima i svoju povijest. Osnivač Playboya Hugh Hefner je još 1992. godine kupio grobnicu pokraj Marilyn Monroe za 75.000 dolara, dok je 2009. godine grobno mjesto iznad njezinog prodano na eBay aukciji za nevjerojatnih 4,6 milijuna dolara.

​- Kupio sam kriptu pokraj Marilyn Monroe jer je to bila jedinstvena prilika da provedem vječnost s najlegendarnijom glumicom svih vremena, a ona je definitivno moja najdraža plavuša! - s oduševljenjem je izjavio Jabin, čije će buduće mjesto biti jedan red iznad i četiri mjesta lijevo od Monroenog.

Groblje Hollywood Forever u Los Angelesu svjedoči ovoj fascinaciji iz prve ruke. Suvlasnik groblja Yogu Kanthiah, koje ugošćuje koncerte, filmske projekcije pa čak i satove joge, potvrdio je da mnoge obitelji specifično traže blizinu slavnih.

​- Tijekom godina, mnoge su nam obitelji rekle da im blizina slavne osobe puno znači jer stvara osjećaj povezanosti s poviješću i kulturom Hollywooda - rekao je.

U prestižnom dijelu groblja, poznatom kao Vrt legendi, cijene grobnih mjesta kreću se od oko 200.000 dolara, a mogu premašiti i šest milijuna dolara za prilagođene mauzoleje.

Noelle Berman, direktorica privatnih posjeda u Hollywood Foreveru, kaže da se zahtjevi za posjedima uz slavne osobe događaju "stalno". Potražnja je toliko intenzivna da kupci često rezerviraju svoja mjesta godinama prije nego što će im zatrebati.

​- Sedamdeset posto naše prodaje odvija se unaprijed. Ljudi unaprijed dogovaraju aranžmane jer žele točno određeno mjesto. Jednom kada se proda, prodano je - objasnila je Berman.

Unutar paviljona Judy Garland na istom groblju, cijene niša za urne kreću se od oko 8800 dolara, ovisno o blizini same glumice. Za umjetnika Geoffreyja Dickera, što bliže Garland, to bolje. Nedavno je kupio staklenu nišu na samo nekoliko koraka od njezinog počivališta za više od 50.000 dolara.

Dickerova veza s Garland je duboko osobna. Berman je potvrdila da mnogi stariji LGBTQ+ klijenti traže mjesta blizu Garland, jer je fraza "Dorothyjin prijatelj" desetljećima služila kao kodirani način za međusobno prepoznavanje u vrijeme kada je bilo opasno otvoreno iskazivati svoju seksualnost.

​- Klijenti koji su živjeli prije Stonewalla i ne mogu vjerovati da smiju biti otvoreno gay i vjenčani sa svojim partnerima, oduševljeni su što mogu biti pokopani blizu Judy Garland - rekla je.

Dicker, međutim, ne čeka smrt da bi zauzeo svoju nišu. Već ju je ispunio minijaturnim umjetničkim djelima ispod natpisa "Geoffrey Dicker je živ", svjestan da bi ga kritičari mogli optužiti za samopromociju. Zato je izradio i minijaturni spomenik s Dorothy i Zlom vješticom uz riječ "Ljubav".

Od jazza do vojne povijesti

Njujorška verzija ovog trenda ima drugačiji prizvuk, više usmjeren na jazz, povijest i nasljeđe. Na groblju Woodlawn u Bronxu, kupci su tražili parcele u blizini grobova Dukea Ellingtona, Milesa Davisa i Celije Cruz. Još u 19. stoljeću, uprava groblja shvatila je moć slavnih stanovnika. Nakon što je 1870. ondje pokopan admiral David Glasgow Farragut, junak Građanskog rata, posjetitelji su masovno dolazili, što je rezultiralo velikim porastom prodaje.

Stoljeće kasnije, privlačnost ostaje. Kad je Miles Davis 1991. pokopan u blizini Dukea Ellingtona, nastao je trend. Jazz legende sve su više željele biti blizu jazz kraljeva, pa se danas u tom dijelu nalaze i Lionel Hampton i Max Roach. Za Marian Pardo (79) i njezinog supruga Michaela Toonkela (85) ta je privlačnost bila neodoljiva. Kupili su parcele u blizini "Jazz kutka" za iznos koji se, prema procjenama, kreće oko 77.000 dolara.

​- Postoji onaj stari vic o ženi koja je kremirana i htjela je da joj se pepeo prospe po Bloomingdaleu kako bi bila sigurna da će je kći posjećivati jednom tjedno. Znate, ja želim biti na mjestu gdje ljudi žele dolaziti! - kroz smijeh je rekla Pardo.

Stručnjaci ovaj fenomen objašnjavaju kroz prizmu "parasocijalnih odnosa" - jednostranih veza koje obožavatelji razvijaju sa slavnim osobama. Želja za blizinom čak i nakon smrti predstavlja ekstreman oblik te povezanosti. Prema Geneu Newmanu, direktoru edukacije u tvrtki Everplans, današnji grobovi slavnih jednostavno su moderna verzija drevnog običaja plaćanja premije za ukop u blizini svetaca, kraljeva ili vojnih heroja.

​- Izbori o pokopu izražavaju kako ljudi žele da ih se pamti. Neki osjećaju da im blizina slavne osobe može podići status. Za druge je to osobna veza s nekim kome su se divili, a nikad ga nisu imali priliku upoznati. U neku ruku, to je oblik besmrtnosti bez da postanete vampir - zaključio je Newman.