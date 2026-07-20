FOTO Betonska grdosija nasred rajske plaže u Hrvatskoj: 'To je najbolji prizor apartmanizacije'

Na prvi pogled prizor izgleda kao razglednica s Jadrana. Tirkizno more, šljunčana plaža prepuna kupača, borovi i stijene u pozadini. No, usred plaže dominira golema armiranobetonska kocka koja djeluje potpuno nestvarno. I upravo je to poanta.

Riječ je o fotomontaži hrvatskog umjetnika Željka Badurine, poznatog po satiričnim radovima kojima komentira društvene i političke teme. Ovaj rad nazvao je "Prijedlog spomenika apartmanizaciji", a zamišljen je kao golema armiranobetonska kocka dimenzija 15 x 15 x 15 metara, postavljena nasred jedne od najljepših plaža.

Na duhovit, ali vrlo izravan način Badurina upozorava na sve izraženiju betonizaciju i apartmanizaciju hrvatske obale. Iako Hrvatska u usporedbi s brojnim dijelovima Mediterana još uvijek ima velik udio prirodne obale, pritisak izgradnje posljednjih godina postaje sve veći, a mnogi obalni gradovi sve se više pretvaraju u turističke zone ispunjene apartmanima.

"Prijavio si 15m a sagradio 20m, jel da!?", "Premali format! Mora biti viša od Srđa ili si Đaba krećio!", "Fali parking", "Može i bez armature", "Možda još nadopuniti balkonima sa staklenim ogradama", "Još malo inoxa i stakla i to je to", "U realizaciji barem 6000-8000€ po m3", neki su od komentara na objavi.

Badurinin rad upravo zato koristi pretjerivanje kako bi skrenuo pozornost na problem. Betonski blok usred plaže djeluje apsurdno, no umjetnik njime propituje koliko smo se zapravo naviknuli na beton koji iz godine u godinu sve više mijenja izgled obale.

Ovo nije jedini rad iz njegova ciklusa. Osmislio je i "Prijedlog spomenika maslini", "Prijedlog spomenika svim turistima" te "Prijedlog spomenika galebu", kroz koje na prepoznatljiv način komentira masovni turizam i njegov utjecaj na prostor. Nedavno je predstavio i fotomontažu bazena postavljenog usred Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Badurina je diplomirao na Likovnoj akademiji, a posljednjih godina stekao je veliku publiku na društvenim mrežama upravo zahvaljujući radovima koji humorom otvaraju ozbiljna društvena pitanja. Njegove fotomontaže na prvi pogled izazivaju osmijeh, no često otvaraju raspravu o temama poput urbanizacije, politike, turizma i odnosa prema javnom prostoru.