Obavijesti

Viral

Komentari 2
IMA TU SVEGA...

FOTO Internet nemilo sprda Trumpa i njegov Odbor za mir: Pogledajte najbolje montaže

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Internet nemilo sprda Trumpa i njegov Odbor za mir: Pogledajte najbolje montaže
Foto: D.BALIBOUSE,A.Gordon(REUTERS), F.Hammerschmidt/DPA, R.Vennenbernd/dpa,Canva

"Ovo je kao kad ti netko obeća vilu, a dobiješ kartonsku kutiju", "Netanyahu kojeg traže zbog ratnog zločina u Odboru za mir. Trump nadmašio samog sebe", pišu po društvenim mrežama...

Admiral

Društvene mreže zadnjih dana preplavile su fore na račun Trumpova "Odbora za mir".  Ova nova međunarodna inicijativa, koja bi po Trumpu trebala rješavati sukobe diljem svijeta, rijetko je koga impresionirala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump se vratio iz Davosa 03:40
Trump se vratio iz Davosa | Video: 24sata/Reuters

Oko 60 vlada pozvano je da se pridruži, ali malo zapadnih saveznika Washingtona javno je prihvatilo, a Mađarska i Bugarska jedine su članice Europske unije koje su do sada potpisale pristup. Svoje mjesto u odboru imaju Albanija, Argentina, Armenija, Bjelorusija, Egipat, Izrael, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Uzbekistan, Saudijska Arabija...

MORA IH SKUPITI SVE Trump pati za nagradama. Mi smo mu dali sve: Kite ga Zoki i Koli, diže pehar na Poljudu...
Trump pati za nagradama. Mi smo mu dali sve: Kite ga Zoki i Koli, diže pehar na Poljudu...

Dva najveća rivala Washingtona, Rusija i Kina, pozvana su, ali još nisu dale čvrste obveze. Francuska, Španjolska i Velika Britanija odbile su poziv, Hrvatska je pozvana, Andrej Plenković kaže da se sve razmatra...

"Ovo je kao kad ti netko obeća vilu, a dobiješ kartonsku kutiju", "Netanyahu kojeg traže zbog ratnog zločina u Odboru za mir. Trump nadmašio samog sebe", "Putin napadne Ukrajinu, a ovaj ga zove da se bavi mirom?!", "Evo na što je SAD spao u međunarodnim okvirima. Samo ovu ekipu možemo okupiti", nižu se komentari po društvenim mrežama...

EUROPA U STRAHU Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara
Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara

A neki se nisu zadržali samo na pisanju komentara, već su svemu dodali i razne memeove...

Kalifornijski guverner Gavin Newsom, kojeg mnogi vide kao budućeg predsjednika SAD-a, objavio je fotomontažu na kojoj Trump pozira uz razne zlikovce iz filmova i serija. Tu su Darth Vader, Joker, Voldemort, kralj Joffrey Baratheon, ali i ruski predsjednik Vladimir Putin...

U sličnom tonu reagirao je Guardian, kod njega je tu karikatura Trumpa uz poznate zlikovce, odmah uz njega su Mr. Burns iz Simpsona i Cruella de Ville

Neki se sprdaju kako će Trump samom sebi dodijeliti odličje jer je zaustavio rat Europe i SAD-a oko Grenlanda...

Neki se šale kako će, kad je već toliko opsjednut nagradama, tražiti i nagradu za miss...

Još jedna Trumpa sa zlikovcima...

Još jedna verzija u kojoj Trump osvaja sve...

Tu su i AI snimke na kojima Trump djeci krade trofeje i mlati ih, postaje Miss svijeta...

Neku su uz pomoć AI-ja pretvorili Trumpa u vikinga koji obećava kako će preporoditi Grenland... "Ja i Odin smo sjajni prijatelji"; kaže AI Trump na snimci... Obećao je kako će Grenland opet učiniti zelenim.

Fore ne prestaju..

Još malo...

I evo za kraj...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Zanosna stjuardesa traži muža: Javite se! Ovo su kriteriji
ŽELI LJUBAV...

FOTO Zanosna stjuardesa traži muža: Javite se! Ovo su kriteriji

Stjuardesa je otkrila da je u aktivnoj potrazi za suprugom te se nada da bi jedan od njezinih putnika mogao biti upravo onaj pravi. Potraga je krenula prije tri mjeseca. Još nije naletio onaj pravi...
FOTO Jeziva predviđanja Babe Vange za 2026.: 'Katastrofe stižu, prijeti nam veliki rat...'
NAJAVILA I VANZEMALJCE!

FOTO Jeziva predviđanja Babe Vange za 2026.: 'Katastrofe stižu, prijeti nam veliki rat...'

Iako je Baba Vanga preminula još tamo 1996. godine, njezina predviđanja i dalje plijene pažnju i potiču rasprave. Evo što je slijepa bugarska proročica navodno najavila za 2026. godinu...
VIDEO Djevojku zaprosio u kinu, a onda uslijedio još jedan šok
IZNENAĐENJEEE...

VIDEO Djevojku zaprosio u kinu, a onda uslijedio još jedan šok

Kada je film završio, u dvorani se začuo zvuk ukulelea. Austin je tada počeo hodati prema pozornici, svirajući instrument dok je pjevao pjesmu 'The Way I Am' Ingrid Michaelson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026