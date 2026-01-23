FOTO Internet nemilo sprda Trumpa i njegov Odbor za mir: Pogledajte najbolje montaže

Društvene mreže zadnjih dana preplavile su fore na račun Trumpova "Odbora za mir". Ova nova međunarodna inicijativa, koja bi po Trumpu trebala rješavati sukobe diljem svijeta, rijetko je koga impresionirala.

Oko 60 vlada pozvano je da se pridruži, ali malo zapadnih saveznika Washingtona javno je prihvatilo, a Mađarska i Bugarska jedine su članice Europske unije koje su do sada potpisale pristup. Svoje mjesto u odboru imaju Albanija, Argentina, Armenija, Bjelorusija, Egipat, Izrael, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Uzbekistan, Saudijska Arabija...

Dva najveća rivala Washingtona, Rusija i Kina, pozvana su, ali još nisu dale čvrste obveze. Francuska, Španjolska i Velika Britanija odbile su poziv, Hrvatska je pozvana, Andrej Plenković kaže da se sve razmatra...

"Ovo je kao kad ti netko obeća vilu, a dobiješ kartonsku kutiju", "Netanyahu kojeg traže zbog ratnog zločina u Odboru za mir. Trump nadmašio samog sebe", "Putin napadne Ukrajinu, a ovaj ga zove da se bavi mirom?!", "Evo na što je SAD spao u međunarodnim okvirima. Samo ovu ekipu možemo okupiti", nižu se komentari po društvenim mrežama...

A neki se nisu zadržali samo na pisanju komentara, već su svemu dodali i razne memeove...

Kalifornijski guverner Gavin Newsom, kojeg mnogi vide kao budućeg predsjednika SAD-a, objavio je fotomontažu na kojoj Trump pozira uz razne zlikovce iz filmova i serija. Tu su Darth Vader, Joker, Voldemort, kralj Joffrey Baratheon, ali i ruski predsjednik Vladimir Putin...

U sličnom tonu reagirao je Guardian, kod njega je tu karikatura Trumpa uz poznate zlikovce, odmah uz njega su Mr. Burns iz Simpsona i Cruella de Ville

Neki se sprdaju kako će Trump samom sebi dodijeliti odličje jer je zaustavio rat Europe i SAD-a oko Grenlanda...

Neki se šale kako će, kad je već toliko opsjednut nagradama, tražiti i nagradu za miss...

Još jedna Trumpa sa zlikovcima...

Još jedna verzija u kojoj Trump osvaja sve...

Tu su i AI snimke na kojima Trump djeci krade trofeje i mlati ih, postaje Miss svijeta...

Neku su uz pomoć AI-ja pretvorili Trumpa u vikinga koji obećava kako će preporoditi Grenland... "Ja i Odin smo sjajni prijatelji"; kaže AI Trump na snimci... Obećao je kako će Grenland opet učiniti zelenim.

