OSTALA BEZ ZARADE

Ekološka tehničarka iz BiH u Zadru uhićena zbog prostitucije: 'Kriva sam. Jednog sam kupala'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Canva/ilustracija

Kriva jesam. Dala sam oglas, navela što nudim i gdje se nalazim. Nakon toga sam dobila poziv klijenta koji je došao s još jednim gospodinom, priznala je ekološka tehničarka...

Ekološka tehničarka E.B (22) stigla je prošlog mjeseca u Hrvatsku iz BiH kako bi se bavila najstarijim zanatom na svijetu. Unajmila je stan u Zadru početkom listopada i onda je u jednom oglasniku objavila pikantan oglas, nudeći, među ostalim, 'ugodna druženja u vlastitom prostoru', javlja Jutarnji list.

Muškarci su krenuli s pozivima, a dvojac u 50-im godinama dogovorio je i susret s mladom damom. Cijena - 300 eura. Ona ih je dočekala ispred zgrade, u stan su ulazili jedan po jedan.

Prema policiji, ona je prekršila članak 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i potom, nakon što je u statusu uhićenice dovedena pred prekršajnu sutkinju, osuđena je na uvjetnih 20 dana zatvora s rokom provjeravanja od pola godine. Ujedno je ostala bez zarađenih 300 eura koji su se slili u državni proračun, navodi JL.

- Kriva jesam. Dala sam oglas, navela što nudim i gdje se nalazim. Nakon toga sam dobila poziv klijenta koji je došao s još jednim gospodinom. Ispred zgrade su me sačekali te smo dogovorili da će obojica mi platiti 240 eura. Nakon toga je prvi ušao sa mnom u stan i njega sam izmasirala i okupala, a onda je došao drugi s kojim sam imala spolni odnos. Tim poslom se inače bavim unazad četiri mjeseca, a u Hrvatsku sam došla šest dana ranije  - kazala je 22-godišnjakinja, koja je priznala da se već ranije u Hrvatskoj bavila istim zanatom.

