Dok se kalendar polako zatvara, poznate svjetske platforme objavljuju svoje godišnje izvještaje, a među njima je i Pornhub, čiji podaci iz godine u godinu privlače pozornost zbog uvida u globalne digitalne navike
Evo što nas pali: Pornhub otkrio što se najviše gledalo u 2025., jedna kategorija jako porasla!
Ovogodišnji pregled, objavljen u sklopu njihova projekta Year in Review, otkriva kako se isprepliću dugotrajniji trendovi i neočekivani skokovi u interesu publike.
Dominacija dobro poznatih kategorija
Podaci pokazuju da korisnici i 2025. ostaju vjerni određenim žanrovima, na vrhu liste ponovno se našao hentai, dok milf i dalje drži stabilnu visoku poziciju u različitim državama.
Zanimljiv rast bilježi Pinay, kategorija povezana sa sadržajem filipinskog podrijetla. Takav skok Pornhub tumači povećanjem broja korisnika iz Filipina, čiji se utjecaj sve više vidi u globalnim statistikama.
Najveći iskorak
Jedan od najprimjetnijih trendova ove godine je nagli uspon pojma femboy, koji je skočio čak 15 mjesta i prvi put ušao među deset najtraženijih izraza.
Riječ je o sadržaju koji naglašava feminizirane muške izvođače, a njegov rast sugerira sve veće zanimanje za rodnu fluidnost i raznolikije oblike seksualnog izražavanja u online prostoru.
Šira slika preferencija
Na pozicijama od 11. do 30. i dalje dominiraju kategorije koje godinama bilježe stabilnu potražnju, poput step mom, Japanese, creampie, cosplay i massage. Time se potvrđuje da, uz rast novih preferencija, dio publike ostaje dosljedan dugoročnim favoritima.
Istodobno, primjetan je porast potražnje za sadržajem povezanim s trans i fluidnim identitetima, što dodatno naglašava promjenu u načinu na koji publika pristupa seksualnosti na internetu.
Godišnji podaci pokazuju da se 2025. istaknula kao kombinacija poznatih navika i novih trendova. Raznolikost pretraga i sve šire prihvaćanje različitih identiteta govore o promjeni globalnog digitalnog krajolika, publika je otvorenija, znatiželjnija i spremnija istraživati više nego ikad prije.
