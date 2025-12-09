Evo što nas pali: Pornhub otkrio što se najviše gledalo u 2025., jedna kategorija jako porasla!

Obavijesti

Dok se kalendar polako zatvara, poznate svjetske platforme objavljuju svoje godišnje izvještaje, a među njima je i Pornhub, čiji podaci iz godine u godinu privlače pozornost zbog uvida u globalne digitalne navike

Ovogodišnji pregled, objavljen u sklopu njihova projekta Year in Review, otkriva kako se isprepliću dugotrajniji trendovi i neočekivani skokovi u interesu publike.

Dominacija dobro poznatih kategorija

Podaci pokazuju da korisnici i 2025. ostaju vjerni određenim žanrovima, na vrhu liste ponovno se našao hentai, dok milf i dalje drži stabilnu visoku poziciju u različitim državama.

PRIPAZITE NA ZNAKOVE Ipak nije u vama problem: 16 znakova da vaš partner iz vas izvlači samo sve najgore
Ipak nije u vama problem: 16 znakova da vaš partner iz vas izvlači samo sve najgore

Zanimljiv rast bilježi Pinay, kategorija povezana sa sadržajem filipinskog podrijetla. Takav skok Pornhub tumači povećanjem broja korisnika iz Filipina, čiji se utjecaj sve više vidi u globalnim statistikama.

Najveći iskorak

Jedan od najprimjetnijih trendova ove godine je nagli uspon pojma femboy, koji je skočio čak 15 mjesta i prvi put ušao među deset najtraženijih izraza.

Midsection Of Shirtless Man Holding Laptop In Bed
Foto: Photographer: Andrey Popov

Riječ je o sadržaju koji naglašava feminizirane muške izvođače, a njegov rast sugerira sve veće zanimanje za rodnu fluidnost i raznolikije oblike seksualnog izražavanja u online prostoru.

Šira slika preferencija

Na pozicijama od 11. do 30. i dalje dominiraju kategorije koje godinama bilježe stabilnu potražnju, poput step mom, Japanese, creampie, cosplay i massage. Time se potvrđuje da, uz rast novih preferencija, dio publike ostaje dosljedan dugoročnim favoritima.

Istodobno, primjetan je porast potražnje za sadržajem povezanim s trans i fluidnim identitetima, što dodatno naglašava promjenu u načinu na koji publika pristupa seksualnosti na internetu.

Godišnji podaci pokazuju da se 2025. istaknula kao kombinacija poznatih navika i novih trendova. Raznolikost pretraga i sve šire prihvaćanje različitih identiteta govore o promjeni globalnog digitalnog krajolika, publika je otvorenija, znatiželjnija i spremnija istraživati više nego ikad prije.

