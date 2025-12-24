FOTO Sjeo na bicikl, na glavu stavio božićnu kapu, iz ruksaka viri prase: 'Virovitica je čudo...'

"Nemaju svi auto, a ovome neće bit obitelj gladna. Bravo za njega", "Snašao se čovjek", "Ovo je legendarno", "Gdje ima volje, ima i načina", "I ja bi jednu ovakvu od Djeda Mraza", "Ovo je fotografija godine", nižu se komentari na Facebook objavu stranice 'Uživo sa slavonskih prometnica'...

Fotografija je navodno nastala u utorak u Virovitici, u komentarima pišu kako je točna lokacija Rezovac, na njoj se vidi gospodin na biciklu, stavio je božićnu kapicu, a iz ruksaka mu viri prase!

Fotografija je u kratkom roku prikupila više od šest tisuća 'lajkova' i na stotine komentara, proširila se po bespućima interneta...

- Nek svijet vidi kako Hrvatska slavi - stoji u jednom komentaru...