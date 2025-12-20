Badnjak u najboljim hrvatskim restoranima: Cijene večere po osobi idu i do 300 eura...

Ako ste rezervaciju mjesta za ručak ili večeru na Badnjak planirali obaviti ovih dana, teško da ćete to moći u nekoliko zagrebačkih restorana koji se mogu svrstati u vrh po kvaliteti ponude. Naime, u većini njih oko 16. prosinca, kad smo ih zvali, uglavnom više nisu imali mjesta, osim ponekog stola. Ponuda je tradicionalna, prilagođena božićnim blagdanima, pa se na Badnjak u većini slučajeva nude rižoto s plodovima mora, bakalar i druga riba. Božić je u većini slučajeva restoranima neradni, a poslije toga uglavnom se nastavlja s uobičajenim menijem.

Pokretanje videa... 01:08 Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici' | Video: 24sata/pixsell

Tako u restoranu Boban, u centru Zagreba, gotovo da više nije bilo mjesta za rezervaciju na Badnjak (imali su nešto stolova za vrijeme od 11.30 do 14 sati te između 16 i 18, kad restoran i zatvara) jer stalni gosti dobro znaju što od njih mogu očekivati u te dane i javljaju se mnogo ranije, kažu nam. Naime, uz uobičajenu ponudu, na meniju je bakalar na mornarski. No ako ste propustili bakalar na Badnjak, kod njih ga možete kušati i svakog petka i subote do kraja prosinca, po cijeni od 8 za malu, odnosno 16 eura za veliku porciju.

Foto: Esplanade Zagreb Hotel

I u Zinfandel'su, restoranu i bistrou u okviru Hotela Esplanade, kažu da je dobar dio mjesta za Badnjak i Novu godinu kod njih popunjen još i prije prosinca.

- Ljudi se o blagdanskoj i novogodišnjoj ponudi kod nas raspituju još tijekom ljeta, a rezervacije kreću od rujna, iako većina svoje mjesto rezervira ipak početkom prosinca. Trenutno nam je preostalo još nešto malo slobodnih mjesta - kažu nam u PR-u restorana.

Svi koji žele pokušati s rezervacijom o ponudi se detaljno mogu informirati putem stranice www.esplanade.hr, u odjeljku koji donosi pregled ponude za Božić i Novu godinu.

Večera za Badnju večer - četiri slijeda po izboru chefice restorana Ane Grgić i šampanjac dobrodošlice po izboru - stoji 145 eura po osobi, a "na repertoaru" će, između ostaloga, biti: namaz od dimljenog bakalara i maslinova ulja, tartar od školjki sv. Jakova, lagano pečeni škamp, file romba poširan u kelju te krema od kestena i tamne čokolade. Na Božić gosti mogu birati jela s menija a la carte, a cijena po osobi iznosi 295 eura, odnosno 70 eura za dijete. Svi oni koji su znali koristiti uslugu tog restorana "purica za van" - sočno pečenu puricu s povrćem - zakasnili su, jer je već 15. prosinca na stranici stajala oznaka da su svi kapaciteti popunjeni.

Foto: Boban.hr

I u Noel'u se slatko smiju na pitanje može li se još rezervirati blagdanski stol.

- Za Božić i Štefanje tradicionalno ne radimo, a za Badnjak su ostala možda još dva stola koja se na dva sata mogu rezervirati - kažu nam.

Rezervacije također kreću od početka prosinca, pa je većina onih koji bi rado uživali u ponudi tog restorana propustila dvije opcije: standardni degustacijski meni s mesom i opciju ribljeg menija za one koji taj dan ne mrse. Ta opcija uključuje više vrsta ribe, pa i bakalar. Cijena za pet sljedova iznosi 145, a za osam sljedova 185 eura.

I u Dubravkinu putu mjesta na Badnjak uglavnom nema, odnosno kad smo zvali bilo je još nekoliko stolova za dvije osobe u sporednoj sali, dok je ona glavna odavno popunjena. Na taj dan možete se nadati različitim verzijama rižota s plodovima mora ili ribi, a cijena ovisi o tome što izaberete.

- Recimo da cijene idu od crnog rižota koji stoji 25 eura, pa naviše, ovisno o izboru - kažu nam.

U Vinodolu također mjesta za Badnjak više nemaju, a na Božić ne rade, no sredinom tjedna još su bili spremni primati narudžbe za bakalar i namaz od ribe, dva jela koja se mogu naručiti za van.

Foto: Boban.hr

- Svi koji žele iskoristiti tu ponudu trebaju se javiti što je prije moguće, kako bismo osigurali nabavu dovoljne količine namirnica i stigli pripremiti sve na vrijeme - savjetuju nas.

Namaz od ribe stoji oko 13, a porcija bakalara za van 20 eura.

U Okrugljaku su se nasmijali na pitanje isplati li se još zvati za rezervacije stola na Badnjak. Sve je popunjeno. Restoran radi samo do 17 sati, a goste koji su na vrijeme rezervirali očekuje pašteta od bakalara, od jušne hrane bakalar na bijelo i na crveno, a ovisno o tome kakav će biti vrijeme i ulov ribara tih dana, riba na žaru i škampi. Na Božić ne rade.

U središtu Pule za Badnjak u restoranu Pjero Isrian Gourmet pohrli većina Puljana jer su cijene pristupačne, a hrana je isključivo domaća. U tom restoranu njeguje se tradicija, pa se tako za Badnjak nude jela kao što su pasutice s bakalarom i inćunima, a tu su i pržene lignje s domaćim krumpirima.





- Mjesta za Badnjak još ima, ali ne previše. Ljudi vole tradicionalna jela spravljena na naš način. Mi smo restoran koji nudi i marende, a za Badnjak je uglavnom svake godine gužva. Za Božić ipak ne radimo. Zato naši gosti za Badnjak mogu uživati u kuhanim pasuticama na karameliziranom luku uz bakalar na bijelo i inćunima. Cijena je pristupačna i to jelo stoji osam eura.I uvijek plane. Tradicionalno su tu i pržene lignje s pečenim krumpirima, što po osobi stoji 15 eura. Trudimo se za naše stalne goste imati pristupačne cijene, a uz to i provjerene, domaće namirnice. Smatramo da je to recept uspjeha - rekla je djelatnica pulskog restorana.

Pulski restoran Padela, posvećen ručno rađenoj tjestenini, morskim plodovima i vinu za Badnju večer otvoren je do kasnih sati. A miris morskih plodova i ribe svakoga dana širi se niz obližnje uličice. Tjestenina paccheri sa miješanim školjkama, lignjama, škampima i gamberima već se tradicionalno, među ostalim nudi na blagdanskom stolu ljupkog restorana kojem su vlasnici brački par Miler.

-Još malo mjesta imamo za Badnjak jer svi žele domaće, tradicioanlno i ukusno. Osim domaće tjestenine sa morskim plodovima koju sami spravljamo, Puljani ali i gosti za Badnjak uvijek "guštaju" i u crnoj pašti (calamarata), sa crnilom od sipe u kombinaciji sa dugo kuhanim svježim lignjama na "crveno", s domaćim umakom od rajčice koju svaki dan spravljamo za naše goste. Sve mora biti domaće i svježe. Tu je i naša najpoznatija plava tjestenina koju radimo od plave spiruline, a Puljani ju obožavaju u kombinaciji s tartufima i škampima. Uz čašu vina i obiteljsku atmosferu za stolom, naši gosti "guštaju" u svakom zalogaju, jer spoj tradicije i moderne gastronomije naš je moto-kazao je vračni par Miler. Cijene variraju, ovisno o vrsti tjestenine koja se sljubljuje sa morskim delicijama, a u prosjeku po osobi jelo košta od 19-25 eura.

Pokretanje videa... 01:13 Kako prepoznati pravi bakalar? Kad su na bakalaru 'uške' gore, kupujte ga odmah! | Video: 24sata/pixsell

I u pulskom restoranu Alighieri pripreme za Badnjak su u tijeku, a tradiconalno se,za večer prije Božića nudi bakalar s pasuticama, zeljem i slatkim, hrskavim mrvicama.

-To naši stalni gosti najviše traže, jer je ukusno, a cjenovno prihvatljivo. A gosti se uvijek slušaju. Za Badnju večer smo gotovo popunili cijeli restoran rezervacijama, a uz tradicioanlni bakalar uvijek u ponudi imamo svježu ribu koja se taj dan nalazi na štandovima pulske tržnice. Odmah nakon bakalara traži se "tanjur više" tjestenine sa morskim plodovima, te ukusne male zalogajčiće na bazi razne vrste ribe. Tjestenina s morskim plodovima košta 15eura, a ukusni kanapei 10 eura-kazala je vlasnica Nensi Modrušan.