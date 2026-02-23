Obavijesti

CRKVA SE OD TOG DISTANCIRA

FOTO 'Svetica' meksičkih narko-kartela: Što je Santa Muerte? Ne štuju je samo kriminalci...

Ona je koštana dama s kosom u ruci – lik smrti pretvoren u zaštitnicu. Za neke je svetica koja uslišava molbe kada su svi drugi zakazali; za druge simbol opasne i mračne pobožnosti povezane s podzemljem. Nuestra Señora de la Santa Muerte, ili Sveta Smrt, meksička je narodna religijska figura koja je u posljednja dva desetljeća doživjela snažnu ekspanziju u Meksiku, ali i među latinoameričkom dijasporom u Sjedinjenim Državama i Srednjoj Americi. Katolička crkva je ne priznaje i javno je kritizira, dok je sigurnosne službe često povezuju s dijelovima kriminalnog miljea. Procjene broja sljedbenika kreću se od nekoliko do više od deset milijuna, no točne brojke nije moguće pouzdano utvrditi.
Construction of a new section of U.S-Mexico border wall in Sunland Park
