FOTO 'Svetica' meksičkih narko-kartela: Što je Santa Muerte? Ne štuju je samo kriminalci...

Mediji je često prikazuju kao “narko-sveticu”, jer je doista prisutna u dijelu kriminalnog podzemlja. Neki pripadnici kartela i zatvorskih skupina nose njezine amulete, tetoviraju njezin lik ili podižu oltare, vjerujući da će im pružiti zaštitu. Zabilježeni su i izolirani slučajevi nasilnih zločina u kojima su počinitelji tvrdili da su djelovali u njezino ime, no takvi postupci nisu dio organizirane doktrine niti postoji centralna struktura koja bi ih propisivala. Ipak, većinu njezinih sljedbenika čine ljudi iz marginaliziranih slojeva društva: siromašni radnici, nezaposleni, samohrane majke, migranti... Koji u njoj vidi simbol prihvaćanja bez moralne osude. Među vjernicima se nalaze i poneki policajci i vojnici koji joj se mole za zaštitu u opasnim situacijama. | Foto: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS