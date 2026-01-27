FOTO Vikinzi haraju Škotskom: 'Bakljama će spaliti galiju...'

Škot Lynden Nicolson čekao je gotovo dva desetljeća kako bi predvodio bakljama osvijetljenu povorku na svjetski poznatom vatrenom festivalu Up Helly Aa na Shetlandu, prenosi BBC. Kaže se da je to najdulje vrijeme koje je netko morao čekati da preuzme ulogu Guizer Jarla, vikinškog poglavice, u 145 godina dugoj povijesti ovog događaja.
U utorak navečer stotine nositelja baklji slijedit će 58-godišnjeg Nicolsona u povorci ulicama glavnog grada Shetlanda kako bi proslavili nordijsku baštinu otoka.
| Foto: Toby Shepheard/REUTERS
Najveći europski vatreni festival zatim doseže spektakularan vrhunac kada se ručno izrađena replika vikinškog dugog broda zapali.
Shetlandski poznati vatreni festival završava spaljivanjem vikinške galije.
Lynden je morao čekati dodatne dvije godine na svoj red jer su neki prijašnji događaji bili otkazani tijekom pandemije koronavirusa.
Svečanosti počinju jutarnjom povorkom kroz Lerwick, nakon čega skupina obilazi škole, domove za starije i društvene centre, gdje zabavljaju ljude pjevanjem i plesom.
Kad padne mrak, pridružuje im se više od 40 drugih skupina za večernju povorku uz baklje.
Vrhunac će biti spaljivanje replike galije - vikinškog dugog broda - koju je Jarl Squad sam gradio tijekom godine.
Proslave će se zatim preseliti u brojne društvene dvorane, gdje će se nastaviti do ranih jutarnjih sati sljedećeg dana.
