FOTO Vikinzi haraju Škotskom: 'Bakljama će spaliti galiju...'

Škot Lynden Nicolson čekao je gotovo dva desetljeća kako bi predvodio bakljama osvijetljenu povorku na svjetski poznatom vatrenom festivalu Up Helly Aa na Shetlandu, prenosi BBC. Kaže se da je to najdulje vrijeme koje je netko morao čekati da preuzme ulogu Guizer Jarla, vikinškog poglavice, u 145 godina dugoj povijesti ovog događaja.
Jarl Squad vikings celebrate Up Helly Aa, Europe's largest fire festival celebrating Viking heritage, in Lerwick, Shetland Islands
U utorak navečer stotine nositelja baklji slijedit će 58-godišnjeg Nicolsona u povorci ulicama glavnog grada Shetlanda kako bi proslavili nordijsku baštinu otoka. | Foto: Toby Shepheard/REUTERS
