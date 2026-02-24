Horor na Tajlandu: U atrakciji za turiste uginula 72 tigra! U parku ih smiju dirati i fotografirati...

Tajlandske vlasti pokrenule su istragu nakon što su sedamdeset i dva tigra iznenada uginula u popularnom turističkom parku gdje posjetitelji mogu dodirivati životinje i fotografirati se s njima. Smrti su se dogodile u razdoblju kraćem od dva tjedna ovog mjeseca u dva objekta parka Tiger Kingdom Chiang Mai, prenosi Daily Mail.

Pokrajinski odjel za stočarstvo izvijestio je da su testovi otkrili virus štenećaka, iako dužnosnici još nisu potvrdili kako je epidemija započela. Na tiskovnoj konferenciji održanoj u utorak, vlasti su objavile da se virus više ne širi te da nisu zabilježene nove smrti tigrova. Također su potvrdili da nijedan čovjek nije zaražen. Ostaci uginulih životinja su pokopani, a izdana je preporuka da se teško bolesni tigrovi eutanaziraju. Prema pisanju lokalnih medija, na te dvije lokacije bilo je smješteno više od 240 tigrova. Park se inače oglašava kao mjesto koje nudi bliske susrete, dopuštajući turistima da maze i fotografiraju se s velikim mačkama.

Štenećak je vrlo zarazna bolest koja napada dišni, probavni i živčani sustav. Najčešća je kod pasa, ali može zaraziti i velike mačke, a ishod je često smrtonosan. Dužnosnici su također izjavili da su uzorci s lešina bili pozitivni i na bakteriju povezanu s respiratornim bolestima. Somchuan Ratanamungklanon, ravnatelj nacionalnog odjela za stočarstvo, izjavio je kako je bolest kod tigrova teško otkriti.

​- Dok smo shvatili da su bolesni, već je bilo prekasno - rekao je za lokalne medije.

Vlasti su prikupile uzorke sa životinja, njihove hrane i okoliša. Ovaj slučaj podsjeća na 2004. godinu, kada je tijekom epidemije ptičje gripe u zoološkom vrtu u provinciji Chonburi uginulo ili eutanazirano gotovo 150 tigrova, što je također bilo povezano s hranjenjem sirovom piletinom.

Foto: Profimedia

Osoblje parka u Chiang Maiju stavljeno je pod nadzor na 21 dan, no nitko se nije razbolio, izvijestio je Thai PBS. Tiger Kingdom Chiang Mai privremeno je zatvoren na dva tjedna dok se provodi dezinfekcija. Udruge za prava životinja istaknule su da je ova epidemija razotkrila rizike s kojima se suočavaju divlje životinje u zatočeništvu koje se koriste za zabavu. Iz zaklade Wildlife Friends Foundation Thailand poručili su kako smrti tigrova pokazuju "ekstremnu ranjivost objekata s divljim životinjama u zatočeništvu na zarazne bolesti", prenosi Daily Mail Online. Iz azijskog ogranka udruge PETA u priopćenju su dodali kako bi "tragedije poput ove bile daleko manje vjerojatne kada bi se turisti klonili takvih atrakcija".