Izabrali su riječ 2025. godine. Puno njih nema pojma što znači

Otkrivena je riječ godine za 2025.

Kako prenosi portal LADbible, ne radi se o riječi koja nosi neku duboku poruku ili koja odjekuje većinom čovječanstva. Nažalost, ona znači nešto samo jednoj, vrlo specifičnoj generaciji.

Vjerojatno ste tijekom svog beskrajnog skrolanja po društvenim mrežama naišli na pojam '67', no njegovo značenje zbunilo je mnoge (uglavnom starije) korisnike.

Nekada smo imali reference s Vinea i smiješne GIF-ove sa životinjama, no situacija se potpuno preokrenula. Danas se mnogi od nas samo mršte gledajući u ekrane dok svjedoče fenomenu "brainrota" (termin koji bi se slobodno mogao prevesti kao "truljenje mozga") koji je preplavio internet.

Za sve je "kriva" generacija Alfa, koja može preuzeti zasluge, ako se to tako može nazvati, što je upravo '67' postala riječ godine prema izboru stranice Dictionary.com.

Ako još niste čuli za ovaj pojam, on ide ruku pod ruku s izrazima poput 'skibidi toilet' i 'mogging', ali čini se da se '67' ipak ističe iznad svih ostalih.

Što zapravo znači '67'?

Često popraćen pokretom ruku gore-dolje s dlanovima okrenutim prema gore, termin je postao viralan nakon snimke amaterske košarkaške utakmice, na kojoj se vidi dječak kako neprestano viče '6-7' i pritom gestikulira.

Vjeruje se da pojam potječe od repera Skrille i stihova njegove pjesme 'Doot Doot (6 7)', gdje kaže: "6-7, I just bipped right on the highway." Drugi pak smatraju da je povezan sa službenim policijskim kodovima, gdje '10-67' označava pronalazak mrtvog tijela.

Što se tiče same definicije, na stranici se navodi da se '67' izgovara 'šest-sedam', a ne 'šezdeset sedam', te da iza njega stoji "ogromna priča". Napominje se da se porijeklo može pratiti do spomenute Skrilline pjesme ili do NBA igrača LaMela Balla, koji je visok 6 stopa i 7 inča (oko 201 cm).

Urednici rječnika ističu da je riječ godine "lingvistička vremenska kapsula koja odražava društvene trendove i globalne događaje", no priznaju da je stvarna definicija pojma '67' nejasna. Neki vjeruju da bi mogla značiti 'tako-tako', 'možda ovo' ili 'možda ono'. Upravo zato su taj tip slenga nazvali "brainrot sleng".

Ovaj sleng definiran je kao "namjerno besmislen i temeljen na prihvaćanju apsurda". Steve Johnson, direktor leksikografije u Dictionary Media Group, izjavio je: "To je dijelom interna šala, dijelom društveni signal, a dijelom performans."

Johnson je dodao: "Kada ljudi to izgovaraju, oni ne ponavljaju samo 'meme'; oni izvikuju osjećaj. Ovo je jedna od prvih riječi godine koja funkcionira kao uzvik - eksplozija energije koja se širi i povezuje ljude puno prije nego što se itko složi oko toga što zapravo znači."

Prema podacima stranice, pojam '67' pojavio se u digitalnim medijima šest puta više u listopadu nego tijekom cijele 2024. godine.

Među ostalim finalistima za riječ godine našli su se izrazi poput 'agnetic', 'aura farming', 'Gen Z stare', 'overtourism', 'tariff' i 'tradwife' - ne brinite, i mi smo se pomalo izgubili.