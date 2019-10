Izračunao datum smrti: Oni su točno predvidjeli vlastitu smrt

Matematičar je izračunao točan datum svoje smrti

Abraham de Moivre bio je poznati francuski matematičar koji je s Edmondom Halleyem radio na 'tablicama smrtnosti'. Čovjek je dakle cijeli život proučavao smrt kroz brojke i formule

Kada je navršio 87 godina, de Moivre je primijetio da spava 15 minuta duže nego ranije. Procijenio je kada će se zbrojiti sva prekovremena spavanja od 15 minuta u ukupno 24 sata - on će umrijeti. Prema njegovim izračunima, to se trebalo dogoditi 27. studenog 1754. godine. Toga je dana de Moivre zaista umro.

'Otac tabloida' predvidio je da će umrijeti na Titanicu

Williama Thomasa Steada smatra se 'ocem modernog tabloida' i jednom od pionira istraživačkog novinarstva. Njegova priča o dječjoj prostituciji dovela je do promjene zakona u Velikoj Britaniji - tada je zakonska granica za stupanje u spolne odnose dignuta s 13 na 16 godina.

Stead je uz to bio vrlo zainteresiran za fikciju, pa čak i okultno. Godine 1886. napisao je tekst ' The Sinking of a Modern Liner ' o brodu koji iz Engleske putuje za New York i pritom potone uz ogromna stradanja putnika zbog nedovoljnog broja čamaca za spašavanje. Nekoliko godina kasnije, 1892., u sličnoj je priči opisao plovidbu broda koji je udario u santu leda i potonuo.

Dva desetljeća kasnije Stead je bio jedan od 1500 putnika koji su poginuli na Titanicu. Da stvari budu još jezivije, Titanic je bio u vlasništvu tvrtke 'White Star Line', a njime je upravljao kapetan Edward Smith, baš kao i imaginarni brod koji je 20 godina ranije osmislio Stead.

Kompozitor koji se s pravom bojao broja 13

Arnold Schoenberg jedan je od najvažnijih kompozitora u povijesti glazbe s obzirom da je veliki dio karijere posvetio 'atonalnoj' glazbi koja je 20-ih godina prošloga stoljeća šokirala i njegove kolege i glazbene kritičare.

Nacisti su toliko prezirali glazbu ovog Nijemca da su ga protjerali iz Njemačke.

Zanimljivo, Schoenberg je imao ogroman strah od broja 13. Rođen je 13. rujna i cijeli je život vjerovao da će umrijeti 13. dana u mjesecu. Njegov je strah iz godine u godinu bio sve veći pa je činio sve da izbjegne broj 13. Kada je napisao operu 'Moses and Aaron' i shvatio da joj se ime sastoji od 13 slova, riječ 'Aaron' pretvorio je u 'Aron'.

To nije praznovjerje, to je vjerovanje, opravdavao je svoj strah Schoenberg.

I njegov je strah, pokazalo se u nevjerojatnom raspletu događaja, zaista bio opravdan. Naime, njegov mu je prijatelj glazbenik Oskar Adler pisao da pripazi s jer da je ušao u 76 godinu života, s obzirom da zbroj sedmice i šestice daje - 13. Zlokobno upozorenje njegovog prijatelja Schoenberga je bacilo u još dublju 'depru' i strah.

Kako bi izbjegao sve moguće opasnosti na petak 13. 1951. godine, Schoenberg je odlučio ostati u krevetu cijeloga dana. I zaista cijeli dan je prošao bez ikakvih problema. Nešto prije ponoći prišla mu je supruga i rekla mu: 'Vidiš, dan je pri kraju. Nije bilo razloga da toliko brineš.'

Minutu kasnije kompozitor je doživio srčani udar.

Mark Twain svoju je smrt predvidio točno u dan

Jedan od najvećih američkih pisaca osim pisanja očigledno je imao još jedan urođeni dar - predviđanje budućnosti. On je naime 1909. godine u šali rekao kako će, kad uz Zemlju sljedeći put prođe Halleyev komet, on 'otići s njim'. Da stvari budu još zanimljivije komet je bio vidljiv u godini kada se Twain rodio - 1835., pa je pisac često tvrdio kako će biti razočaran ako ne umre kada komet sljedeći put prođe uz naš planet.

- Čak je i sam Bog rekao: 'Ta dva neuračunljiva luđaka - došli su zajedno, zajedno moraju i otići', znao je Twain pričati svojim prijateljima.

Kao što možda i znate, Halleyev komet uz Zemlju prođe svakih 76 godina. Tada se opet pojavio 20. travnja 1910. godine. Sljedećeg dana Twain je umro od srčanog udara.

Radijski voditelj svoju je smrt najavio u eteru

Frank Pastore u 70-im je i 80-im godinama prošloga stoljeća bio poznati bacač u bejzbolu. Kasnije je pak postao radijski voditelj najpoznatijeg kršćanskog talk showa u SAD-u - 'The Frank Pastore Show'.

Tog 19. studenog 2012. godine, pastore je, kao i obično, bio na svojem radnom mjestu, a toga se dana pričalo o besmrtnosti duše.

- Vi znate da ja vozim motocikl, zar ne? S obzirom na sve idiote koji iz trake u traku prolaze bez gledanja i signalizacije, ja se u svakom trenutku mogu prosuti po autocesti 210, izgovorio je Pastore u eter desetinama tisuća svojih slušatelja.

Tri sata kasnije Pastore je bio na svojem motociklu, na autocesti 210, pisao je te 2012. godine Daily Mail.

NBA igrač koji je smrt do najsitnijih detalja predvidio 14 godina unaprijed

Pete Maravich poznat i pod nadimkom 'Pistol' za mnoge je jedan od najboljih igrača u povijesti NBA lige. Te 1974. Maravich je bio star 26 godina, a u NBA je već imao četiri pune godine 'staža'. U intervjuu za Beaver County Times, 'Pistol' je izjavio kako 'ne želi igrati deset godina u NBA i umrijeti od srčanog udara u 40-oj.'

No, dogodilo se upravo to. Košarkaš srpskih korijena u NBA je izdržao još šest godina što je zaokružilo 10 godina 'staža' u ligi. Umro je osam godina kasnije, točno u 40-oj godini. Od srčanog udara, kao što je i predvidio. Kasnije je utvrđeno da je Maravich rođen s vrlo opakom srčanom manom i da je pravo čudo što mu je srce izdržalo više od 20 godina.