Mama dvoje djece Channon Rose postala je hit na društvenim mrežama nakon što je na svojem TikToku podijelila savjete za uštedu, javlja Mirror.

Za početak, kaže kako je prestala koristiti sve proizvode za jednokratnu upotrebu u svojoj kupaonici. To joj je, kako je ispričala, previše 'jelo' kućni budžet, pa je osmislila plan kako to izbjeći...

Od stare odjeće, većinom donjeg rublja, izrađuje krpe koje onda koristi prilikom odlaska na toalet. Ako to ne bude 'dovoljno' tu je i bide, koji onda obavi ostatak posla...

- Mislim da je običan toaletni papir odvratan, mrvi se i lijepi. Za mene su voda i krpa puno bolji izbor. Osjećam se kao da me to bolje očisti. Neki ljudi mogu misliti da je to odvratno, ali tako mi funkcioniramo - veli gospođa Rose.

Iako je većina onih koji su pregledali video već do ovog trenutka bio šokiran, Channon je otišla i korak dalje. Izjavila je kako te krpe, jednom kad se 'zaprljaju', stavlja u veš-mašinu s ostatkom prljave odjeće.

- To stvarno nije higijenski. Zanemari novac. Ne možeš prati nešto s fekalijama o 'običnom' odjećom - pisali su joj u komentarima.

Channon ne kupuje ni pastu za zube i koristi platnene maramice za ispuhivanje nosa. Pastu sama izrađuje i tvrdi kako je puno bolja nego ona kupovna. Iako je većina šokirana viđenim, bilo je i onih koji su pohvalili ovu majku.

- Svi pokušavamo 'spasiti' nešto novca. Samo vam je dala savjet. Nitko vas ne tjera da to radite, ali na njezinom kanalu ima itekako zanimljivog sadržaja - stoji u jednom od komentara.