Kako je dospio tamo?! Na delti Amazone našli ogromnog kita

Oko 11 metara dugačak kit pronađen je u džungli Amazone. Točnije kit je nađen na velikom riječnom otoku Marajó na delti Amazone u brazilskoj državi Pará. Pretpostavlja se da je životinja uginula u moru te da ga je donijela plima.

Biolozi istražuju zbog čega je kit uginuo. Kit težak deset tona pronađen je prošli petak oko 15 metara od mora. Na kitu nisu pronađene vidljive ozlijede.

Pretpostavlja se da se kit zapetljao u drveće i granje nakon što su ga visoki valovi izbacili na obalu. Martime Herald sugerira da je kita ubila plastika, a nakon toga ga je more izbacilo na obalu.

- Još nismo sigurni kako je kit završio ovdje. No pretpostavljamo da je kit plutao blizu obale i da ga je plima izbacila van - rekla je Renata Emin, stručnjakinja za more. Biolozi kažu kako je neobično da je ta vrsta kita pronađena toliko sjeverno. Ti kitovi migriraju od kolovoza do studenog. Pretpostavljaju da je riječ o mladunčetu koje se izgubilo dok je putovalo s majkom, piše Daily Mail.