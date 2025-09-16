Ljubitelji nudizma strahuju da će golotinja izumrijeti: 'Generacija Z je stidljiva i to ih ne zanima'

Naturističke organizacije diljem Europe suočavaju se s neočekivanim problemom - nedostatkom interesa među mladima. Kako prenosi Daily Star, pripadnici "Generacije Z", rođeni nakon 1997. godine, sve manje se pridružuju pokretu, što je potaknulo ozbiljne strahove o njegovoj budućnosti i opstanku.

Vodeći ljudi iz organizacije British Naturism, krovnog tijela za nudiste u Ujedinjenom Kraljevstvu, upozoravaju kako mladi odrasli jednostavno ne pokazuju interes za naturistički pokret. Stidljivi su. Problem je postao toliko ozbiljan da je snimljen i dokumentarni film kako bi se javnosti skrenula pozornost na ovaj rastući izazov koji prijeti cijelom pokretu.

U najavi za emisiju, koja će se prikazivati na europskom kulturnom kanalu ARTE.tv, ističe se ključno pitanje s kojim se naturizam danas suočava: kako privući mlade? Iako nacionalna istraživanja u Velikoj Britaniji i Francuskoj pokazuju da su stavovi prema golotinji u društvu uglavnom pozitivni, naturističke federacije bore se s privlačenjem mlađeg članstva.

"Bez njih, organizacije koje štite naše slobode su u opasnosti", stoji u najavi. Produkcijski tim surađivao je s Jeannette Langner, predsjednicom njemačke udruge "Get Naked Germany", kako bi istražio probleme organiziranog naturizma diljem Europe, prije nego što su otputovali u Veliku Britaniju kako bi čuli i drugu stranu priče - od samih mladih naturista.

Filmska ekipa pratila je studenticu Saoirse Newhouse na njezinom putu otkrivanja naturizma i njezinu podršku kampanji "The Naked Truth", čiji je cilj potaknuti više mladih Britanaca da prihvate prirodnu golotinju. Ekipa je bilježila njezina iskustva i, što je najvažnije, njezinu perspektivu kao pripadnice Generacije Z.

Iako konačna verzija filma još nije viđena, organizatori su uvjereni da će "postaviti teška pitanja i rasvijetliti izazove s kojima se naturizam suočava u svijetu koji se mijenja." Jednako važno, film će istaknuti poglede generacije koja mora nositi pokret naprijed u doba tjelesne pozitivnosti (body positivity).

"Naturizam ima toliko toga za ponuditi mladim ljudima - izazov je predstaviti te prilike na način koji će im uistinu biti privlačan", zaključuju iz organizacije.

Zanimljivo je da, dok se čini da mladi okreću leđa naturizmu, druge tradicionalne navike doživljavaju preporod. Tako su nedavni podaci pokazali da Generacija Z "spašava" tradicionalno britansko pivo (cask ale), s porastom konzumacije od čak 50% u posljednjih godinu dana među populacijom od 18 do 24 godine.

S druge strane, ista generacija, prema istraživanjima, priznaje da se ne snalazi najbolje s osnovnim životnim vještinama poput mijenjanja žarulje, postavljanja police ili čišćenja WC-a, što ukazuje na složenost i kontradiktornost trendova koji oblikuju današnju mladež.