ANKETA Generacija Z tvrdi da tajice više nisu in: Slažete li se?

Nakon što su uske traperice proglašene modnim promašajem, pripadnici generacije Z sada su se okomili na novi odjevni predmet koji smatraju zastarjelim i cringe. Riječ je o tajicama, donedavno neizostavnom komadu za teretanu i ležerne kombinacije, koje su, kako se čini, službeno mrtve i zamijenjene širokim trenirkama.

Pad popularnosti tajica

Izvješće analitičke grupe EDITED, simbolično nazvano "Smrt tajica", otkriva da je prodaja ovog odjevnog predmeta pala s gotovo 47 posto udjela u prodaji sportske odjeće 2022. godine na 38.7 posto ove godine. Ovaj značajan pad osjetio je i popularni brend Lululemon, čije su joga hlače tvrtki donijele milijarde, a 2017. čak su bile izložene u Muzeju moderne umjetnosti kao jedan od najutjecajnijih modnih komada.

Novi trend: Široko i udobno

Prema generaciji Z, novi hit su široke hlače za vježbanje u kombinaciji s uskim gornjim dijelom. Ponekad se široke hlače nose i sa širokom majicom za potpuno predimenzionirani izgled, u stilu pjevačice Billie Eilish.

- Super fit djevojka koja skriva svoje tijelo ispod široke odjeće privlačnija je od oskudne, uske odjeće za vježbanje - izjavila je za Wall Street Journal osnivačica brenda Sporty & Rich, Emily Oberg.

Ovaj trend potvrđuju i podaci s Pinteresta, gdje su pretraživanja za "široke kombinacije za teretanu" porasla za čak 400 posto u protekloj godini. Brend Nike, jedan od omiljenih među generacijom Z, snažno se oslanja na ovaj trend te je, prema riječima analitičarke Kriste Corrigan, postao "vodeći dobavljač" predimenzionirane sportske odjeće.

Praktičnost ispred trenda?

Ipak, mnogi ljubitelji vježbanja ističu kako široke hlače jednostavno nisu praktične za teretanu.

- Pokušajte ići na spin klasu u širokim hlačama pa ćete vidjeti što će se dogoditi - jedan je od komentara na društvenim mrežama.

- Nikada nismo nosili tajice na jogu ili pilates zato što su bile u trendu. Ne možete zadržati pozu vrane niti ne skliznuti s reformera noseći skliske, široke hlače - objasnio je drugi korisnik. S time se slaže i fitness influencerica Kira Stokes:

- Pokušajte trčati, voziti bicikl, preskakati uže [ili raditi intervalni trening visokog intenziteta] u velikim, širokim, predimenzioniranim hlačama...

Jedan je komentar sažeo raspravu: - Tajice su mrtve samo ako vam je više stalo do toga da ste u trendu nego do samog vježbanja.

Što je još cringe za generaciju Z?

Tajice nisu jedini modni trend koji zoomeri zamjeraju milenijalcima. Na njihovoj listi za odstrel već se dugo nalaze uske traperice, kao i bež i sive palete boja. Nijanse poput kadulje i maslinaste podrugljivo su nazvane "milenijalsko zelena", a svečane cipele poput štikli proglašene su zastarjelima.

Osim toga, generacija Z odbacuje i brendove brze mode.

- Generacija Z više nije ljubiteljica predmeta brze mode. Postali su mnogo svjesniji potrošači, opredjeljujući se za više kupovine iz druge ruke i aplikacije za rabljenu robu kao što su Vinted i Depop. Odlučuju se za više vintage i pristupačne mode, a najveći trend za njih trenutno su vjetrovke i vintage majice s logotipom - rekla je za Daily Mail stilistica Rochelle White.

