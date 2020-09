Lo juro, te voy a matar! TOP 20 izjava negativki iz meksičkih sapunica koje smo voljeli mrziti

<p>Danas je to možda turski zbog poplave turskih sapunica, no nekad su to bile meksičke.</p><p>Provjereno znamo da su meksičke telenovele emitirane u hrvatskom eteru ostavile velik trag na generacijama mladih, ali i starijih. </p><p>Danas upravo zbog njih znamo španjolski toliko dobro da bismo ih mogli uvrstiti u životopis pod jezik koji odlično razumijemo i vrlo dobro pričamo. </p><p>Nerijetko su glavni glumci i glumice bile zvijezde sapunica i njima smo željeli taj 'sretan kraj' koji nikako da dobiju, no za potavljanje prepreka po njihovom životnom putu bile su 'zaduženi' negativci, najčešće negativke.</p><p>Priznajte, sada kad gledate s odmakom, i sami vidite da su protagonisti redovito bili dosadnih karaktera jer ili da 'nikako da shvate da se vole' i su toliko naivni da povjeruju i najvećoj zmiji. </p><p>E pa ti negativci/negativke su bile najjači/e, pa sjetite se samo Amparo iz Marisol i Fatime iz Esmeralde. I tko se još sjeća mekane i plahe Pauline Bracho? Svi pamtimo Paolu, iako ju je u 'La Usurpadori' glumila ista žena.</p><p>Obožavali smo ih mrziti, i upravo zbog toga vam na jednom mjestu donosimo TOP 20 'najmračnijih' negativki iz meksičkih sapunica i fraze koje su obožavale izgovarati. I znamo ih dan danas ponavljati.</p><h2><strong>1. Maldita sea! - Prokleta bila! </strong></h2><p>Ako ovaj izraz nismo čuli mali milijun puta. Uvijek je netko proklet jer je poremetio planove. Nema priče bez zapleta.</p><h2><strong>2. Callate la boca! Začepi usta!</strong></h2><p>Lajavice lajava, baš si sad morala?!</p><h2><strong>3. Largate/Que te largues - Odlazi odavde!</strong></h2><p>I ne vraćaj se! (drama je na vrhuncu, čuje se glasno lupanje vratima iako je i samo lupanje vratima glasno. htjeli smo naglasiti dramu)</p><h2><strong>4. Es un desgraciado - Ti si jedan gad.</strong></h2><p>Da te mogu još jače uvrijediti, rekla bih ti da si dva gada u jednom. Ili čak 3u1.</p><h2><strong>5. Vete al diablo/Vete al infierno - Idi k vragu!</strong></h2><p>Jer kod njega ćeš završiti zbog svih nedjela kojima si mi uništila život.</p><h2><strong>6. Te voy a matar! - Ubit ću te!</strong></h2><p>Prijetim ti smrću, a ovo je meksička sapunica i to će se vjerojatno i dogoditi, iako ćeš možda nakon par epizoda iznenadno uskrsnuti i vratiti se u seriju.</p><h2><strong>7. Pobrecita - jadnica, bogica</strong></h2><p>Čak te ni ne žalim kolika si bogičica. Zaslužila si to.</p><h2><strong>8. No te queiro escuchar - Ne želim te slušati.</strong></h2><p>I odlazim iz prostorije kako bi se radnja mogla premjestiti na drugu scenu.</p><h2><strong>9. Te odio - Mrzim te!</strong></h2><p>Tko se tuče, taj se voli. Moraju se prvo mrziti da bi shvatili da se vole.</p><h2><strong>10. Puta cabron - je*ena ku**a</strong></h2><p>Jako sam ljuta na tebe.</p><h2><strong>11. Desgraciada infeliz - nesretnico nesretna</strong></h2><p>Malo manje sam ljuta na tebe.</p><h2><strong>12. Mujerzuela - dro*a</strong></h2><p>Zavela si mi muža i srami se zbog toga.</p><h2><strong>13. Ese cabron mentiroso no va a salirse con la suya - Taj lažljivac se neće izvući.</strong></h2><p>... Pa makar mi bilo zadnje!</p><h2><strong>14. Eres estupida - Glupa si.</strong></h2><p>Nisi baš najpametnija.</p><h2><strong>15. Los muertos no pueden hablar - Mrtvaci ne mogu pričati.</strong></h2><p>Osim ako nisu ostavili pismo, oporuku ili će uskrsnuti nakon par epizoda.</p><h2><strong>16. Odio ser pobre, lo odio - Mrzim biti siromašna, mrzim.</strong></h2><p>Nisam rođena za takav život.</p><h2><strong>17. Callate, escuincla babosa - Začepi, ti glupo derište.</strong></h2><p>Rodila sam te samo da muž ostane sa mnom. Poslužio si svrsi, bebo.</p><h2><strong>18. Nunca me ha gustado tu cara bonita - Nikad mi se nije sviđalo tvoje lijepo lice.</strong></h2><p>Mogla bi ga unakaziti nečim oštrim...</p><h2><strong>19. Hijo de tu puta madre - kur*in sin</strong></h2><p>Ne volim ni tebe ni tvoju majku.</p><h2><strong>20. Pues yo tambien soy perra y muerdo - Možda sam i ja pas koji grize.</strong></h2><p>Nemoj me dražiti...</p>