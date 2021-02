Zabrinjavajući video mehaničara koji prikazuje kako je jednoj djevojci bivši dečko navodno na automobil instalirao tajni tragač pregledan je više od 1,8 milijuna puta. Snimak je poslužio kao upozorenje drugima, koji su komentirali kako bi zahvalili muškarcu što je njezine brige shvatio ozbiljno.

Korisnik TikToka kaos_noe, prije dva dana je podijelio video u kojem kaže:

'Došla nam je djevojka koja se bojala da je u njezinom vozilu tragač od njezinog ludog bivšeg dečka'.

Zatim se u videu pokazuje dio ispod vozila, odnosno donja stranu automobila, gdje se otkriva mali uređaj u blizini kotača.

- Što je to, dovraga? - rekao je mehaničar s nevjericom u videu i istovremeno skenirao QR kôd na uređaju, prije nego što je online pretražio broj povezan s njim.

Ljudi su bili ljuti i zabrinuti zbog ove objave, pa je jedna osoba napisala: 'Hvala vam što ste provjerili i niste to zanemarili. Mogli ste joj spasiti život'. Druga je osoba pak komentirala: 'Hvala vam što ste stvarno to provjerili i niste pretpostavili da je luda. To se dogodilo mojoj prijateljici na fakultetu, ali ona je trebala otići na tri mjesta da joj to provjere'.

Još jedan komentar je glasio: 'Zašto joj nisi povjerovao kad je to rekla?', a mehaničar je na to odgovorio: 'Nisam vjerovao da bi to netko stvarno mogao učiniti. Svi u trgovini bili su jednako iznenađeni kad sam im rekao da dođu provjeriti'.

Nije bilo ažuriranja na toj objavi i nejasno je je li incident prijavljen ili je poduzeta bilo kakva radnja protiv onoga tko je uključen u navodni incident, piše Mirror.