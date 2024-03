'Mene i prijateljicu izbacili su s leta. Kazali su da smo preteške i da kupimo po dvije karte svaka'

Dvije žene kažu kako se osjećaju "povrijeđeno" i "osramoćeno" nakon što su izbačene s leta jer su "preteške". Novozelanđanka Angel Harding i njezina prijateljica krenule su na put iz Napiera do Aucklanda kad je došlo do incidenta. Iz zrakoplovne kompanije Air New Zealand damama su navodno kazali kako su trebale kupiti po dva sjedala svaka...

- Osjetila sam jaku i naglu bol u lijevoj ruci. Okrenula sam se i vidjela kako mi osoblje zrakoplova pokušava spustiti naslon za ruku. Agresivno je razgovarala sa mnom. Kazala je da avion ne može poletjeti dok svi nismo u ispravnoj poziciji - priča Angel, javlja Daily Mail.

Nakon toga, priča ova dama, s razglasa je stigla obavijest kako svi putnici moraju napustiti zrakoplov zbog "problema".

- Stjuardesa je došla i kazala nam da smo trebale kupiti po dva sjedala svaka. Tad smo shvatili da smo mi problem - kaže Harding.

Dame su napustile zrakoplov u invalidskim kolicima kojima se služe zbog zdravstvenih problema te su odvojene od drugih putnika. Kazali su im, piše Daily Mail, da ponovno moraju napraviti rezervaciju, ali da je idući dostupan let tek za dva dana...

Gospođe su se pobunile i kazale da nemaju novca za kupiti po dvije karte svaka, kao i da nemaju gdje ostati u tom području. Air New Zealand ponudio im je platiti smještaj, hranu i let, na kojeg su sjele idućeg dana.

Sad traže odštetu jer smatraju da su diskriminirane.