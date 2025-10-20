Misterij iz Dunava: Ribič ulovio 'mutanta', društvene mreže gore od nagađanja

Neobična riba ulovljena na Dunavu kod Negotina u Srbiji privukla je veliku pažnju ljubitelja ribolova, ali i korisnika društvenih mreža, prenosi Telegram.rs. Ribolovac Sveta podijelio je na društvenoj mreži fotografiju ribe s neobičnom glavom koja ga je ostavila u čudu.

- Ovo nisam nikada vidio. Ulovljeno na Dunavu, Kusjak, kamp Stevan Mokranjac - napisao je Sveta uz fotografiju svog nesvakidašnjeg ulova.

Na fotografijama se vidi riba, duža od pola metra, deformirane glave. Objava je brzo izazvala brojne reakcije, a pratitelji su pokušavali identificirati vrstu ribe i uzrok neobičnog izgleda. Jedan od komentara sugerirao je da je deformacija nastala dok je riba bila mala dok su drugi napomenuli da bi mogla biti mutacija u pitanju. Polemika traje već danima.

- Genetski poremećaј ili ozračeno teškim metalima i plastikom - dodaje jedan korisnik.

Foto: Facebook

- Izgleda da je u pitanju babuška ili pastat. Definitivno krljušt i podrepne peraje odgovaraju toj vrsti - nadovezao se drugi. Neki su zaključili da je vjerojatno šaran.

Foto: Facebook