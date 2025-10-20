Obavijesti

Viral

Komentari 3
KOJA JE OVO RIBA?

Misterij iz Dunava: Ribič ulovio 'mutanta', društvene mreže gore od nagađanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Misterij iz Dunava: Ribič ulovio 'mutanta', društvene mreže gore od nagađanja
3
Foto: Facebook

Na fotografijama se vidi riba, duža od pola metra, deformirane glave. Objava je brzo izazvala brojne reakcije...

Neobična riba ulovljena na Dunavu kod Negotina u Srbiji privukla je veliku pažnju ljubitelja ribolova, ali i korisnika društvenih mreža, prenosi Telegram.rs. Ribolovac Sveta podijelio je na društvenoj mreži fotografiju ribe s neobičnom glavom koja ga je ostavila u čudu.

NATJECANJE ZA NAJ KOSTIM FOTO Krv, čudovišta, zubi: 300 pasa zamaskirali za Noć vještica
FOTO Krv, čudovišta, zubi: 300 pasa zamaskirali za Noć vještica

- Ovo nisam nikada vidio. Ulovljeno na Dunavu, Kusjak, kamp Stevan Mokranjac - napisao je Sveta uz fotografiju svog nesvakidašnjeg ulova.

Na fotografijama se vidi riba, duža od pola metra, deformirane glave. Objava je brzo izazvala brojne reakcije, a pratitelji su pokušavali identificirati vrstu ribe i uzrok neobičnog izgleda. Jedan od komentara sugerirao je da je deformacija nastala dok je riba bila mala dok su drugi napomenuli da bi mogla biti mutacija u pitanju. Polemika traje već danima.

PANIKA ZAVLADALA VIDEO Drama u ZOO vrtu: Gorila od 180 kila probila zaštitno staklo! Posjetitelji su bježali
VIDEO Drama u ZOO vrtu: Gorila od 180 kila probila zaštitno staklo! Posjetitelji su bježali

- Genetski poremećaј ili ozračeno teškim metalima i plastikom - dodaje jedan korisnik.

Foto: Facebook

-  Izgleda da je u pitanju babuška ili pastat. Definitivno krljušt i podrepne peraje odgovaraju toj vrsti - nadovezao se drugi. Neki su zaključili da je vjerojatno šaran. 

Foto: Facebook

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
ŠOK FOTKA Kristine Mandarine! Pogledajte kako danas izgleda
PREPOZNAJETE LI JE?

ŠOK FOTKA Kristine Mandarine! Pogledajte kako danas izgleda

Kristina Penava postala je viralna senzacija 2019. godine kad je prodavala mandarine na štandu u Zagrebu. Nakon toga se pojavila u reality showu Farma pa se povukla iz javnosti. Danas je neprepoznatljiva
FOTO Napravila 800 tetovaža pa žali: 'Želim ih ukloniti, djeca bježe!' Evo kako je izgledala...
NAJTETOVIRANIJA MAMA BRITANIJE

FOTO Napravila 800 tetovaža pa žali: 'Želim ih ukloniti, djeca bježe!' Evo kako je izgledala...

Žalim zbog svojih 800 tetovaža. Želim ih ukloniti, ali ne mogu si to priuštiti, poručuje Britanka Melissa Sloan, poznata i kao "najtetoviranija mama Britanije". "Moje tetovaže privlače poglede, ljudi u mene upiru prstom, djeca bježe kad me vide... Zato ne izlazim iz kuće bez šminke koja prekrije tetovaže", kaže Sloan, inače majka sedmero djece.
'Nestala papiga vratila mi se nakon četiri godine, a kada je progovorila ostao sam u šoku!'
NEVJEROJATNA ODISEJA

'Nestala papiga vratila mi se nakon četiri godine, a kada je progovorila ostao sam u šoku!'

Papiga koja je nekoć brbljala s besprijekornim britanskim naglaskom, sada je tečno govorila španjolski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025