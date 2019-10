Misteriozni nestanak tri čuvara na svjetioniku tame u Škotskoj

Kapetan broda Hesperusa naredio je dizanje sidra i polazak prema Eileanu Moru, jednom od sedam otoka Flannanskog otočja poznatog i pod imenom 'Sedam lovaca' u prosincu 1900. godine,

Škotski kapetan u tamošnji je svjetionik morao dovesti novog čuvara što je bila ustaljena procedura. Naime, svjetionik je imao tri čuvara koji su se rotirali s četvrtim koji je čekao na škotskom kopnu.

Putovanje je na kraju odgođeno za nekoliko dana zbog loših vremenskih uvjeta, a kada je malobrojna posada na kraju stigla do otoka i svjetionika, brzo su shvatili da nešto nije u redu. Mala luka nije bila pripremljena za dolazak broda, a ni jedan od čuvara nije im došao u susret.

Kreveti neuredni, satovi zaustavljeni..

Njih, shvatiti će uskoro kapetan James Harvey, više uopće nije bilo na otoku. Tako je započeo jedan od najvećih misterija u relativno novijoj škotskoj povijesti koji stručnjaci nisu posve uspjeli riješiti sve do danas.

Eilean Mor oduvijek je imao auru vrlo neobičnog mjesta. Na njemu su živjela tek stada ovaca, pokoji pastir i tri čuvara svjetionika. Bila je tu i mala kapelica sagrađena u sedmom stoljeću oko koje su hodočasnici molili za Božji oprost puzajući na koljenima.

Foto: Paul Murton / mediadrumworld.com

Iako nisu našli čuvare tek sagrađenog svjetionika, posada Hesperusa našla je nekoliko vrlo neobičnih tragova. Na kuhinjskom su stolu još uvijek bili obroci od mesa i krumpira, a jedna je stolica bila oborena. Kreveti su bili neuredni, a satovi zaustavljeni. Lampe su bile temeljito očišćene i spremne za korištenje, a dva od tri kaputa nisu bila u ormaru. Ulazna vrata bila su uredno zaključana.

Sve je to, naravno, otvorilo bezbroj novih pitanja. Zašto bi jedan od čuvara svjetionik napustio bez jakne i još važnije - zašto bi sva trojica istovremeno napustila svjetionik kada je to bilo izričito zabranjeno? Pitanja je bilo mnogo, a odgovora - nigdje.

- Strašna se nesreća dogodila na Flannanskim otocima. Tri čuvara nestala su s otoka. Po našem dolasku nismo zatekli ni jedan trag života. Ispalili smo signalnu raketu, ali nismo dobili odgovor. Satovi su bili zaustavljeni, a ostali su tragovi upućivali na to da se tamo nešto dogodilo prije oko tjedan dana. Mora da su sva trojica pala s litice ili tako nešto - zapisao je kapetan Harvey u zapisniku.

Počela nagađanja o morskim nemanima, izvanzemaljcima..

Daljnje istrage također nisu urodile plodom, iako je primjerice svjetionički dnevnik otkrio neke nove detalje. Čuvar Marshall 12. je prosinca upisao kako 'takve udare vjetra nije vidio u 20 godina službe', a još je neobičnije bilo zapažanje njegovih kolega.

- Ducat je neobično tih, a McArthur plače - zapisao je Marshall. To je pak dodatno zaintrigiralo istražitelje s obzirom da se radi o zaista neobičnom ponašanju profesionalaca koji su život proveli na moru ili u svjetionicima.

Sljedećeg je pak dana Marshall zapisao kako oluja traje i dalje te kako sva trojica dan provode u molitvi. Ono što je posebice neobično je činjenica da u tom području u tim danima nije zabilježeno olujno vrijeme koje je, prema Marshallovim zapisima, završilo tek 15. prosinca.

Foto: The British Newspaper Archive

S obzirom da se sve dogodilo 1900. godine, možete zamisliti kako su reagirali mediji i javnost. Počela su nagađanja o nadnaravnim događajima, morskim nemanima, izvanzemaljcima, ludosti i ubojstvima.

Je li čuvare 'progutalo' more?

Najčvršći dokazi o tome što se dogodilo pronađeni su nešto kasnije na zapadnoj platformi koja se nalazila čak 60 metara iznad razine mora. Tamo su pronađeni polomljeni sanduci, uništena užad i pomaknuto kamenje koje je težilo više od tone. Čini se da je područje ipak poharala neobično snažna oluja.

Iako nikada nije utvrđeno što se točno dogodilo jer za to jednostavno nije bilo dokaza, pretpostavlja se kako je sva tri čuvara u more povukao snažan val kad su išli osigurati drvene sanduke na zapadnoj platformi. Iako, to i dalje ne objašnjava grubo kršenje protokola (jedan je čuvar uvijek morao ostati u svjetioniku), kao ni uredno zaključana vrata.

Tijela trojice nikada nisu pronađena, a cijeli je događaj inspirirao brojne romane i pjesme u kojima su opjevani čuvari i njihov misteriozni nestanak.