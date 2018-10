Vlasnica plakala: Turisti vratili 7000 eura koje su našli na ulici

Mladi britanski par Edward Gibson (24) i Jessica Frank (22) pronašli su vreću s iznosom od 7000 eura tijekom šetnje ulicama grčkog grada Agios Nikolaos na Kreti.

- Spotaknula sam se za nešto dok smo šetali pored trgovine. Uočila sam hrpu papira i tek smo kasnije shvatili da se radi o novcu. Ni u jednom trenu nisam pomislila kako bismo ga trebali zadržati - ispričala je Jessica za britanski The Sun.

