Mladić u muzeju pojeo bananu vrijednu 120.000 dolara! 'Bio je gladan. Javili smo umjetniku...'

Dok za neke vidjeti bananu zalijepljenu ljepljivom trakom za zid znači biti nadomak senzacionalnog trenutka u novijoj povijesti umjetnosti, za druge je to lako dostupna užina.

U četvrtak je student umjetnosti s Nacionalnog sveučilišta u Seulu otkrio u koju kategoriju spada, kada je uklonio voće, inače kultno djelo talijanskog umjetnika Maurizia Cattelana, sa zida u Muzeju umjetnosti Leeum u Seulu, u Južnoj Koreji. Zatim ga je pojeo.

- Učenik je muzeju rekao da je pojeo bananu jer je bio gladan - rekao je glasnogovornik muzeja za CNN u telefonskom razgovoru.

Djelo pod nazivom 'Comedian', postalo je jedan od najviralnijih trenutaka u svijetu umjetnosti kada je prodano za 120.000 dolara na Art Basel Miami Beachu u prosincu 2019. godine. Dva druga izdanja djela također su prodana na sajmu.

Bananu redovito mijenjaju

Nakon što pojeo voće, učenik je zalijepio koru natrag na zid. Muzej je koru kasnije zamijenio svježom bananom.

- Dogodilo se iznenada, pa nisu poduzete nikakve posebne radnje. Umjetnik je obaviješten o incidentu, ali nije imao nikakvu reakciju na to - dodao je glasnogovornik muzeja.

Djelo je dio Cattelanove samostalne izložbe WE koja je trenutno izložena u muzeju u Seulu, sve do 16. srpnja. Sama banana redovito se mijenja, svaka dva do tri dana, te nije na prodaju.

Cattelan je poznat po satiričnim djelima koja izazivaju popularnu kulturu, često izazivajući rasprave oko konceptualne umjetnosti.

Prvo izdanje 'Comediana' isto pojeli

Ovo ipak nije bio prvi put daje netko pomislio da je umjetničko djelo zapravo odlična užina.

Naime, nakon što je prvo izdanje 'Comediana' prodano 2019., umjetnik David Datuna je zgrabio je bananu izloženu u galeriji Perrotin u Art Baselu u Miamiju i progutao je dok su zaprepašteni promatrači gledali. Datuna je uživao u štosu, objavivši na Instagramu u to vrijeme da 'stvarno voli ovu instalaciju te da je vrlo je ukusna'. Kasnije je branio taj čin nazvavši ga umjetničkim performansom, a ne vandalskim činom.

Prije rasprodaje umjetnina, iz galerije Perrotin su rekli da su banane 'simbol globalne trgovine, dvosmislenosti, kao i klasično sredstvo za humor'.

Bitka za autorska prava

Umjetničko djelo upleteno je i u bitku za autorska prava.

Godine 2022. Joe Morford, umjetnik iz Glendalea u Kaliforniji, ustvrdio je da je Cattelan plagirao njegovo umjetničko djelo iz 2000. pod nazivom 'Banana i naranča', na kojem se vide plodovi zalijepljeni ljepljivom trakom na oslikane zelene pozadine na zidu.

Prema sudskim dokumentima, Morford, koji se zastupa sam, registrirao je umjetničko djelo pri Uredu za autorska prava SAD-a i objavio djelo na svojoj web stranici, Facebook i YouTube računima mnogo prije nego što je Cattelan stvorio djelo 'Comedian'.

Cattelanovi odvjetnici tvrde da Morford 'nema valjana autorska prava' na elemente umjetničkog djela, odnosno bananu i ljepljivu traku zalijepljenu uza zid.

Vrijednost jednog od Cattelanovih viralnih umjetničkih djela, WC školjka od 18-karatnog zlata pod imenom 'America', procijenjena je na oko šest milijuna dolara. Prvi put je postavljen u Guggenheimu u New Yorku 2016. i bio je otvoren za korištenje posjetiteljima. U 2019. godini ukraden je iz rodne kuće Winstona Churchilla u palači Bleinheim u Engleskoj gdje je bio izložen. Nikada ga nisu pronašli.