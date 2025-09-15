Mojci godine ne mogu ništa: Iako u Zoološkim vrtovima žive po 37 godina, Mojca ima 44

Mojca je najstarija ženka bjeloglavog supa u Europi. Ima 44 godine i nadamo se da će poživjeti još jako dugo, kazala nam je edukatorica Marija Starčević iz zagrebačkog Zoološkog vrta. Mojca je, kako nam je rekla, u Zagreb stigla davne 1985. godine.

- S njom su još tri bjeloglava supa - jedna starija ženka koja je rođena 1990. i dva mlada supa koja su nam došla nedavno iz drugog Zoološkog vrta. S njima u nastambi su isto tako i ćelavi ibisi, a iako je to totalno drugačija vrsta, oni, evo, mogu zajedno funkcionirati, slažu se dobro. Mojca je super, redovno jede, druži se s ostalim supovima. Nadam se da će s nama biti još dosta vremena jer nam je iznimno draga - kazala nam je Marija. Mojca je u Zagreb stigla kao petogodišnja ptičica. Ljubljanski zoološki vrt tada je zamijenila onim u Maksimiru, a s godinama, objašnjavaju u ZOO-u, ova najstarija stanovnica vrta postala je jedna od omiljenih, ali i prava zaštitnica vlastite vrste, bjeloglavog supa. Danas svoje staračke dane najradije provodi na visokoj stijeni u nastambi te s nje promatra sve što se događa u okolini. Na toj istoj stijeni nekoć je na svijet donosila i male ptiće koji su poslije pušteni na slobodu, međutim, dani njena gniježđenja prošli su jer je prestara za to.

Važna uloga u prirodi

Bjeloglavi sup pripada porodici jastrebova, škanjaca i orlova, a nastanjuje područja južne Europe, sjeverne Afrike i Azije. To je velika ptica impresivnog raspona krila od 2,3 do 2,7 metara i težine koja može doseći i do jedanaest kilograma.

Njihova uloga u prirodi izuzetno je važna jer uklanjaju uginule životinje i tako sprječavaju širenje bolesti. U zoološkom vrtu hrane ih kunićima i goveđim rebrima.

- Hrana im se daje na takav način da bi se potaknuo njihov prirodan način opstanka - objasnili su Zoološkom vrtu i otkrili da je Mojca oduvijek voljela fino jesti. Možda je baš to tajna njene dobre forme čak i u poznim godinama.

Iako se u prirodi njihov životni vijek ne zna točno odrediti, u zoološkim vrtovima mogu živjeti i do 37 godina, stoga je Mojca - prava rekorderka.