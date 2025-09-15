Obavijesti

Viral

Komentari 0
REKORDERKA MEĐU PTICAMA

Mojci godine ne mogu ništa: Iako u Zoološkim vrtovima žive po 37 godina, Mojca ima 44

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Mojci godine ne mogu ništa: Iako u Zoološkim vrtovima žive po 37 godina, Mojca ima 44
1

Mojca je u Zagreb stigla kao petogodišnja ptičica iz ljubljanskog Zoološkog vrta. Još uvijek je u dobroj formi i uživa u druženju s drugim supovima i ćelavim ibisima. Najstarija je stanovnica vrta...

Mojca je najstarija ženka bjeloglavog supa u Europi. Ima 44 godine i nadamo se da će poživjeti još jako dugo, kazala nam je edukatorica Marija Starčević iz zagrebačkog Zoološkog vrta. Mojca je, kako nam je rekla, u Zagreb stigla davne 1985. godine.

- S njom su još tri bjeloglava supa - jedna starija ženka koja je rođena 1990. i dva mlada supa koja su nam došla nedavno iz drugog Zoološkog vrta. S njima u nastambi su isto tako i ćelavi ibisi, a iako je to totalno drugačija vrsta, oni, evo, mogu zajedno funkcionirati, slažu se dobro. Mojca je super, redovno jede, druži se s ostalim supovima. Nadam se da će s nama biti još dosta vremena jer nam je iznimno draga - kazala nam je Marija. Mojca je u Zagreb stigla kao petogodišnja ptičica. Ljubljanski zoološki vrt tada je zamijenila onim u Maksimiru, a s godinama, objašnjavaju u ZOO-u, ova najstarija stanovnica vrta postala je jedna od omiljenih, ali i prava zaštitnica vlastite vrste, bjeloglavog supa. Danas svoje staračke dane najradije provodi na visokoj stijeni u nastambi te s nje promatra sve što se događa u okolini. Na toj istoj stijeni nekoć je na svijet donosila i male ptiće koji su poslije pušteni na slobodu, međutim, dani njena gniježđenja prošli su jer je prestara za to.

Važna uloga u prirodi

Bjeloglavi sup pripada porodici jastrebova, škanjaca i orlova, a nastanjuje područja južne Europe, sjeverne Afrike i Azije. To je velika ptica impresivnog raspona krila od 2,3 do 2,7 metara i težine koja može doseći i do jedanaest kilograma.

Njihova uloga u prirodi izuzetno je važna jer uklanjaju uginule životinje i tako sprječavaju širenje bolesti. U zoološkom vrtu hrane ih kunićima i goveđim rebrima.

- Hrana im se daje na takav način da bi se potaknuo njihov prirodan način opstanka - objasnili su Zoološkom vrtu i otkrili da je Mojca oduvijek voljela fino jesti. Možda je baš to tajna njene dobre forme čak i u poznim godinama.

Iako se u prirodi njihov životni vijek ne zna točno odrediti, u zoološkim vrtovima mogu živjeti i do 37 godina, stoga je Mojca - prava rekorderka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jeziva Vangina proročanstva: 'Nove bolesti rušit će ljude po ulicama. Voda postaje nepitka'
VANGINA PROROČANSTVA: 6. DIO

Jeziva Vangina proročanstva: 'Nove bolesti rušit će ljude po ulicama. Voda postaje nepitka'

"Pazite, uskoro će nam doći nove, do sada nepoznate bolesti. Čak i oni koji nikad nisu bolovali, razboljet će se", prorekla je navodno Vanga...
FOTOGALERIJA Ajme majko! Pokušajte pogoditi koja je prava. Kmh, slika, jel...
UČITELJICA KLAVIRA

FOTOGALERIJA Ajme majko! Pokušajte pogoditi koja je prava. Kmh, slika, jel...

Amerikanka Allegra Cole (55) bivša je učiteljica klavira i fotomodel, a najpoznatija je po ekstremno velikim grudima koje je postigla brojnim estetskim operacijama...
Vanga je vidjela dolazak Putina na vlast? 'Rusija će opet postati imperij. Ne može ih se slomiti...'
VANGINA PROROČANSTVA: 5. DIO

Vanga je vidjela dolazak Putina na vlast? 'Rusija će opet postati imperij. Ne može ih se slomiti...'

"Nema te sile koja bi mogla slomiti Rusiju. Rusija će se razvijati, rasti i cvjetati. Nitko, ali zaista nitko, ne može zaustaviti tu veliku zemlju", navodno je prorekla Baba Vanga...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025