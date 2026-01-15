Muškarac trenira vrane da kradu crvene Trumpove kape. Internet gori: 'Ludost ili hit?'

Jedan je muškarac uzburkao duhove na internetu nakon što je uspješno istrenirao jato vrana da se obrušavaju na glave pristaša Donalda Trumpa i otimaju im prepoznatljive crvene kape. Dokumentirajući svoj višemjesečni eksperiment, pokazao je kako su šačica kikirikija, mjeseci strpljenja i doza političkog nestašluka pretvorili lokalne vrane u legendarne kradljivce.

Muškarac imenom Dave, koji na društvenoj mreži Threads koristi korisničko ime "biz_dave", postao je viralan nakon što je detaljno opisao sve korake i faze treninga ptica. Kroz seriju objava podijelio je kako je svoje nove saveznice pretvorio u leteću vojsku koja se bori protiv simbola američke desnice.

MAGA kape su crvene bejzbolske šilterice s natpisom "Make America Great Again" (Učinimo Ameriku ponovno velikom), koje su postale simbol američkog predsjednika Donalda Trumpa još od njegove prve kandidature 2016. godine. S obzirom na Trumpovu polarizirajuću politiku, mnogi Amerikanci prosvjeduju protiv njegove administracije, no Dave je pronašao jedinstven način otpora. Nakon što je na društvenim mrežama podijelio brojne videozapise i fotografije koje prikazuju napredak postignut s pametnim pticama, priča je eksplodirala.

​- Ovaj projekt traje već neko vrijeme - objasnio je.

Priznao je i kako se dugo pokušavao držati političkog centra, ali to više ne smatra moralnom opcijom. Kao rezultat, njegov neobičan oblik aktivizma osvojio je internet. Kroz svoje objave, Dave je dokumentirao kako je jato vrana postupno naučio prepoznavati određeno mjesto za hranjenje prije nego što je prešao na glavni zadatak: napadanje crvenih kapa. Kako je Daily Star izvijestio, mnogi su ga pitali kako i oni mogu postići sličan uspjeh.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Zbog velikog interesa, Dave je podijelio odgovore na često postavljana pitanja i upute kako i drugi mogu istrenirati vrane da napadaju crvene kape. Za početak, o hrani je rekao: "Vrane će jesti mnogo toga, ali preporučujem da se držite kikirikija, ostataka piletine, crva i pseće hrane."

​- Najduže je trajalo priviknuti vrane da redovito dolaze na mjesto hranjenja. To je bio pothvat od otprilike četiri mjeseca - napisao je.

​- Jednom kada su počele redovito dolaziti, trebalo je samo oko tri mjeseca da ih dovedem do faze uklanjanja kapa.

Na pitanje o tome mogu li se ptice ozlijediti, Dave je odgovorio da se "malo" brine, ali da je poduzeo "niz logičnih koraka potrebnih da se od onoga što radi dođe do tog ishoda, kako bi to u njegovim očima bilo malo vjerojatno".

"Vidim to više kao mogućnost nego kao vjerojatnost. Cijenim vaše povjerenje u moju sposobnost da pokrenem revoluciju, ali ja ga ne dijelim", poručio je zabrinutim pratiteljima.

Foto: Threads

Njegov je podvig, očekivano, podijelio internet. Dok su ga jedni hvalili zbog kreativnosti, drugi su izrazili etičku zabrinutost zbog uvlačenja životinja u ljudske političke sukobe. "U redu, sviđa mi se ovo zbog ljudi koji nose te crvene kape, ali to apsolutno ne bi bilo dobro za vrane", komentirala je jedna osoba na Redditu.

Drugi korisnik je napisao: "Stvarno mi se ne sviđa uvlačenje divljih životinja u ovakva glupa ljudska sranja. Ne smatram to etičnim, pogotovo jer je rizik od ozljede za ptice vrlo visok. Također, što ako netko nosi crvenu kapu koja nije MAGA i bude napadnut?"

Jedan se korisnik nadovezao: "Iako je ideja da jato vrana gnjavi mog ujaka zabavna, mislim da ovo ne završava dobro ni za koga, uključujući vrane. Vjerojatno nije legalno, a definitivno nije etično. Nešto kao treniranje psa za borbu - izvedivo, ali pomalo zlikovački."

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Naravno, bilo je i onih duhovitih. "Sada ih nauči da obave nuždu na kapu", napisao je netko, na što je Dave odgovorio kako nema interesa postati "trener za izmet" i da nema pojma kako bi to postigao. Jedan je promatrač zaključio: "Da su vrane svjesne ljudske politike, radile bi ovo i bez treninga."

Foto: Threads