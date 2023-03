Najluđi Vučićevi ispadi: Najviše voli ploču, pokazivao leševe bez glave i objasnio zašto sjedi sam

Scena u kojoj se tip iz osiguranja komeša iza Vučićevih leđa u TV studiju usred emisije uživo na RTS-u, pa ga Vučić poziva da dođe i kaže mu u čemu je problem. Onda mu tip predaje papirić i pokazuje nešto na mobitelu... Pa voditelj pita Vučića: 'Je li nešto važno?'.

Iako sve izgleda kao loš skeč, ovo je stvarna situacija. Vučić je bio gost na državnoj televiziji i tip mu je stvarno prišao i dao mu papirić da bi potom vidno zabrinuti Vučić složio patetičnu facu i prozborio: 'To je presuda od godinu dana zatvora nekadašnjem ministru uprave i lokalne samouprave iz redova Srpske liste, Ivanu Todosijeviću, zbog izjave o Račku'.

U Račku je bio pokolj Albanaca, Srbi su ih ubili 45, među njima i dijete. Ubrzo je uslijedila NATO intervencija i bombardiranje. Spomenuti Todosijević rekao je da je pokolj izmišljen i iskorišten kao povod za bombardiranje Srbije. I sad je osuđen.

No nije ovaj patetični skeč jedina Vučićeva ludost koju je izveo na televiziji ili izvan nje.

Pokazivao slike obezglavljenih tijela

Isto tako na državnoj televiziji, Vučić je prije dvije godine pokazivao fotografije zlodjela koja su učinili pripadnici mafijaških bandi u Srbiji, između ostaloga, i one Veljka Belivuka kojem se sudi.

Pa je tako Vučić upozorio roditelje da maknu djecu od ekrana i krenuo pokazivati leševe bez glave. Kaže, tako je htio poručiti da su s ovom bandom završili, a drugima koji ih misle naslijediti poručio je da su gotovi i da će završiti u zatvoru.

Omiljena ploča i kreda

Aleksandar Vučić jako voli ploču. I kredu.

U nastupima u emisijama u kojima praktički ima besplatni PR često stane kraj ploče. I piše.

Tako je prošle godine na režimskoj televiziji Pink rekao da je Hrvatska 200 godina naprednija od Srbije, još otkad je Srbija bila pod vlašću Turaka i dalje u vremenu Jugoslavije.

Ali i dodao da se razlika smanjuje i da nitko neće zaustaviti Srbiju u rastu. Pa se vratio ploči. I pisao koliko se plina godišnje troši u Srbiji, odakle se nabavlja i po kojoj cijeni.

Profesor Vučić izvadio štapić

A 2021. Vučićev nastup u emisiji 'Ćirilica' postao je viralni hit. Tamo je izvadio štapić i stao pred kartu. Prije toga je, na samom početku emisije, voditelju rekao da ne želi komentirati incident između Dragana Bjelogrlića i Dragana Antonijevića.

No sljedećih 45 minuta pričao je baš o tom incidentu u niškom hotelu.

A onda je razgrnuo hrpu papira koje je donio u studio, odnekud izvadio štapić i stao pred kartu.

Pa je krenuo pokazivati ceste koje se grade širom Srbije i dodao da se nigdje u okruženju ne radi ovoliko kao u Srbiji.

Hvalio se da su otkrili zlato. Pričao je gluposti

Vučić je na presici na kojoj je upozorio na niz političkih i ekonomskih posljedica ako plan za Kosovo ne bude prihvaćen, nekako uspio ugurati vijest da je u Srbiji nađeno veliko nalazište zlata.

- Našli smo još jedno mjesto u Srbiji s puno više zlata, ali da ne govorim točno još, sjatit će se svi. Zna nas dvoje gdje je to mjesto. Ne pokušavajte to saznati dok ne dođemo raditi svoj posao. Inače, kako se sazna, skoči cijena svega puta 10, puta 50 - rekao je Vučić.

No geolog i član Nacionalne ekološke asocijacije Branislav Božović Vučićevu izjavu o velikom nalazištu zlata u Srbiji nazvao je diletantom.

- Predsjednikova topla voda i senzacionalno priopćenje da je otkriveno nalazište zlata koje će nas lansirati u blagostanje za geološke stručnjake odavno je poznata činjenica. Zona Homoljskih planina je naša najveća zona nalazišta zlata dosad i nema govora da je pronađeno na nekom drugom mjestu.

Kada predsjednik kaže da je pronađeno novo nalazište i tajnovit je u tome, građani mogu misliti da je kod nekog grada, primjerice, Beograda ili Šapca. Ne, to može isključivo biti u Homolju. To nije novo nalazište, već dio iste rudne mase koja se nalazi ispod planinskog kompleksa - rekao je Božović i naglasio kako do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća.

- Izjave predsjednika i njegova obećanja narodu da smo mi sve bogatiji i da je svaki dan neko novo bogatstvo najblaže su rečeno diletantske. Nije to bogatstvo za sad i odmah. Ako se suvremenim metodama istraživanja i ustanovi da su pojave rude zlata velike, do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća. Imamo obećanja da će se naša nalazišta pretvoriti u zlatnu groznicu Amerike, takav je ton predsjednika, a naš narod koji se u to ne razumije stvari promatra jednostavno i pretpostavlja da će jednog dana svi krenuti vaditi zlato, kako tko bude htio. U svemu tome nitko ne govori i ne razmišlja o budućnosti - pojasnio je Božović

U Davosu sjedio sam: Nisam jadnik

Ove godine bio je veliki skup u Davosu. Viralnom je postala fotografija Vučića kako sjedi u drugom redu.

- Birao sam gdje ću sjesti, iako su me tri puta molili da sjednem u prvi red. Ja to nisam želio. Ali to je jedna od stvari koja mi je zabavna. Kada imate teške razgovore i kada razmišljate o tome, za mene je to dio dobre zabave, objasnio je Aleksandar Vučić zašto je na panelu o Zapadnom Balkanu u švicarskom Davosu sjedio sam.

- Smeta im snažna Srbija i to što sam dio čopora i to što ne govorim da su neki od vođa luđaci. Ovdje je popularno reći da je Putin luđak, ili netko drugi, ali ja u tome sudjelovati neću - dodao je.

Foto: Ured predsjednika Sjeverne Makedonije

AKišobran47

Aleksandar Vučić bio je na brdu iznad Sarajeva u ratnim devedesetima.

Uz njega je bio, tada njegov idol, četnik i ratni zločinac Vojislav Šešelj.

No Vučić je gostovao na režimskoj televiziji gdje je rekao kako nije nosio pušku nego - kišobran.

- To je fotomontaža. Imao sam kišobran. I nisam nosio pivo Šešelju, on ne pije pivo - rekao je Vučić.

Vuchimoto i Al Vuchikesh

Na SP-u u Katru Vučić je bio za sve osim za - Hrvate. Javno je rekao Vuchimoto da navija za Japance protiv Hrvatske, kao što je Al Vuchikesh držao fige da Marokanci uzmu broncu za koje je čak rekao da su srpska braća. Marokanci. Da.

Nije mu se želja ispunila. Hrvatska je maroknula svoje protivnike. Ali bio je Aca blizu medalji.

U trenutku dok je avion s 'vatrenima' letio iznad Srbije.