Geolog pokopao Vučića: Kakvo zlato? Pa to nije novo nalazište. Njegovu izjave su diletanstke

Predsjednikova topla voda i senzacionalno priopćenje da je otkriveno nalazište zlata koje će nas lansirati u blagostanje za geološke stručnjake odavno je poznata činjenica. Zona Homoljskih planina je naša najveća zona nalazišta zlata dosad i nema govora da je pronađeno na nekom drugom mjestu, komentirao je tako geolog i član Nacionalne ekološke asocijacije Branislav Božović Vučićevu izjavu o velikom nalazištu zlata u Srbiji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sastali se Plenković i Vučić

- Kada predsjednik kaže da je pronađeno novo nalazište i tajnovit je u tome, građani mogu misliti da je kod nekog grada, primjerice, Beograda ili Šapca. Ne, to može isključivo biti u Homolju. To nije novo nalazište, već dio iste rudne mase koja se nalazi ispod planinskog kompleksa - rekao je Božović i naglasio kako do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća.

- Izjave predsjednika i njegova obećanja narodu da smo mi sve bogatiji i da je svaki dan neko novo bogatstvo najblaže su rečeno diletantske. Nije to bogatstvo za sad i odmah. Ako se suvremenim metodama istraživanja i ustanovi da su pojave rude zlata velike, do otvaranja rudnika mogu proći desetljeća. Imamo obećanja da će se naša nalazišta pretvoriti u zlatnu groznicu Amerike, takav je ton predsjednika, a naš narod koji se u to ne razumije stvari promatra jednostavno i pretpostavlja da će jednog dana svi krenuti vaditi zlato, kako tko bude htio. U svemu tome nitko ne govori i ne razmišlja o budućnosti - pojasnio je Božović za Novu.rs.

Podsjetimo, nakon što je upozorio na niz političkih i ekonomskih posljedica ako plan za Kosovo ne bude prihvaćen, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na kraju konferencije za medije objavio da je u Srbiji pronađeno novo nalazište zlata.

- Imam jednu dobru vijest. Našli smo još jedno mjesto u Srbiji s puno više zlata, ali da ne govorim točno još, sjatit će se svi. Zna nas dvoje gdje je to mjesto. Ne pokušavajte to saznati dok ne dođemo raditi svoj posao. Inače, kako se sazna, skoči cijena svega puta 10, puta 50 - rekao je Vučić i dodao kako će raditi svoj posao.

- Prema prvim preliminarnim izvještajima, radi se o jednome od prvih sto nalazišta u cijelom svijetu. Mi ćemo svoj posao raditi, naše je da budemo zabrinuti. Narod Srbije zna da će ovo biti teška godina za nas, ali što da radimo. Iz ove kože ne možete, a preživjela je Srbija i pobijedila u mnogo težim prilikama, pobijedit će i danas - dodao je Vučić.

Inače, i za vrijeme bivšeg čelnika Srbije i ratnog zločinca Slobodana Miloševića, kad je financijska situacija u toj zemlji bilo katastrofalno, govorilo se da je u Srbiji veliko nalazište zlata pa su čak i jedno brdo zbog toga dignuli u zrak.

Slično radi i Vučić već desetljećima. Kad god je njegova vlas u nezavidnoj situaciji, on prebacuje fokus na neku drugu 'bombastičnu' temu samo da se ne bi govorilo o onome što šteti njemu i njegovim ljudima, a to je u ovom slučaju priznavanje Kosova kao nezavisne države.

