Nevjerojatan preokret u slučaju najpoznatijeg ubojstva svijeta?

Kada je u prosincu 2015. godine na Netflixu emitirana prva epizoda dokumentarnog serijala 'Making a Murderer', o jednom ubojstvu tada starom desetak godina odjednom su brujali milijuni ljudi diljem svijeta.

Ukoliko ste gledali dokumentarac vjerojatno znate o čemu se radi, a ako niste, priča ide ovako.

Steven Avery (57), Amerikanac iz Manitowoc Countyja u Wisconsinu, 1985. godine je osuđen za silovanje i pokušaj ubojstva i to na 32 godine zatvora. Nakon što je odslužio 18 godina, istraga je pokazala da je čovjek ipak potpuno nevin. Pušten je na slobodu te je 2003. godine protiv Manitowoc Countyja, bivšeg šerifa i bivšeg okružnog tužitelja digao tužbu te tražio odštetu od 36 milijuna američkih dolara.

U studenom 2005. godine Steven Avery je uhićen nakon što su na njegovom posjedu pronađeni posmrtni ostaci 25-godišnje fotografkinje Terese Halbach. Dvije godine kasnije Avery je osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja. Osim njega, osuđen je i njegov nećak Brandon Dassey (29).

'Making a Murderer' kroz dvije se dosad izašle sezone bavi brojnim nekonzistentnostima u istrazi ubojstva Terese Halbach dok Avery i danas tvrdi da je žrtva osvete lokalne policije zbog toga što je protiv okruga digao tužbu.

Sada bi, sudeći prema najnovijim informacijama, cijeli slučaj mogao biti pred novim velikim preokretom.

Naime, prema pisanju američkih medija, jedan je drugi, zasad anonimni zatvorenik iz Wisconsina, priznao ubojstvo Terese Halbach.

Nakon što je i sam pogledao serijal, a onda i osobno počeo istraživati slučaj, redatelj Shawn Rech uvidio je brojne propuste u 'Making a Murderer' pa je odlučio snimiti vlastiti dokumentarac: 'Convicting a Murderer'. On kaže da je za vrijeme snimanja svojeg dokumentarca dobio i snimio priznanje drugog zatvorenika.

Sve je, dakako, prijavio nadležnim tijelima, a zasad s identitetom zatvorenika koji je priznao ubojstvo ne smije izlaziti u javnost jer priznanje još nije proglašeno legitimnim.

- Još nemamo potvrdu legitimnosti priznanja, a s obzirom da se radi o optuženom ubojici iz Wisconsina, osjećamo odgovornost da sve prikupljene dokaze dostavimo nadležnim tijelima, rekao je Shawn Rech.

- Na dokumentarcu radimo 20 mjeseci i došli smo do nezamislive količine novih dokaza koje nas vode do istine. Naša istraga još nije gotova.

- Nakon što sam pogledao 'Making a Murderer', osjećao sam sram kao Amerikanac zbog onoga što se dogodilo Averyju i njegovu nećaku Brandonu. I sam sam odlučio istražiti slučaj, shvatio sam ne samo da nisam dobio sve informacije, već i da me serije 'navukla' na krive zaključke. I to kažem kao obožavatelj serije, ne kao čovjek koji za život zarađuje dokumentarcima, rekao je redatelj Rech.

Foto: Profimedia Steven Avery

Postojanje priznanja na Twitteru je potvrdila i Averyjeva odvjetnica Kathleen Zellner.

We received the handwritten confession on Saturday. It is worthless unless it is corroborated.#MakingAMurderer2 #WorkingOnIt #NotsoFast