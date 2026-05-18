Bizarni zahvat šokirao je svijet: Evo čime žele povećati penis

Dr. Stuart Diamond svojevrsni je stručnjak za penis. On stoji iza postupka Diamond XL 360, tretmana koji koristi filere za povećanje opsega penisa.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Penis | Video: 24sata/pixsell

Sada ide i korak dalje - koristi filer dobiven iz trbušne masti preminulog donora kako bi, nada se, postigao još bolje rezultate kod svojih pacijenata. Navodno će pacijenti koji se podvrgnu ovom zahvatu zadržati volumen svog "alata" nekoliko godina dulje nego kod tradicionalnih filera, za koje se tvrdi da traju samo šest mjeseci.

Foto: 123RF

Naravno, pri uzimanju preostale masti s preminule osobe moraju se poštovati određeni protokoli, poput uklanjanja stanica, kako tijelo osobe kojoj se mast ubrizgava ne bi odbacilo tkivo. S druge strane, korištenje vlastite masti za ubrizgavanje u druge dijelove tijela radi estetskog poboljšanja - to je dopušteno.

Ali uzimanje masti od preminule osobe i ubrizgavanje u vlastiti penis? Ne baš. Zahvat zato još nije službeno odobren - FDA (US Food and Drug Administration) zasad nije dala zeleno svjetlo nijednom postupku povećanja penisa.

Dr. Diamond uskoro planira nuditi tretman besplatno nekolicini dobrovoljaca starijih od 40 godina kako bi mogao pratiti njihove rezultate.

Ako sve prođe dobro, svi koji žele malo povećati veličinu moći će zakazati zahvat u Diamondovoj ordinaciji u New Jerseyju.

Za one dovoljno hrabre da se prijave, važno je znati da veći penis može imati i moguće nuspojave - od blagih modrica i oteklina pa sve do vidljivih kvržica i nepravilnosti, pa čak i moguće deformacije i disfunkcije penisa, prema navodima Solomon Cosmetic Centera i Nacionalne medicinske knjižnice SAD-a.

Još nije poznato koliko će koštati Diamond XL 360 2.0, ali s obzirom na to da drugi kirurzi za obične injekcije filera naplaćuju između 10.000 i 20.000 dolara, ovaj će zahvat vjerojatno također stajati pravo bogatstvo za one koji žele povećati svoju veličinu.