Udomite Maxa: Miran i privržen pas čeka novu priliku za sreću

Bok svima! Ja sam Max, aljaški malamut i stariji pas koji traži svoj zauvijek dom. Rođen sam 27. lipnja 2015., a u Azil Dumovec stigao sam 9. studenoga 2025. Miran sam, privržen i volim ljudsko društvo, a posebno uživam u šetnjama i opuštenim trenucima uz ljude kojima mogu vjerovati. Unatoč svojim godinama, još uvijek imam puno ljubavi za dati i rado ću je dijeliti s onima koji mi pruže priliku.

Nisam zahtjevan pas, više volim mir i sigurnost nego gužvu, a najviše bih volio pronaći dom u kojem ću biti dio obitelji i gdje ću se osjećati voljeno i zaštićeno.

Foto: Azil Dumovec

Ako tražite vjernog prijatelja koji će vam svakodnevno izmamiti osmijeh i biti uz vas u svim trenucima, možda sam baš ja pas za vas. Javite se u Dumovec i dajte mi priliku za novi početak, a za više informacija možete nazvati 01/2008-354 ili pisati na info@dumovec.hr.