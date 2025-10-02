Objavio rat silikonima! Kim Jong Un brani povećanje grudi

Sjevernokorejski lider, Kim Jong Un, oformio je posebne timove kako bi spriječio porast popularnosti operacije povećanja grudi, tvrdeći da se radi o “antisocijalističkoj praksi”, prenosi New York Post.

Ministarstvo javne sigurnosti glavnog grada Pjongjanga izdalo je hitne naredbe protiv “trulih i kapitalističkih” implantata, dok ženama koje ih ugrade prijete stroge kazne u radnim logorima. Posebni timovi su raspoređeni po zemlji, gdje su tijekom ljeta savezni agenti u civilnoj odjeći tražili liječnike s crnog tržišta i žene s “neprirodno bujnim poprsjem”. Bile su podvrgnute i fizičkim pregledima, u slučajevima kada su vlasti posumnjale da su bile operirane.

Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

- Žene ili privatni liječnici u pritvoru mogli bi se suočiti s kaznama, uključujući slanje u radne logore, pod optužbom za antisocijalizam - navode anonimni izvori upoznati sa situacijom.

Sjevernokorejska vlada tvrdi da je nedavna potražnja za operacijama grudi, kapaka i trajnom šminkom na obrvama rezultat toga što su žene prožete “buržoaskom ideologijom”. Jednom privatnom liječniku sudilo se već sredinom rujna.

- Žene koje žive u socijalističkom sustavu korumpirane su buržoaskim običajima i počinile su trula kapitalistička djela - rekao je tužitelj tijekom suđenja.

Tada je bilo otkriveno i da su zbog augmentacija bile podvrgnute fizičkom pregledu koji su provodili vladini dužnosnici.