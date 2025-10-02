Obavijesti

PRIJETI DRAKONSKIM KAZNAMA

Objavio rat silikonima! Kim Jong Un brani povećanje grudi

Foto: Pixsell/Canva

Sjevernokorejska vlada tvrdi da je nedavna potražnja za operacijama grudi, kapaka i trajnom šminkom na obrvama rezultat toga što su žene prožete 'buržoaskom ideologijom'...

Sjevernokorejski lider, Kim Jong Un, oformio je posebne timove kako bi spriječio porast popularnosti operacije povećanja grudi, tvrdeći da se radi o “antisocijalističkoj praksi”, prenosi New York Post.

Ministarstvo javne sigurnosti glavnog grada Pjongjanga izdalo je hitne naredbe protiv “trulih i kapitalističkih” implantata, dok ženama koje ih ugrade prijete stroge kazne u radnim logorima. Posebni timovi su raspoređeni po zemlji, gdje su tijekom ljeta savezni agenti u civilnoj odjeći tražili liječnike s crnog tržišta i žene s “neprirodno bujnim poprsjem”. Bile su podvrgnute i fizičkim pregledima, u slučajevima kada su vlasti posumnjale da su bile operirane.

Military parade to mark the 80th anniversary of the end of World War Two, in Beijing
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

- Žene ili privatni liječnici u pritvoru mogli bi se suočiti s kaznama, uključujući slanje u radne logore, pod optužbom za antisocijalizam - navode anonimni izvori upoznati sa situacijom.

Sjevernokorejska vlada tvrdi da je nedavna potražnja za operacijama grudi, kapaka i trajnom šminkom na obrvama rezultat toga što su žene prožete “buržoaskom ideologijom”. Jednom privatnom liječniku sudilo se već sredinom rujna.

- Žene koje žive u socijalističkom sustavu korumpirane su buržoaskim običajima i počinile su trula kapitalistička djela - rekao je tužitelj tijekom suđenja.

Tada je bilo otkriveno i da su zbog augmentacija bile podvrgnute fizičkom pregledu koji su provodili vladini dužnosnici.

