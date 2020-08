Oluja za Oluju: Za cijelu zemlju na snazi meteoalarm, što ovom psiho ljetu ne daje neki šarm...

<p>Na današnji dan prije 25 godina započela je Operacija Oluja. Iako bi na ovu, za hrvatski narod, važnu godišnjicu trebalo sijati sunce, vrijeme će biti opravdavati ime godišnjice. </p><p>U Kninu će uoči 'Oluje' biti oluja koja neće samo da prohuja. Niti srijeda se u Kninu ne može garantirati kao suha, tako nam svih dosadašnjih meteoroloških grijeha.</p><p>I tako već vrapci na grani znaju da su nedavna upozorenja za opasnost od toplinskog vala naprasno zamijenila ona za mjestimične oluje, grmljavinsko nevrijeme i lokalne obilne pljuskove, tuču, pijavice, jugo i buru. </p><p>Za cijelu Hrvatski i danas i u srijedu na snazi je meteoalarm, što ljetu ne daje baš neki šarm.</p><p>Od utorka će nevrijeme zahvatiti cijelu zemlju, samo se nadamo da zbog toga neće opet patiti stanovi u zagrebačkom prizemlju. Bandiću, to je apel da reagiraš na vrijeme i tebi, ako nisu već svi na more tvoji otišli uhljebi.</p><p>Kao što smo već napomenuli, čekaju nas grmljavinske oluje, tuča i olujni jugo, što čini ovo mokro ljeto ipak malo predugo. Na obali su moguće i pijavice te pad temperature od koje će vam se nakostriješiti bradavice.</p><p>Pa skoro nigdje u Hrvatskoj danas i sutra neće biti suho, a ovo samo naočigled vruće ljeto, u utorak će pokazati da je pravi psiho.</p><p>Na istoku poslijepodne temperature do 30 žive brojeva, a svježije će biti kod onih koji u središnjoj Hrvatskoj žive čitatelja.</p><p><strong>Hrvatska danas:</strong></p><p>Na sjeveru Jadrana i u Dalmaciji također nestabilno, čisto da i onih na godišnjem odmoru prokukati kako je ovo ljeto abnormalno.</p><p><strong>Hrvatska sutra:</strong></p><p>Sve do četvrtka bit će posvuda vrijeme bezveze i stvarno vam neće trebati za hlađenje lepeze.</p><p>Zaista se nadamo da je nećemo gledati apokaliptične scene poplave iz glavnog grada, tužno je više gledati kako nam metropola strada.</p>