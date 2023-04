Oni su najincestuoznija obitelj SAD-a: Roditelji su im 'dvostruki rođaci', jedan ne priča, već laje

U selu prigodnog naziva Odd (čudno), u saveznoj američkoj državi Zapadna Virginija, živi obitelj Whittaker, poznata kao najincestuoznija obitelj u SAD-u.

- To je potpuno van kontrole. Ti ljudi šetaju okolo, oči im gledaju u suprotnim smjerovima, laju na nas, reže. Jedan tip, samo ga pogledate u oči, ili mu nešto kažete, samo krene vrištati. Potom se da u bijeg, dok mu hlače padaju do koljena - slikovito je opisao život Whittakera fotograf Mark Laita, koji je s njima proveo neko vrijeme, piše Daily Mail.

Foto: SoftWhiteUnderbelly/YouTube/Screenshot

'Neobičnu' obitelj prvo je upoznao 2004. godine, da bi ih 2020. posjetio i o njima napravi kratki dokumentarac.

U vrijeme snimanja tog dokumentarca Whittakeri su 'spali' samo na tri člana: Timmyja, Lorraine i Raya. S njima je bila i Betty, za koju pišu da je 'rodica'. Navodno ih postoji još nekoliko, spominje se još jedna sestra, ali to Laita nije uspio potvrditi ni demantirati. Oni sami nisu baš sigurni kako izgleda njihovo obiteljsko stablo, tj. kako je tko od njih obiteljski povezan.

Iako se američki mediji pisali kako su njihovi roditelji bili brat i sestra, Laita je otkrio kako su ipak bili 'dvostruki prvi rođaci'. A britanski tabloid Sun pojašnjava kako to znači da su dijelili oba para baka i djedova.

- Genetske komplikacije uzrokovale su više poremećaja u njihovom ponašanju - veli Laita.

Foto: SoftWhiteUnderbelly/YouTube/Screenshot

On je obitelj fotografirao 2004. godine i tijekom idućeg desetljeća stekao je njihovo povjerenje. Iako je to na početku bilo iznimno teško.

'Možda je do ugljena'

- U to vrijeme htio sam ih fotografirati za svoju knjigu "Stvoreni jednaki", ali susjedi se ponašaju zaštitnički prema njima. Prijetili su nam sačmaricom. Ne žele da ih se ismijava. Na kraju su mi dopustili da ih fotografiram, a dio fotografija ostavio sam im na poklon - priča Laita, koji je pokrenuo i akciju prikupljanja novca za obitelj.

- Ako im se nešto ne sviđa, onda će vikati na vas - kažu njihovi susjedi, od kojih su neki i daljnji rođaci...

Foto: SoftWhiteUnderbelly/YouTube/Screenshot

Preživjeli članovi svoje hendikepe ne pripisuju incestu. Oni koji mogu govoriti. Jer jedan član obitelji komunicira isključivo lajanjem i režanjem...

- Možda je to do rudarenja ugljena - odgovara Timmy kad ga pitaju o zdravstvenim problemima obitelji. On je jedan od rijetkih u obitelji koji su pohađali srednju školu.

U dokumentarcu su prikazani teški uvjeti u kojima obitelj živi. Kuća je prepuna smeća, imaju nekoliko ljubimaca, a većinu vremena provode na trijemu ispred kuće...

Dodajmo za kraj kako je incest ilegalan u cijelom SAD-u, ali definicija incesta i onoga što je kažnjivo varira od savezne države do savezne države.